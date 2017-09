330 43

COMUNICADO: Oracle presenta nuevos programas que transforman el modo en el que los clientes compran y consumen la nube

Oracle anuncia precios de catálogo más bajos, un mayor rendimiento y una mayor automatización para ofrecer a los clientes el menor coste total de propiedad

REDWOOD SHORES, California, 20 de septiembre 2017 /PRNewswire/ -- En un evento en directo celebrado hoy, Larry Ellison, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Oracle y director de Tecnología, ha dado a conocer nuevos programas que reducirán los costes al ofrecer una mayor automatización y flexibilidad, permitiendo a los clientes obtener más valor de sus inversiones actuales en software de Oracle. Entre los nuevos programas de Oracle Cloud se encuentran Bring Your Own License to PaaS (Traiga su propia licencia a la plataforma como servicio) y Universal Credits (Créditos universales).

"Al proporcionar flexibilidad y libertad de elección, estamos transformando completamente la forma en la que las compañías compran y utilizan la nube", afirmó el Sr. Ellison. "Hoy hemos combinado los precios más bajos con el rendimiento más elevado y una mayor automatización para ofrecer un coste total de propiedad más bajo a nuestros clientes".

A pesar de que las empresas están impacientes por migrar a la nube, muchas aún no han superado los obstáculos que les fuerzan a elegir entre flexibilidad y costes más bajos. Se han topado con el desafío de la complejidad de la nube y la incapacidad a la hora de equilibrar de nuevo el gasto entre los diferentes servicios. Las empresas también se han visto limitadas debido a las restricciones de visibilidad y control sobre los gastos de la nube. Hasta ahora, no han sido capaces de aprovechar al máximo sus inversiones en software para instalaciones físicas en la nube, y se han limitado a servicios IaaS (infraestructura como servicio) o sacrificado prestaciones fundamentales de bases de datos en la capa PaaS. Los nuevos programas de la nube de Oracle superan los desafíos de adopción de la nube de los clientes al mejorar y simplificar la forma en la que adquieren y consumen servicios en la nube.

Traiga sus propias licencias a la base de datos PaaS de Oracle: obtenga un mayor valor gracias a la movilidad de licencias

Actualmente, los clientes ya pueden traer las licencias de software de sus instalaciones físicas a Oracle IaaS. Hoy Oracle está ampliando su oferta al permitir que los clientes vuelvan a utilizar sus actuales licencias de software para Oracle PaaS, lo que incluye a Oracle Database, Oracle Middleware, Oracle Analytics, y otros. Los clientes que dispongan de licencias para instalaciones físicas en la actualidad pueden aprovechar dicha inversión para utilizar Oracle Database Cloud por una pequeña parte del antiguo precio de la PaaS. Ejecutar Oracle Database en Oracle IaaS es más rápido y ofrece más prestaciones que Amazon, con lo que su coste total de propiedad es el más bajo del sector. Además, los clientes pueden reducir los costes de gestión y operativos para el mantenimiento de sus instalaciones físicas al sacar partido de esta automatización PaaS.

Universal Credits: elecciones flexibles de compra y consumo para los servicios de PaaS y IaaS de Oracle

Oracle está presentando Universal Credits, el modelo de compra y consumo más flexible del sector para los servicios en la nube. Con Universal Credits, los clientes tienen un contrato simple que les ofrece acceso ilimitado a todos los servicios de PaaS y IaaS de Oracle actuales y futuros, incluidos Oracle Cloud y Oracle Cloud at Customer. Los clientes obtienen un acceso a la carta a todos los servicios además de la ventaja de un menor coste por los servicios de prepago. Además, tienen la posibilidad de actualizar, ampliar o mover servicios entre centros de datos en función de sus requisitos. Con Universal Credits, los clientes consiguen la capacidad de cambiar entre los servicios PaaS o IaaS que están utilizando sin tener que notificárselo a Oracle. Los clientes también se pueden beneficiar del uso de nuevos servicios con los créditos en la nube de los que dispongan, cuando estos estén disponibles.

Los nuevos servicios Universal Credit y Bring Your Own License to PaaS de Oracle estarán disponibles desde el 25 de septiembre de 2017. Estos programas incluyen a Oracle Cloud y Oracle Cloud at Customer.

Acerca de Oracle Oracle Cloud ofrece paquetes completos de aplicaciones SaaS para ERP (sistema de planificación de recursos empresariales), HCM (gestión de capital humano) y CX (experiencia de consumidor), así como la mejor plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS) de su clase desde centros de datos en todo el continente americano, Europa y Asia. Para obtener más información sobre Oracle , visítenos en oracle.com [https://www.oracle.com/index.html].

Marcas registradasOracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o de sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Disposiciones de salvaguarda Las anteriores declaraciones tienen como objetivo perfilar la dirección general en lo relativo a nuestros productos, y se ofrecen con fines puramente informativos y no deben pasar a formar parte de ningún tipo de contrato. No constituyen un compromiso para proporcionar ningún tipo de material, código o funcionalidad y no se deberán tomar decisiones de compra basándose en ellas. El desarrollo, lanzamiento y calendario de cualquier característica o funcionalidad descrita para los productos Oracle permanece a discreción única de Oracle Corporation.

Las declaraciones en este artículo relacionadas con los planes, expectativas, convicciones, intenciones y perspectivas de futuro de Oracle son "declaraciones prospectivas" y están sujetas a riesgos materiales e incertidumbres. Existen numerosos factores que pueden alterar las expectativas actuales y los resultados reales de Oracle, lo cual puede hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos esperados. Los informes más recientes de Oracle presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a través del formulario 10-K y del formulario 10-Q con el título "Factores de riesgo" contienen un análisis de estos factores y otros riesgos que afectan los negocios de Oracle. Estos informes están disponibles en el sitio web de la SEC y en el sitio web de Oracle, en http://www.oracle.com/investor [http://www.oracle.com/investor]. Toda la información de este artículo se encuentra vigente al día de hoy, 19 de septiembre de 2017 y Oracle no se compromete a actualizar ninguna declaración en función de nueva información o eventos futuros.

