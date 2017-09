330 43

COMUNICADO: Zhong Baoshen afirma que la energía fotovoltaica se convertirá en la principal fuente de energía para la humanidad

- Zhong Baoshen, presidente de LONGi Solar en la cumbre BNEF de Londres: la energía fotovoltaica se convertirá en la principal fuente de energía para la humanidad

LONDRES, 20 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- LONGI Solar, una filial de propiedad integral de LONGi Group (SH601012), ha anunciado que la compañía será el principal patrocinador en la Cumbre del Futuro de la Energía ("The Future of Energy Summit") de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), un foro de primer nivel al que solo es posible acceder por invitación y que reúne a los mercados, industrias, finanzas y políticas en torno a la energía, y que comienza en Londres hoy.

http://mma.prnewswire.com/media/558062/LONGi_Solar.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/558062/LONGi_Solar.jpg]

"Estamos orgullosos de debatir sobre el comienzo de la era fotovoltaica 3.0 en la cumbre de Bloomberg en un momento en el que la energía solar se ha convertido en la solución más económica en muchas regiones del mundo", manifestó Zhong Baoshen, presidente de LONGi Solar.

Asimismo, LONGi Solar organizará una cena temática en la cumbre llamada "Comprender el boom solar chino, sus implicaciones y el impacto sobre paridad de la red fotovoltaica" (Understanding the Chinese Solar Boom, its Implications and Impact on PV Grid Parity). China ha sido el mayor mercado solar del mundo desde 2013, y se espera que instale más de 40 GW este año, lo equivalente a cerca de la mitad de las nuevas incorporaciones en capacidad de producción solar del mundo. En agosto de 2017 el gobierno de China anunció que planea añadir 86,5 GW de energía fotovoltaica a escala de servicio público para 2020 como parte de sus esfuerzos por acelerar el crecimiento de la energía solar en el país y reducir los costes de la energía solar hasta alcanzar la paridad con el carbón.

"La era fotovoltaica 3.0 significa que estamos alcanzando la tercera fase de la revolución solar", afirmó Zhong Baoshen. "A pesar de que en 2017 la capacidad fotovoltaica instalada en el mundo alcanzó los 300 GW y los precios de la energía solar contratados se redujeron a menos de 0,03 $/kWh, llevará más de 5 años que la capacidad de generación solar alcance el nivel de 1 Teravatio (TW), lo cual equivale a la capacidad de generación energética a través de carbón de China. En la era fotovoltaica 3.0, la energía fotovoltaica y otras fuentes ecológicas se convertirán en las principales fuentes energéticas de la humanidad".

Acerca de LONGi Solar

LONGi Solar es un fabricante mundial líder en células y módulos solares monocristalinos de alta eficiencia. Con sede en Xi'an, China, la compañía tiene sucursales en Japón, Europa, América del Norte, India y Malasia. LONGi Solar es una filial de propiedad integral de LONGi Group (SH601012), el mayor proveedor del mundo de obleas solares de silicio monocristalino, con 12 GW de capacidad de obleas para finales de año y planes de alcanzar los 20 GW en 2019. Poniendo especial atención en el I+D, LONGI está activa en toda la cadena de valor de silicio monocristalino, incluidas las plantas de energía solar.

CONTACTO: CONTACTO: Vivian Chu, +86-185-0219-3718, chuww@longi-silicon.com

