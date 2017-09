330 43

COMUNICADO: La solución Sepsis Power Hour acelera la asistencia y reduce las medidas de tratamiento costosas

SEATTLE, 19 de septiembre, 2017 /PRNewswire/ -- La sepsis es la causa principal de muerte por infección en todo el mundo, con más de 18 millones de casos al año y representa el problema más costoso en los hospitales de Estados Unidos, alcanzando los 20.000 millones de dólares sólo el año 2011.(1,2) Reducir los retrasos en el reconocimiento rápido de los signos precoces de la sepsis y el tiempo que se tarda en proporcionar un tratamiento estandarizado es una oportunidad urgente de ahorro en costes y de obtener mejores resultados de los pacientes en la asistencia sanitaria hoy en día. El Virginia Mason Institute [https://www.virginiamasoninstitute.org/] ofrece ahora una solución para las organizaciones y los equipos sanitarios listos para hacer sus propios avances en el tratamiento de la sepsis.

Virginia Mason ha dedicado más de cinco años de trabajo de mejora de procesos a la identificación e intervención precoces en la sepsis, alcanzando un planteamiento de asistencia de alto valor para el paciente y aumentando al máximo la eficiencia del equipo sanitario. El conjunto de medidas Sepsis Power Hour (Hora de Poder en la Sepsis) se implementó también en unidades con altas cifras de mortalidad por sepsis que a menudo se pasan por alto, como cirugía médica. Desde 2011, el conjunto de medidas Sepsis Power Hour: Rapid Recognition and Treatment [https://www.virginiamasoninstitute.org/sepsis-power-hour/] (Hora de Poder en la Sepsis: Reconocimiento y Tratamiento Rápidos) ha conducido a una disminución de la mortalidad de los pacientes a causa de la sepsis en un 45 por ciento. Además, el coste de un episodio de 90 días en Virginia Mason es ahora de 22.082 dólares, en comparación con un promedio nacional de 28.130 dólares(3), una reducción del coste del tratamiento del 21,5 por ciento por episodio.

Según Evan Coates, MD, médico hospitalario de Virginia Mason, "Lo que realmente ha cambiado en los pacientes y las familias son los números. Nuestra tasa de mortalidad ha estado disminuyendo año tras año durante cuatro años seguidos y había estado estabilizada durante los cinco años anteriores - una mejoría sustancial. Los números lo indican - la asistencia es mejor para los pacientes."

Este planteamiento, muy coordinado, que deja poder en manos del personal de enfermería, facilita el despliegue consistente de medidas que salvan vidas y pueden realizarse en menos tiempo, protegiendo al paciente del empeoramiento de su estado. El promedio de tiempo hasta terminar la ejecución de las medidas contra la sepsis en Virginia Mason disminuyó en un 54 por ciento entre 2014 y 2017. Además, en Virginia Mason se ha observado una reducción del 15 por ciento en las altas de los pacientes a centros de asistencia a largo plazo. Las llamadas a los equipos de respuesta rápida se redujeron en un 33 por ciento, de 120 a 40 llamadas al mes.

Desde una orientación profesional intensiva hasta asegurar una implementación satisfactoria y sostenible, los expertos del Virginia Mason Institute aportan una guía personalizada y experiencia a los equipos de asistencia participantes en cada paso del camino. Las organizaciones pueden beneficiarse de la experiencia y el éxito demostrados de Virginia Mason adoptando los métodos y sistemas de la mayor calidad en su asistencia y dando poder a sus equipos sanitarios para desplegar el conjunto de medidas de tratamiento rápido de la sepsis a tiempo y en todas las ocasiones.

Acerca del Virginia Mason Institute

En el Virginia Mason Institute creemos que es posible una asistencia médica sin defectos. Estamos comprometidos, tenemos confianza y podemos transformar la asistencia sanitaria. Creando y manteniendo culturas de mejora continua; mediante la aportación de una formación que inspira, prepara y guía y ayudando a las organizaciones a resolver sus problemas urgentes y persistentes, podemos transformar la asistencia sanitaria. Es posible. Juntos podemos buscar incansablemente la mejora de la seguridad de los pacientes, la experiencia de los pacientes y la calidad, el coste y la práctica de la asistencia sanitaria.

