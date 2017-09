330 43

COMUNICADO: Tata Technologies anuncia el nombramiento de JK Gupta como nuevo director financiero

PUNE, India, 21 de septiembre, 2017 /PRNewswire/ -- Tata Technologies [http://www.tatatechnologies.com/], un importante proveedor de servicios de ingeniería y tecnología de la información (IT) para empresas manufactureras, ha anunciado hoy el nombramiento de JK Gupta como nuevo director financiero. En su nuevo cargo, será responsable de las finanzas, la estrategia y los planes de negocio de Tata Technologies.

Con motivo del nombramiento, Warren Harris, director ejecutivo y director general de Tata Technologies, comentó, «Tata Technologies está encantada de dar la bienvenida a JK Gupta en esta emocionante etapa de transformación de la empresa. Estamos seguros de que su dilatada experiencia y sus amplios conocimientos operativos serán un importante activo para la expansión internacional de nuestra compañía».

Con 38 años de experiencia en diferentes sectores (ingeniería, acero, entretenimiento y tecnología de la información), el Sr. Gupta llega a Tata Technologies desde Tata Consultancy Services (TCS). Empezó su carrera en Jay Engineering Works y a continuación estuvo un tiempo en Steel Authority of India Limited y en Zee Network. Durante los últimos 15 años, ha trabajado en CMC (ahora, TCS), desempeñando un papel fundamental en la transformación de CMC, desde sus inicios como empresa estatal india (public sector undertaking o PSU) hasta convertirse en una de las empresas de tamaño medio con mejor rendimiento.

«Tata Technologies es una de las empresas líderes del sector del diseño industrial, y me ilusiona tener la oportunidad de trabajar en una organización que está creciendo tan rápido y con un equipo directivo tan entusiasta. Tengo ganas de contribuir de la mejor forma posible al historial de crecimiento de la empresa y miro con ilusión la estimulante carrera que tengo por delante», dijo JK Gupta, director financiero de Tata Technologies.

El Sr. Gupta tiene un MBA de la Faculty of Management Studies (Facultad de Administración de empresas) de Delhi y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Delhi. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos profesionales, como el premio a uno de los «directores financieros más influyentes de India» otorgado por CIMA en 2015 y en 2016, y el galardón «Roll on Honour» de la revista CFO India Magazine en 2013 y 2015. También ha ganado la medalla de oro al «Contable de costes y gestión» del Institute of Cost Accountants (Instituto de Contabilidad de costes) de India.

El Sr. Gupta se une a Tata Technologies en su camino de crecimiento y transformación. Este año, el gigante de capital privado Warburg Pincus adquirió una participación del 43 % en Tata Technologies. Además, la compañía también ha comprado la empresa sueca especialista en diseño e ingeniería Escenda Engineering AB, para fortalecer su presencia en el mercado europeo.

Acerca de Tata Technologies:

Tata Technologies convierte los sueños de desarrollo de productos en realidad trabajando en el diseño, la ingeniería y la validación de los productos del futuro para los fabricantes más importantes del mundo. Con más de 8.500 empleados que prestan servicio a clientes de todo el mundo, Tata Technologies es el socio principal del sector industrial en lo relativo a ingeniería avanzada, investigación y desarrollo, ciclo de vida del producto, consultoría y software ligados a la gestión del ciclo de vida del producto, y sistemas de TI para empresas conectadas. Para más información, visite www.tatatechnologies.com [http://www.tatatechnologies.com/]

