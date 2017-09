330 43

COMUNICADO: XCMG expone innovación y calidad en el BICES 2017

La empresa exhibe 16 productos nuevos y 8 soluciones para el sector de la construcción que confirman su misión de fabricar productos "innovadores y duraderos"

PEKIN, 21 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- XCMG, el principal fabricante de maquinaria de construcción del mundo, ha presentado una amplia gama de productos innovadores y soluciones completas para el sector de la construcción en la Exposición y Seminario Internacional de Maquinaria de Construcción de Pekín 2017 (International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Construction Vehicles and Equipment, o BICES 2017) en el New Beijing International Exhibition Center en Pekín.

http://mma.prnewswire.com/media/558978/XCMG_at_BICES_2017.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/558978/XCMG_at_BICES_2017.jpg]

Con un recinto de exposiciones 1.209 m2 (13.013 pies cuadrados), XCMG tendrá espacio suficiente para presentar 16 productos innovadores y 8 soluciones para la construcción, que incluye:

-- La primera fresadora china teledirigida de grandes dimensiones; -- Una plataforma inteligente aérea con monitor a tiempo real y sistema de control independiente; -- Una grúa todoterreno de cinco ejes que pesa 220 toneladas que proporciona el rendimiento más alto dentro del mercado mundial; -- La primera apisonadora china que utiliza la tecnología de compactación por vibración con una frecuencia de 67Hz; -- Una excavadora de alto rendimiento con sistema de control rediseñado.

XCMG también está exponiendo soluciones completas para la construcción en izaje, minería, construcción de carreteras, hormigón, trabajos con pilotes sin necesidad de excavación, espacios subterráneos, trabajo aéreo y logística de transportes.

"Estamos entusiasmados por presentar ante el sector nuestros productos más recientes y soluciones innovadoras en BICES 2017", dijo Wang Min, presidente de XCMG. "En calidad de líder del sector durante 28 años, es nuestra responsabilidad enfocarnos hacia la innovación y el desarrollo continuos con el objetivo de entregar productos 'avanzados y resistentes' al mercado internacional".

La línea integral de productos de XCMG ha alcanzado muchos avances tecnológicos a lo largo de los años, entre ellos su grúa sobre orugas de 4.000 toneladas y la grúa todoterreno de 2.000 toneladas, ambas ocupando el primer lugar a nivel mundial, que han permitido que China sea el tercer país, después de Alemania y Estados Unidos, en desarrollar de forma independiente grúas móviles de súper tonelaje.

Además, en la cuarta Cumbre de la Industria Mundial de Maquinarias para la Construcción que se celebró este mes en Pekín, XCMG se clasificó en el séptimo lugar en la Tabla Amarilla de 2017, la única empresa china que ha logrado colocarse en años consecutivos entre las 10 primeras de esta encuesta anual.

Acerca de XCMG

XCMG es una empresa multinacional dedicada a la fabricación de maquinaria pesada que cuenta con un historial de 74 años. En la actualidad se clasifica en noveno lugar a nivel mundial en el sector de maquinaria para la construcción. La empresa exporta a más de 177 países y regiones de todo el mundo.

Para más información, visite: www.xcmg.com [http://www.xcmg.com/], o las páginas de XCMG en Facebook [https://www.facebook.com/XCMGGroup], Twitter [https://twitter.com/XCMGGroup], YouTube [https://www.youtube.com/user/XCMGgroup], LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%252Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf] e Instagram [https://www.instagram.com/xcmggroup/].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/558978/XCMG_at_BICES_2017.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/558978/XCMG_at_BICES_2017.jpg]

CONTACTO: Han Zhang, xcmg_media@163.com, +86-516-87739408

PUBLICIDAD