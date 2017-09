330 43

COMUNICADO: Bill y Melinda Gates celebran un evento de "Goalkeepers" con líderes para luchar contra la pobreza y las enfermedades (1

- Bill y Melinda Gates celebran un evento inaugural de "Goalkeepers" para involucrar a una nueva generación de líderes en la lucha contra la pobreza y las enfermedades

El primer ministro Trudeau y el expresidente Obama se unen a otros líderes de negocios, tecnología, medios de comunicación y entretenimiento para ayudar a acelerar el progreso hacia los "Objetivos Mundiales"

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- El primer ministro canadiense Justin Trudeau, el expresidente Barack Obama, su majestad la reina Rania Al Abdullah de Jordania, su majestad y embajadora especial del secretario general de la ONU la reina Máxima de los Países Bajos y los ganadores del Premio Nobel de la Paz Leymah Gbowee y Malala Yousafzai han unido hoy sus fuerzas con Bill y Melinda Gates en el evento inaugural de Goalkeepers para destacar el progreso mundial y esbozar un camino hacia un futuro más próspero, saludable y justo.

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son tan ambiciosos como esenciales. Depende de todos nosotros defender los derechos de las mujeres, asegurarnos de que se escuchen sus voces y romper los estereotipos que las limitan", declaró el primer ministro Trudeau. "La mejor manera de lograr la igualdad es dar apoyo directo a las mujeres en todo el mundo y cuanto más avancemos hacia la igualdad de género, más rápido lograremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así de sencillo. Lograr un mundo más justo y sostenible está en nuestras manos, pero solo si las mujeres desempeñan un papel de liderazgo".

"Los desafíos son reales y nos llevará un tiempo enfrentarnos a ellos. Sin embargo, cada uno de nosotros puede marcar la diferencia y todos debemos intentarlo", afirmó el expresidente Obama. "Eso es lo que creo, eso es lo que los 'Goalkeepers' creen, y estoy seguro de que si todos continuamos avanzando, el mundo logrará progresar aún más en los próximos años".

El evento, que coincidió con la Asamblea General de la ONU, ofreció la oportunidad de centrarse en el progreso positivo, un contrapunto ante la narrativa negativa que ha dominado los titulares internacionales en los últimos meses. Durante las sesiones en torno a las mujeres y las niñas, a la tecnología orientada a propósitos y a la salud mundial, los ponentes compartieron historias de liderazgo audaz y soluciones innovadoras que están reduciendo la pobreza y la mortalidad infantil.

"El notable progreso de las dos últimas décadas contra la pobreza y las enfermedades es una de las historias más importantes de nuestras vidas", declaró Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates. "Los líderes y los héroes que compartieron sus historias hoy nos recuerdan que el progreso es posible, pero no inevitable, que requiere un liderazgo efectivo y un enfoque firme. Todos tenemos que desempeñar nuestro papel para poder alcanzar los Objetivos Mundiales".

El evento fue una muestra de creatividad, con narraciones en directo, visualización de datos, nuevas películas y apariciones de intérpretes, expertos mundiales en salud y héroes cotidianos. El objetivo era inspirar a una nueva generación de líderes para ayudar a alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales): acabar con la pobreza extrema y con la desigualdad y luchar contra el cambio climático antes del año 2030.

"Estamos en un momento decisivo en la historia del desarrollo mundial, donde podemos optar por mostrar nuestra resolución colectivamente y sacar el trabajo adelante o por dar la espalda al sufrimiento humano y a la inequidad", declaró Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. "Creo que cuando la gente se entere del progreso que ya hemos logrado, se sentirá inspirada para terminar con esta labor".

Durante el evento se hicieron varios anuncios, lo que supuso un mayor compromiso internacional entre los sectores para lograr los Objetivos Mundiales. Además de la nueva contribución de 200 millones de dólares estadounidenses de la Fundación Gates al Mecanismo de Financiación Global (una plataforma de apoyo a la salud de las mujeres y los niños de países en vías de desarrollo), en el evento se anunciaron otros cuatro "aceleradores" multisectoriales:

-- Movimientos a favor de las mujeres: Los gobiernos de Canadá y de los Países Bajos, Vidya Shah en nombre de la Fundación EdelGive, la Fundación William y Flora Hewlett, el principal sitio web de viajes de Estados Unidos (The Points Guy), Glamour y la Fundación Bill y Melinda Gates se unieron para apoyar a las organizaciones locales comunitarias de mujeres y a los movimientos a favor de las mujeres que llevan a cabo campañas de igualdad de género en todo el mundo, pero que no reciben reconocimiento y carecen de fondos suficientes. -- Trabajadores comunitarios del sector sanitario: Un diverso conjunto de actores se comprometió con el apoyo al desarrollo y a la expansión de programas nacionales de trabajadores comunitarios del sector sanitario a través de plataformas en línea. Dirigido por la organización Last Mile Health, este acelerador cuenta con el apoyo de TED, edX, HarvardX, Aspen Management Partners for Health, Child Relief International, Financing Alliance for Health, la Alianza Global de Salud, Hope through Health, Living Goods, Lwala Community Alliance, Margaret A. Cargill Philanthropies, Possible Health, el Proyecto Muso, The END Fund, la Fundación UBS Optimus, el enviado especial de la ONU para la Salud, VillageReach y el gobierno de Liberia. -- Inclusión financiera digital: La Alianza para la Inclusión Financiera, la Alianza Better than Cash, la Asociación GSM, Unilever y están promoviendo conjuntamente un cambio de dinero en efectivo a pagos digitales a través de nuevas tecnologías y de innovadores enfoques políticos. Su labor está ayudando a ampliar el acceso a los servicios financieros digitales a las poblaciones más pobres del mundo, entre las que se incluyen unos 2000 millones de personas que carecen de acceso a los servicios financieros básicos y a los beneficios económicos que proporcionan. -- Desnutrición infantil: The Power of Nutrition [http://www.powerofnutrition.org/], una plataforma creada por la Fundación Children's Investment Fund, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Fundación UBS Optimus, UNICEF y el Banco Mundial, multiplica las contribuciones de los nuevos inversores, como mínimo, por cuatro para llegar a millones de niños con intervenciones nutricionales de alto impacto. Entre los socios se incluyen Comic Relief, Margaret A. Cargill Philanthropies, la Fundación Medicor, Nutrition International y Tata Trusts. The Power of Nutrition, que ya ha realizado inversiones en programas en Etiopía, Liberia y Tanzania, planea ahora invertir en programas en Benín, Costa de Marfil, India y Madagascar.

Goalkeepers 2017 estuvo precedida por la cena de entrega de los premios Global Goals Awards de Goalkeepers, celebrada el 19 de septiembre y copresidida por Melinda Gates y por la vicesecretaria general de la ONU Amina J. Mohammed. El evento rindió homenaje a destacados activistas que han demostrado tener un impacto positivo en la vida de las personas y que inspiran a otros a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ganadores de los premios Global Goals Awards:

