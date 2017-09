330 43

COMUNICADO: La edición 2017 de Interdye Asia lanza una estrategia en respuesta a la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda marítima

- La edición 2017 de Interdye Asia lanza una estrategia en respuesta a la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda marítima del siglo XXI de China

BANDUNG, Indonesia, 19 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- El evento Interdye Asia 2017, organizado por Shanghai International Exhibition Co., Ltd., se celebrará dentro de poco en Indonesia con el objetivo de formular una estrategia que dé apoyo y respuesta a la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda marítima del siglo XXI. Esta iniciativa se basa en un programa del gobierno chino para desarrollar aún más el comercio y el intercambio con los países del sureste de Asia, así como con aquellos que limitan con el océano Indico. Asimismo, esta iniciativa irá pareja con la construcción de una plataforma para las compañías chinas de impresión textil que desean hacer crecer su negocio fuera del mercado nacional y con ello el Interdye Asia 2017, organizado por Shanghai International Exhibition Co., Ltd., se celebrará próximamente en Indonesia.

El evento Interdye Asia se ha celebrado con éxito durante los últimos seis años en la India, Turquía, Indonesia y Vietnam, y gracias a ello se ha convertido en una plataforma de comunicación ideal para compañías de tintes y productos químicos que buscan expandirse en los mercados internacionales, transformarse en marcas globales y mejorar su competitividad en el plano internacional.

Durante la cumbre del G20 en Hangzhou en 2016, los líderes chinos e indonesios presentaron sus ideas para la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda marítima del siglo XXI y el concepto de Eje Marítimo Global, la iniciativa del gobierno de Indonesia para estimular de nuevo la identidad del país como una nación marítima, convirtiendo a Indonesia en una de las principales naciones comerciales a lo largo de esta nueva ruta comercial marítima. El sector textil y de la confección, el cual es el más importante en Indonesia, supera a todos los demás en valor de producción, en exportaciones y en empleo, con un crecimiento medio anual del 13 por ciento. Los tintes y los químicos, componentes fundamentales para la producción textil, por lo general se importan desde este país. China exporta tintes de forma directa a más de 130 países y regiones, entre las cuales Indonesia se mantiene de forma continuada en el primer o segundo puesto en términos de volumen de exportación con envíos anuales de entre 30.000 y 40.000 toneladas, lo que representa aproximadamente un 12 por ciento del volumen total del sector. Durante el doceavo periodo del plan quinquenal que abarcó de 2011 a 2015, China registró una tasa de crecimiento medio de casi un 6 por ciento en volumen de exportación de tintes a Indonesia. Además, los productos auxiliares textiles, los pigmentos orgánicos, las pastas de estampación y las tintas también han demostrado tener un gran potencial en el mercado de Indonesia.

CONTACTO: CONTACTO: Luyi Zhao, +86-21-6279-2828 x225,zhaoluyi@siec-ccpit.com

Sitio Web: http://www.siec-ccpit.com/

PUBLICIDAD