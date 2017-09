330 43

COMUNICADO: Un consorcio liderado por EpiVax ganó un subsidio de U$S 5,8 M para desarrollar una vacuna usando ingeniería genética

PROVIDENCE, Rhode Island, Septiembre 18, 2017 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax"), una compañía pionera en bioinformática e inmuno-ingeniería, informó hoy de un nuevo consorcio financiado por el NIH para desarrollar una vacuna protectiva contra el virus de la gripe aviar (H7N9).

El virus H7N9 está relacionado al de la gripe estacional y representa un desafío para desarrollar vacunas siguiendo los enfoques tradicionales, que requieren previa exposición al virus para ser efectivas. Utilizando los más avanzados métodos en bioinformática y modelado estructural, este programa de avanzada se enfoca hacia la construcción una molécula de hemaglutinina del virus H7N9 que semeje la misma proteína del virus de la gripe estacional. El objetivo es involucrar la memoria inmunológica y hacer que vacunas basadas en hemaglutnina convencional sean protectivas contra nuevos, altamente mortales virus de gripe aviar.

El projecto será conducido por científicos con amplia experiencia en influenza en las areas de inmunología, vacunación, biología structural, bioinformática, modelos animales y producción de vacunas. Las instituciones participantes incluyen EpiVax (Dr. Annie De Groot, William Martin, Dr. Lenny Moise), UMASS Medical School (Dr. Celia Schiffer), Protein Sciences, adquirida recientemente por Sanofi-Pasteur (Dr. Indresh Srivastava), y la University of Georgia (Dr. Ted Ross).

Una vacuna H7N9 de primera generación [http://epivax.com/news/epivax-to-advance-development-of-vaccine-against-stealth-flu-virus-with-new-nih-sbir-funding] optimizada por EpiVax está actualmente siguiendo ensayos clínicos en Adelaide, Australia, dirigidoa por un equipo de la Flinders University y Vaxine. El Profesor Nikolai Petrovsky, Director de Investigaciones de Vaxine, comentó: "Estamos orgullosos en ser los primeros en el mundo en probar en humanos el innovativo enfoque de EpiVax para tornar más inmunogénicas proteinas del virus de influenza".

Este programa de 5 años está dirigido a la preparación para una pandemia de influenza, uno de los pilares de la Estrategia Nacional Para Pandemias de Influenza del gobierno de los EEUU. "El equipo de EpiVax ha tenido un gran éxito en el desarrolo de vacunas para ayudar a personas en todo el mundo a tener vidas más sanas", expresó el Senador de EEUU Sheldon Whitehouse "Felicitamos a EpiVax por obtener este subsidio del gobierno federal, lo que constituye otro logro notable para la creciente industria biotecnológica de Rhode Island."

Acerca de EpiVax

EpiVax es un lider mundial en las areas de inmuno-ingeniería y diseño de vacunas. Las herramientas de EpiVax para evaluar inmunogenicidad son utilizadas por un conjunto de companies internacionales para el diseño y optimización the proteínas terapéuticas www.epivax.com [http://www.epivax.com/]

Declaración de financiación

La investigación referida en este comunicado está financiada por el NIAID del National Institutes of Health, subsidio número RO1AI132205. El contenido es responsabilidad únicamente de los autores y no representa necesariamente el punto de vista official del National Institutes of Health.

Contacto de Prensa:

Steven VessellaEnlace de Negocios, EpiVax, Inc. 401.272.2123 svessella@epivax.com[mailto:svessella@epivax.com] CEO/CSO annied@epivax.com[mailto:AnnieD@EpiVax.com]

Sitio Web: http://www.epivax.com/

