COMUNICADO: Datos de la combinación de lenvatinib y pembrolizumab demuestran tasas de respuesta destacadas... (1)

Datos de la combinación de lenvatinib y pembrolizumab demuestran tasas de respuesta destacadas en pacientes con carcinoma de células renales avanzado

- Los resultados actualizados de la cohorte con CCR avanzado del Estudio 111 apoyan continuar con la investigación del uso de la combinación como tratamiento de primera línea en el estudio en fase III (CLEAR) en curso - Los resultados en fase Ib/II se presentarán en una sesión de ponencias orales el sábado 9 de septiembre a las 9:15 a.m. CEST en el Congreso de 2017 de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO)

Eisai ha presentado hoy los resultados provisionales de la cohorte de pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado del Estudio 111, tratados con Kisplyx(R) (lenvatinib) en combinación con el tratamiento anti-PD-1 de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., EE. UU. (conocido como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá), pembrolizumab (KEYTRUDA(R)). Los resultados demuestran que la combinación alcanzó una tasa de respuestas objetivas (TRO) en la semana 24 del 63% (IC del 95%: 44 - 80) y una tasa de control de la enfermedad (TCE, respuesta completa [RC] + respuesta parcial [RP] + enfermedad estable [EE] ), un criterio de valoración secundario, del 96% (incluido un 33% en EE [n=10]).[1] No se han observado nuevos problemas de seguridad y las toxicidades se trataron con medicación de soporte, interrupciones/reducciones de dosis o retirada del fármaco.[1] Estos resultados se presentarán hoy en una sesión de ponencias orales (resumen n. 8470) en el Congreso de 2017 de la ESMO que se celebra en Madrid.

El Estudio 111 es un estudio en fase Ib/II que explora el potencial de la combinación de lenvatinib y pembrolizumab en pacientes con tumores sólidos seleccionados. Los resultados provisionales del Congreso de 2017 de la ESMO se toman de la cohorte de pacientes con y sin tratamiento previo y con CCR de células claras metastásico (n=30).[1] Lenvatinib y pembrolizumab no están aprobados actualmente para su uso en combinación.

"La eficacia observada en la cohorte con CCR metastásico del Estudio 111, especialmente la tasa de respuesta del 83% en pacientes sin tratamiento previo, aporta pruebas clínicas de la actividad antitumoral de lenvatinib en combinación con pembrolizumab en pacientes con CCR", comentó Chung-Han Lee, Doctor en Medicina del Centro para el Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York, e investigador principal. "Estos datos son alentadores en un momento en el que continuamos incluyendo a pacientes en el ensayo CLEAR, un ensayo en fase III que evalúa la combinación del tratamiento con TKI y anti-PD-1 en pacientes con CCR avanzado sin tratamiento previo, a fin de conocer mejor cómo pueden trasladarse estos resultados a un grupo de pacientes más grande con este tipo de cáncer".

La tasa de respuesta objetiva confirmada en la semana 24, el criterio principal de valoración del estudio, fue del 63% (IC del 95%: 44 - 80) basada en los criterios RECIST relacionados con la inmunidad y con valoración del investigador.[1] Los criterios de valoración secundarios incluyen la TRO (medida después de la semana 24), la supervivencia libre de progresión (SLP), la duración de la respuesta (DR) y la seguridad y tolerabilidad.[1] La TRO medida después de la semana 24 permaneció igual que la TRO medida en la semana 24. No se alcanzó la mediana de SLP en el seguimiento de 9,7 meses (IC del 95%: 9,7 - NE) y no se alcanzó la mediana de DR (IC del 95%: 8,4 meses - NE). Los acontecimientos adversos derivados del tratamiento (AADT) de cualquier grado más frecuentes con el tratamiento combinado fueron diarrea, fatiga, hipotiroidismo, estomatitis, náuseas y hipertensión.

Cuando se realizó la evaluación por línea de tratamiento, se observó una TRO del 83% (IC del 95%: 52 - 98) en pacientes sin tratamiento previo (n=12) y una TCE del 100% (un 83% de RP [n=10]; un 17% de EE [n=2]). No se alcanzó la mediana de la DR (IC del 95%: 8,4 - NE). En pacientes con tratamiento previo (n=18), la TRO fue del 50% (IC del 95%: 26 - 74) , y la TCE del 94% (un 50% de RP [n=9]; un 44% de EE [n=8]). La mediana de DR fue de 8,5 meses (IC del 95%: 3,5 - NE).

Cuando se evaluó por estado de PD-L1, se observó una TRO del 71% (IC del 95%: 42 - 92) en pacientes PD-L1 negativos (n=14), y una TCE del 100% (un 71% de RP [n=10]; un 29% de EE [n=4]). No se alcanzó la mediana de DR (IC del 95%: 8,4 - NE). En pacientes PD-L1 positivos (n=12), la TRO fue del 58% (IC del 95%: 28 - 85), y la TCE del 91% (un 58% de RP [n=7]; un 33% de EE [n=4]). La mediana de DR fue de 10,3 meses (IC del 95%: 3,5 - 10,3).

"Los resultados de esta segunda cohorte del Estudio 111 para lenvatinib en combinación con pembrolizumab son muy alentadores, ya que observamos tasas de respuesta altas en pacientes con un cáncer difícil de tratar o en estadio avanzado", afirmó Gary Hendler, Presidente y Consejero delegado de EMEA, Jefe comercial, Grupo empresarial de oncología de Eisai. "Estos datos clínicos, sumados a los datos de la cohorte con cáncer endometrial metastásico ya presentados este año, refuerzan la importancia de lenvatinib como opción de tratamiento y su potencial en politerapias para tratar diferentes tipos de tumor".

El ensayo en fase III CLEAR (NCT02811861), que evalúa el uso de lenvatinib con pembrolizumab y lenvatinib con everolimus frente a sunitinib como tratamiento de primera línea en pacientes con CCR avanzado, está actualmente en fase de inclusión de pacientes; visite clinicaltrials.gov [https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02811861 ] para obtener más información.

Eisai se dedica a descubrir, desarrollar y producir tratamientos oncológicos innovadores que puedan

marcar la diferencia y mejorar la vida de los pacientes y sus familias. Esta pasión por las personas forma parte de la misiónhuman health care (hhc) de Eisai, que se esfuerza por conocer mejor las necesidades de los pacientes y de sus familias para incrementar los beneficios que ofrece la atención sanitaria.

KEYTRUDA(R) es una marca comercial registrada de Merck Sharp & Dohme Corp., una filial de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, EE. UU.

Información para redactores Acerca del Estudio 111[1] El Estudio 111 es un ensayo en fase Ib/II, multicéntrico, abierto y con un único grupo sobre la combinación de lenvatinib (20 mg/día) con pembrolizumab (200 mg por vía intravenosa cada tres semanas) en pacientes con tumores sólidos seleccionados. El criterio principal de valoración del estudio en fase Ib fue determinar la dosis máxima tolerada de pembrolizumab y lenvatinib en combinación. El criterio principal de valoración del estudio en fase II es la TRO valorada por el investigador y basada en los criterios RECIST relacionados con la inmunidad en la semana 24. Los criterios de valoración secundarios incluyen la supervivencia libre de progresión, la duración de la respuesta, la tasa de control de la enfermedad y la tasa de beneficio clínico. Se evaluó a treinta pacientes con CCR de células claras metastásico en la cohorte con CCR. El estudio se está realizando en virtud de un contrato de colaboración para ensayo clínico vigente entre las dos compañías.

Siete pacientes sufrieron AADT graves, y el único AADT grave sufrido por más de un paciente fue un aumento de la lipasa.

Acerca del carcinoma de células renales Se cree que el CCR se produce en varias células especializadas ubicadas a largo de la nefrona, en el revestimiento de los túbulos del riñón.[2] El CCR representa el 2-3 % de todos los diagnósticos de cáncer en adultos[3] y, lamentablemente, más del 30% de los pacientes con CCR no sobrevive.[2]

