COMUNICADO: Eliana Garcés, experta en competencia que ha ocupado cargos en la Comisión Europea, se incorpora a The Brattle Group

- La experta en competencia y ex economista principal y jefe adjuntade la Comisión Europea Eliana Garcés se incorpora a The Brattle Group

WASHINGTON, 21 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- The Brattle Group [http://www.brattle.com/] se complace en comunicar que Eliana Garcés, ex economista principal y jefe adjunta de la Comisión Europea, se ha incorporado a la oficina de la empresa en Washington D. C. como directora.

La Dra. Garcés es una economista con amplia experiencia en la aplicación de leyes antimonopolio y en el diseño normativo. Anteriormente trabajó en el gabinete de Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia de la Unión Europea. En este puesto supervisó investigaciones antimonopolio y sobre fusiones en los mercados de servicios financieros, tecnología de la información, telecomunicaciones y energía.

En su puesto en la Dirección General de Mercado Interior e Industria de la Comisión Europea, la Dra. Garcés realizó estudios referentes a asuntos de políticas relacionados con la integración económica y la competitividad industrial europea y también trabajó como miembro del equipo del economista jefe de la Comisión Nacional de la Competencia. Además, la Dra. Garcés ha ocupado cargos en el sector privado, entre los que se incluye una experiencia previa en consultoría económica en los Estados Unidos.

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Eliana a la empresa", comentó Alexis Maniatis, presidente de Brattle. "Ella amplía nuestra experiencia en cuestiones de competencia que comprenden plataformas y mercados digitales y su trayectoria en Europa, combinada con su presencia en Washington, fortalece nuestra capacidad para dar servicio a los clientes de ambos lados del Atlántico como un equipo global".

De 2016 a 2017, la Dra. Garcés fue profesora visitante sénior en la Universidad George Mason, donde impartió clases e investigó sobre los aspectos normativos de la innovación digital tanto en Estados Unidos como en Europa. Se doctoró en Economía por la Universidad de California (Los Angeles), realizó un curso de postrado en Integración Económica Europea del College of Europe (Brujas) y tiene la Licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

The Brattle Group analiza complejas cuestiones económicas, financieras y normativas para corporaciones, bufetes de abogados y gobiernos de todo el mundo. Nos distinguimos por la claridad de nuestras ideas y la credibilidad de nuestros expertos, entre los que se incluyen los principales académicos internacionales y especialistas del sector. Para obtener más información, visite www.brattle.com [http://www.brattle.com/].

