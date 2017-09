330 43

COMUNICADO: 10x Future Technologies recauda 34 millones de libras en una ronda de financiación Serie A

- Ronda de inversión con varios inversores dirigida por Ping An de China e incluyendo la firma de consultoría de gestión global Oliver Wyman es una de las mayores rondas de financiación de serie A en una firma de FinTech europea. - 10x Future Technologies también se está embarcando en asociaciones estratégicas con Ping An y Oliver Wyman para el desarrollo de negocios conjuntos.

10x Future Technologies, empresa de transformación financiera fundada por el exconsejero delegado de Barclays Antony Jenkins, ha cerrado una de las mayores rondas de financiación de serie A en una firma de FinTech europea y acordó el desarrollo de dos importantes asociaciones estratégicas con firmas líderes mundiales de consultoría y servicios financieros.

Esto permitirá a 10x Future Technologies, que trabaja para revolucionar los servicios financieros capacitando a los bancos y no bancos a optimizar los datos e interacciones de sus clientes, crear su oferta de la plataforma digital y ampliar en algunos de los mercados de más rápido crecimiento del mundo.

"La tecnología está transformando la industria de servicios financieros mucho más rápidamente de lo esperado, y sólo las empresas que pueden implementar un modelo de negocio realmente digital que responda a sus clientes prevalecerán," dijo Antony Jenkins, fundador y presidente ejecutivo de 10x Future Technologies.

"En el futuro, confiarás en quien hace tu vida más fácil, y 10x será uno de los catalizadores de ese cambio. Con la nueva inversión y nuestras nuevas alianzas, podemos cargar el desarrollo de un nuevo tipo de plataforma que hará los servicios financieros más rápidos, más baratos y más seguros que nunca antes. Me siento orgulloso de que esta importante nueva capacidad se esté construyendo aquí en Reino Unido."

Lanzado en octubre de 2016, 10x Future Technologies ofrece a los clientes una nueva plataforma digital que unifica su amplia gama de sistemas de datos a menudo complejos, engorrosos en una arquitectura fina, a prueba de futuro, ayudando a los proveedores de servicios financieros en la transformación de cómo operar y relacionarse con los clientes.

10x Future Technologies continúa ampliando su equipo diverso con grandes talentos del mundo de la tecnología y la banca y ha reunido experiencia líder mundial en análisis de datos e inteligencia artificial como parte de su equipo de expertos en servicios financieros, técnicos y creativos. Ha invertido mucho en el desarrollo de su exclusivo diseño y arquitectura de datos y actualmente está construyendo un banco digital para Virgin Money de Gran Bretaña para lanzamiento en 2018.

La plataforma acabada pondrá al cliente en el centro de todas las transacciones permitiendo a los proveedores de servicios financieros ofrecer productos tales como hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos, ahorros y cuentas corrientes que se adapten mucho mejor a las necesidades específicas de los clientes. La compañía ya está en discusión con otros proveedores de servicios financieros sobre el uso de la plataforma, así como con los potenciales clientes de fuera del actual ecosistema de servicios financieros.

Además de esta recaudación de fondos, 10x Future Technologies se está embarcando en importantes alianzas estratégicas. La compañía está explorando el desarrollo de una alianza estratégica con Ping An, una de las empresas de servicios financieros más grande de China con 318.000 empleados a tiempo completo, que tendrá como objetivo llevar al mercado la oferta y capacidades de 10x Future Technologies en la región de Asia, permitiendo a la empresa expandirse en algunas de las economías más grandes, de mayor crecimiento y más dinámicas del mundo. Además, 10x ha acordado una asociación de desarrollo de negocio conjunto con Oliver Wyman, un líder global en consultoría de gestión con oficinas en más de 50 ciudades de casi 30 países, que ayudará a 10x Future Technologies a configurar su plataforma para entrar en nuevos mercados.

Jonathan Larsen, presidente y consejero delegado de Ping An Global Voyager Fund y responsable de información de Ping An, dijo: "10x Future Technologies y Ping An comparten la misma visión de que la tecnología es el factor clave en el sector financiero para ofrecer a los clientes servicios drásticamente mejorados. 10x es una llamada de atención a los bancos de todas partes. Esperamos trabajar con ellos para llevar las capacidades de la compañía a Asia, dada la gran demanda local de tecnologías innovadoras que transformarán la industria financiera."

Jenkins, que anteriormente fue consejero delegado de Barclays plc durante tres años hasta julio de 2015, logró posicionar al banco como líder en tecnología orientada al cliente. Durante mucho tiempo creía que la nueva tecnología puede mejorar dramáticamente los servicios financieros para clientes, sociedad y proveedores.

