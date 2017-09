330 43

COMUNICADO: Arçelik A.?. entra dentro del Dow Jones Sustainability Index

ESTAMBUL, September 21, 2017 /PRNewswire/ --

Arçelik A.S., se convierte en la primera y única compañía de fabricación en unirse al Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index de Turquía

Situando la sostenibilidad en el centro de sus operaciones empresariales, la compañía mundial de electrodomésticos del hogar, Arçelik A.S., se hace pionera en otra ruta con el in de dejar un mundo mejor a la próxima generación. Arçelik A.S., compañía principal de Beko y Grundig, se convierte en la primera compañía de fabricación en unirse a los DJSI Emerging Markets de Turquía.

Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Arçelik A.S., destacó: "Nos enorgullece mucho la madurez alcanzada en nuestros esfuerzos de sostenibilidad al estar listados dentro de la principal lista de los DJSI Emerging Markets. No solo somos los primeros y únicos de la industria de fabricación de Turquía, sino que además estamos entre las 5 compañías más importantes que se han incluido inicialmente en la lista de la categoría de mercados emergentes. Este movimiento representa un desarrollo muy importante para nuestra compañía y accionistas. A finales del año 2016, Arçelik A.S. se incluyó dentro del índice del mercado internacional de valores FTSE4Good, que reconoce a las compañías mundiales con las mejores prestaciones en términos de política de desarrollo sostenible, incluyendo los compromisos medioambientales, prácticas sociales y gobierno. Los DJSI y logros de esta clase crearán un valor añadido de un valor incalculable para nuestra reputación entre los mercados de capital y el apetito de los inversores".

Bulgurlu añadió a sus comentarios acerca del rendimiento de sostenibilidad de la compañía: "Los inversores internacionales dedican una atención sensible a las tarjetas de sostenibilidad de las compañías. Compañías que están realmente comprometidas con la tecnología verde, con la economía circular y la eficacia de recursos serán líderes de la transformación de los electrodomésticos. Con esa visión, estamos buscando más oportunidades para invertir, innovar y cooperar".

DJSI Emerging Markets es una de las plataformas más prestigiosas del mundo, y se encarga de clasificar a las corporaciones basándose en su rendimiento mundial de sostenibilidad. Los DJSI Emerging Markets buscan representar a 10% principal de las 800 compañías [http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=%feirket ] más grandes en 23 mercados emergentes basándose en su criterio económico, medioambiental y social a largo plazo. Los DJSI Emerging Markets controlan a las compañías basándose en criterios como la gestión, operaciones de finanzas, temas éticos, rendimiento medioambiental y social de la cadena de valores, gestión de riesgo, esfuerzos de migración del cambio climático, transparencia, cadena de suministros y derechos humanos y de empleados. Los DJSI Emerging Markets son un indicador importante que los inversores internacionales han de tener en cuenta.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/559518/Arcelik_A_S__Dow_Jones_SEM_Index.jpg

CONTACTO: Arçelik A.S., Sutluce Karaagac Caddesi No:2/6, Beyoglu 34445,Estambul, teléfono: +90-212-314-3434 / 314-30-20, fax: +90-212-314-3482

