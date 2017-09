330 43

COMUNICADO: El whisky irlandés Tullamore D.E.W. se asocia con MyHeritage DNA para liberar la "Beauty of Blend"

TULLAMORE, Irlanda, September 20, 2017 /PRNewswire/ --

Solo el 0,3% de las personas tienen un etnia en su ADN, lo que demuestra que nuestro

mundo es una auténtica mezcla[1]

Para celebrar el lanzamiento de 'The Beauty of Blend', Tullamore D.E.W., el whisky irlandés original de triple mezcla, se ha asociado con MyHeritage DNA, principal destino para los historiales familiares y pruebas de ADN, con el fin de crear un DNA kit de marca edición limitada que permitirá a la gente de todo el mundo descubrir su mezcla única propia. Revisando las tendencias de las pruebas del ADN en todo el mundo, Tullamore D.E.W. ha trabajado con MyHeritage DNA, para descubrir que el 99,7% de las personas presenta una mezcla de etnias múltiples, lo que significa que solo el 0,3% de las personas cogidas como ejemplo presentan una etnia única en sus orígenes.[2]

La asociación proporciona a los seguidores una oportunidad para descubrir, y celebrar, su propia mezcla única de etnias. Los kits de edición imitada de marca MyHeritage DNA se entregarán por medio de un programa de regalos y a través de los canales sociales de Tullamore D.E.W. en los próximos meses.

Tullamore D.E.W., el segundo mayor whisky irlandés del mundo, es una mezcla triple de los tres tipos de whisky irlandés: destilador, malta y grano, con triple destilación y maduración en triple barrica para proporcionar un whisky de belleza excepcional. Gracias a ello, Tullamore D.E.W. destaca por su poder transformador y rico de la mezcla, y cree en la dedicación del tiempo para explorar las oportunidades ilimitadas e interesantes creadas a través de la combinación de elementos diferentes. Tullamore D.E.W. proporciona a las personas la oportunidad de desbloquear su propia 'Beauty of Blend' personal - la mezcla hermosa de etnias que se combinan para crear a cada persona de forma única.

Esta asociación única es parte de la nueva campaña de publicidad mundial de Tullamore D.E.W., 'Beauty of Blend', que celebra el espíritu único de la mezcla - ya sea por la triple mezcla del whisky de destilador, malta y grano en Tullamore D.E.W., creado para hacer que la gente se reúna, o mezclando las culturas e ideas por medio de la historia.

El director de marca mundial de Tullamore D.E.W., Caspar MacRae, comentó: "Estamos formados por la mezcla. Se nota en cada botella de nuestro whisky irlandés original de triple mezcla. Hay numerosos ejemplos en los mundos de la comida, música y más allá, donde se ha creado algo hermoso gracias a la mezcla de diferentes culturas o ideas, y creemos que merece la pena celebrarlo. Beauty of Blend celebra nuestra creencia en el espíritu de la mezcla - desde la mezcla original triple en nuestro whisky irlandés hasta la mezcla de culturas, con raíces en nuestra asociación histórica con los inmigrantes irlandeses en todo el mundo".

Durante generaciones, la diáspora de Irlanda de 80 millones de personas se ha desarrollado y mezclado en todo el mundo. Tullamore D.E.W., el whisky favorito de los inmigrantes irlandeses desde el año 1829, dirige la mezcla del mundo como un lugar más interesante y ecléctico. Al permitir a personas de todo el mundo descubrir su propia mezcla única utilizando los 'Beauty of Blend' DNA kits, Tullamore D.E.W. espera revelar las mezclas a menudo sorprendentes y variadas que existen entorno nuestro, inspirando además a grupos de personas a reunirse socialmente y celebrar su inclusión.

La campaña Beauty of Blend se ha lanzado con dos nuevas películas. 'No Irish Need Apply' es una película desafiante y audaz, que muestra la historia de la inmigración irlandesa en Estados Unidos. 'Danny Boy' es una celebración implícita de la diversidad cultural de forma que sea aspiracional, auténticamente irlandesa y diferenciadamente sociable.

Ambas películas se pueden ver en el canal Tullamore D.E.W. YouTube [https://www.youtube.com/channel/UCZ164kde2KWQJr2tx9a73hA ]; "No Irish Need Apply" se puede ver aquí [http://bit.ly/NoIrishNeedApply ] y "Danny Boy" se puede ver aquí [http://bit.ly/DannyBoyTD ].

#IAMBLEND

Notas a pie de página:

1 y 2: Según la base de datos mundial de MyHeritage DNA. Los resultados del test de MyHeritage DNA revelan hasta 42 etnias - el más completo de todos los test de ADN de consumidores disponibles en el mercado. Si desea más información contacte con:

Emma Oliver, ayudante mundial de RR.PP. y abogacía: Emma.Oliver@wgrant.com

https://www.myheritage.com

