COMUNICADO: Daten aus der Praxis bestätigen die Langzeitwirkung von bronchialer Thermoplastie (1)

Patienten mit schwerem Asthma weisen nachhaltige klinische Verbesserung auf

MARLBOROUGH, Massachusetts, Sept. 18, 2017 /PRNewswire/ -- Boston Scientific gab heute die Ergebnisse einer Kohorte aus einer klinischen Folgestudie nach drei Jahren zur Beurteilung von bronchialer Thermoplastie (BT) bei schwerem persistentem Asthma (PAS2) bekannt, die nach der Zulassung durch die FDA durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die 190 Patienten in dieser Praxisstudie einen ähnlichen Rückgang bei schweren Exazerbationen, Krankenhausaufenthalten und Notfallversorgung aufwiesen, wie jene 190 Patienten, die in der randomisierten, scheinkontrollierten Asthma Intervention Research 2 (AIR2) Zulassungsstudie mit BT behandelt wurden.

Die Ergebnisse wurden im European Respiratory Journal, der Peer Review-Zeitschrift der European Respiratory Society [Europäische Gesellschaft für Atemwegserkrankungen] veröffentlicht. Sie bestätigen die AIR2-Studie und zeigen, dass die Erkenntnisse mit aussagekräftigen Ergebnissen aus der Praxis übereinstimmen. Die Teilnehmer an der PAS2-Studie litten unter Asthmasymptomen, die weniger erfolgreich behandelt werden konnten, als die der Probanden in der AIR2-Studie, und die Ergebnisse der Studie zeigen, dass nach der letzten BT-Behandlung:

-- der Prozentsatz der Patienten, die an schweren Exazerbationen litten, von 74 auf 40 zurückging, -- der Prozentsatz der Patienten mit einem Krankenhausaufenthalt aufgrund mindestens eines Asthmasymptoms von 15 auf 7 Prozent zurückging, -- der Prozentsatz der Patienten, die Notfallversorgung benötigten, von 27 auf 11 zurückging und dass -- der Prozentsatz von Patienten, die täglich Kortikosteroidmedikamente oral einnahmen, von 19 auf 10 zurückging.

"Die PAS2-Studie bestätigt, dass BT eine effektive, dauerhafte und sichere Behandlung von Personen schwerem Asthma ist, die im Vergleich zu Patienten in vorhergegangenen klinischen Studien, wie z. B. AIR2, ein schlechtere Asthmakontrolle an der Basislinie hatten", sagte Dr. med. Geoffrey Chupp, Studienleiter und Direktor des Yale Center for Asthma and Airways Disease, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut. "Die PAS2-Studie ist die erste umfangreiche, prospektive Studie von BT nach der Markteinführung und sie validiert die positiven Ergebnisse der AIR2-Studie."

PAS2 ist eine prospektive, offene Studie, für die fortlaufend Patienten an 27 Forschungszentren in den Vereinigten Staaten und Kanada rekrutiert wurden. Nach den klinischen Richtlinien der European Respiratory Society und der American Thoracic Society, werden 95 Prozent der Teilnehmer an PAS2 als schwere Asthmatiker betrachtet.(1) Im Vergleich mit AIR2-Patienten waren die Teilnehmer an der PAS2-Studie älter, mehr von ihnen nahmen systemische Steroide ein, sie hatten einen höheren Body-Mass-Index (BMI) und verwendeten höhere Dosen von inhalierten Steroiden. In den 12 Monaten vor der Behandlung mit BT litten Patienten der PAS2-Studie im Verglich mit AIR2-Patienten eher unter schweren Exazerbationen, 74 gegenüber 52 Prozent, und mussten öfter in ein Krankenhaus eingeliefert werden, 15 gegenüber 4 Prozent.

"Die Ergebnisse der PAS2-Studie bestätigen, dass die Behandlung mit BT enorm positive Auswirkungen in der täglichen klinischen Praxis hat und dass sie einige der Beschwerden lindert, mit denen Erwachsene mit schwerem Asthma konfrontiert sind", sagte Art Butcher, Senior Vice President und President, Endoscopy, von Boston Scientific. "Wir werden weiterhin daran arbeiten und sicherstellen, dass Patienten Zugang zu und Behandlung mit dieser eingeführten, wichtigen Therapie erhalten, welche die asthmabezogene Lebensqualität nachweislich verbessert."

Weltweit leiden mehr als 230 Millionen Menschen an Asthma und etwa 10 Prozent der Fälle werden als schwer eingestuft.( 2,3 )Das Alair((TM)) System für BT ist von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für erwachsene Patienten zugelassen, deren Asthma medikamentös nicht unter Kontrolle gehalten werden kann, und es verfügt über eine entsprechende CE-Kennzeichnung. Es ist die erste nichtmedikamentöse, auf einem Gerät aufbauende Behandlung von schwerem, chronischem Asthma. Studien haben gezeigt, dass BT schweres Asthma für die Dauer von mindesten 5 Jahren reduzieren kann.(4) Am Anfang dieses Jahres wurden erste positive Ergebnisse der vollen PAS2-Studienkohorte auf der American Thoracic Society International Conference in Washington, D.C., vorgestellt.

