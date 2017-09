330 43

COMUNICADO: La exitosa colección de fragancias de Kat Von D Beauty, Saint y Sinner estará disponible próximamente

SAN FRANCISCO, 20 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- La colección más demandada de todos los tiempos de Kat Von D Beauty ha vuelto (y mejor que nunca) por petición popular de los seguidores de Kat en las redes sociales. Los perfumes resucitados de Kat Von D, Saint y Sinner, son poesía embotellada escrita por la propia Kat para celebrar la dualidad que existe en nuestro interior. La exitosa colección de fragancias de Sephora, que se creó originalmente en el año 2009, cuenta con un ambicioso nuevo diseño que Kat pasó meses esbozando a mano hasta que el exterior de los frascos se pareció a un corazón humano para que el envase fuese tan hermoso y especial como las fragancias que contiene. Kat atesora estos dos queridos perfumes por igual y los aromas hermanos contienen similares notas florales dulces. Estos perfumes pueden emplearse solos o pueden combinarse para crear una fragancia única: diferentes experiencias compartiendo un corazón.

Descubra el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/es-es/8144451-kat-von-d-beauty-saint-sinner-fragrances/ [https://www.multivu.com/players/es-es/8144451-kat-von-d-beauty-saint-sinner-fragrances/]

Fragancia Saint de Kat Von D 100 ML 50 ML 10 ML - Viaje

Dulce y floral, Saint es una exploración poética del lado dulce y menos conocido de Kat. Saint es evocador, romántico y seductor, con notas de mirabel, jazmín y caramelo dentro de la familia de las fragancias florales.

Fragancia Sinner de Kat Von D 100 ML 50 ML 10 ML - Viaje

Aromático y sexy, Sinner es la encarnación de la personalidad provocadora y sin remordimientos de Kat. Sinner es oscuro, sensual y poderoso, con notas de mandarina, vainilla y canela dentro de la familia de las fragancias amaderadas y terrosas.

"Cuando presenté Saint y Sinner hace ya casi una década, se suponía que serían una edición limitada y, durante los últimos diez años, no he parado de ver cómo los fans me decían cuánto echaban de menos estos dos perfumes tan especiales. Estos últimos 10 años he crecido mucho, emocional, espiritual y artísticamente, y quería mostrar eso en el nuevo diseño. Los perfumes Saint y Sinner representan nuestra dualidad interior, una característica innegable de los seres humanos. Todos tenemos una doble cara y eso se demuestra en todas las formas de autoexpresión, ya sean los tatuajes, el maquillaje, la moda o la música que escuchamos. Saint no es para doñas perfectas, es para vuestro lado más dulce y romántico. Con Sinner, me siento como si pudiese conquistar el mundo, podría ir a una reunión y bordarla. Personalmente, me gusta empezar el día como una Saint (santa, en español) y dar paso a mi Sinner (pecadora, en español) interior" - Kat Von D

Las fragancias Saint y Sinner de Kat Von D estarán disponibles en España en octubre de 2017 en Sephora y Sephora.es.

#VeganAlert! La pasión de Kat por los animales se traduce en que los productos siempre son 100% cruelty free. Los perfumes Saint y Sinner de Kat Von D son veganos. Comparte tus looks y busca más inspiración en KatVonDBeauty.com [http://www.katvondbeauty.com/], @KatVonDBeauty y #KatVonDBeauty.

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY: LARGA DURACION. ALTA PIGMENTACION. COBERTURA TOTAL.

Kat Von D Beauty se fundó y presentó en 2008. Tomando su inspiración de los tatuajes de su famoso estudio, High Voltage Tattoo, Kat creó una marca querida e imparable que está especializada en productos de belleza de larga duración, alta pigmentación y cobertura total, y que animan a todo el mundo a sacar su artista interior.

En su búsqueda incesante para crear los productos de belleza más perfectos que se puedan imaginar, Kat Von D prueba en sí misma todas sus creaciones, inspirándose ilimitadamente en su experiencia como artista, tatuadora, música, activista por los derechos de los animales, líder de redes sociales y creadora. Alabada y apreciada por su arte, autenticidad, innovación y obsesión por la calidad, Kat Von D es una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento del sector.

Kat Von D Beauty se distribuye en 25 países de Norteamérica, América Latina, Europa, el sudeste asiático, Australia, Oriente Medio, Escandinavia, Reino Unido e Irlanda -- solo en SEPHORA, Naimies, Debenhams ywww.katvondbeauty.com.

ACERCA DE KENDO

Con sede en San Francisco (California), KENDO crea o adquiere marcas de belleza y se centra en convertirlas en potencias mundiales. Su cartera está formada por Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty y (próximamente) Fenty Beauty de Rihanna. El nombre KENDO es un juego de palabras con la frase inglesa "can do", es decir, "se puede hacer". Lo que caracteriza a KENDO es su dedicación por la calidad de los productos, la innovación y la autenticidad. Las marcas de la cartera de KENDO se distribuyen en 24 países de todo el mundo.

CONTACTO: CONTACTO: para obtener más información sobre Kat Von D Beautyen España, póngase en contacto con Farnoush Tabari, Kat Von D BeautyEurope, Farnoush.tabari@kendobrands.com, +33 1 71 17 41 47

Sitio Web: http://KatVonDBeauty.com/

