330 43

COMUNICADO: Purina insta a las organizaciones a recoger los premios de llevar las mascotas al trabajo (1)

LAUSANNE, Suiza, September 18, 2017 /PRNewswire/ --

Estudios[1] demuestran que permitir a las mascotas en los trabajos mejora la

satisfacción de los empleados y reduce el estrés

Nestlé Purina [https://www.purina.eu ] insta a los negocios y organizaciones de toda Europa a unirse a la Pets at Work Alliance y beneficiarse del impacto positivo que tienen las mascotas en un entorno profesional. En Purina creemos que las mascotas y personas están mejor juntas, sobre todo en el trabajo, y sabemos desde nuestra experiencia que tener las mascotas en el trabajo proporciona un impacto positivo destacado en la salud mental y física de los empleados. Purina está trabajando con, y suministrando apoyo a los negocios de Europa, para que se unan a la Pets at Work Alliance, con el fin de disponer de 200 socios abordo para el año 2020 para formar parte de su compromiso Purina in Society.

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/557028/Nestle_Purina_PETS_AT_WORK_EU_Infographic.jpg )

Desde la introducción de las mascotas en el trabajo en el año 2003, Purina ha experimentado en primera mano los beneficios en numerosos negocios y en relación a la salud entre sus empleados, incluyendo una interacción mayor entre los empleados, mejorando la retención, aumentando la productividad y reduciendo los niveles de estrés. Los resultados esperanzadores del programa conseguidos hasta la fecha han instado a Purina a llamar a otros líderes europeos para beneficiarse de las ganancias demostradas del programa.

"Pets at Work no es tan solo un programa, sino un movimiento que sabemos proporciona una multitud de beneficios, como la mejora de la atmósfera laboral, equilibrio entre trabajo y vida y socialización entre los empleados", afirmó Bernard Meunier, consejero delegado de Nestlé Purina PetCare Europa, Oriente Medio y Norte de Africa. "Estableciendo nuestro propio esquema Pets at Work ha proporcionado una ventaja destacada para la implementación de éxito, y desde esta experiencia, hemos desarrollado materiales y dirección para las organizaciones que desean introducir este tipo de esquema".

Debido al éxito conseguido por esta iniciativa, Pets at Work ha conseguido un excelente momento en las oficinas de Purina de Europa. Por ejemplo, Francia siempre ha dado la bienvenida a las mascotas en el trabajo, mientras que Alemania comenzó a abrir sus puertas a las mascotas en 2011. Italia y Reino Unido los siguieron en el año 2014 y ya son muchas las oficinas que se están pasando a entornos laborales más respetuosos con las mascotas. De forma similar a Purina, otras compañías europeas están tomando nota de los negocios mutuos y beneficios para empleados que se producen del hecho de permitir a las mascotas en el trabajo, ofreciendo beneficios más flexibles que atraen y retienen a sus empleados.

"Algunas empresas de Italia ya se han mostrado entusiasmadas por apoyar a las mascotas en el trabajo", destacó Germano Calvi, responsable de investigación y ciencias de datos de Publicis Communication Italy. "Llevamos trabajando con Purina durante tiempo, y en este tiempo hemos sido testigos de cómo la iniciativa "Pets at Work" es muy apreciada por sus empleados y cómo pueden crear una atmósfera pacífica en su oficina. Por este motivo, hemos decidido adoptar un proyecto similar, y Purina nos ha proporcionado el mejor asesoramiento posible sobre cómo hacerlo. Esta iniciativa ha contado con un gran éxito entre los propios empleados, y estamos muy contentos de convertirnos en miembros de la Pets at Work Alliance".

Recientemente, Purina realizó la The Pets at Work Survey 2017 para conseguir una visión superior de las actitudes hacia ello, percibiendo los beneficios de permitir llevar la mascota al trabajo. La encuesta, en la que se ha entrevistado a 3.221 empleados europeos propietarios de perros en 8 países de Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Suiza y Portugal) con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, solidifica la creencia de Purina de que las mascotas son, y deberían estar, vistas correctamente en los entornos laborales. La encuesta proporcionó resultados favorables, entre los que se incluyen:

- El 68% de los empleados propietarios de perros llevaría su mascota al trabajo, si le dieran la opción (actualmente solo el 12% de los entornos laborales son respetuosos con las mascotas), - El 40% de los empleados están de acuerdo en que las mascotas en el lugar de trabajo contribuyen a reducir el estrés y a crear una atmósfera laboral más relajada, - El 36% de los empleados consideran que las mascotas en el trabajo ayudan a mejorar el equilibrio entre trabajo/vida. Se publicarán más resultados de la encuesta en las próximas semanas

1. Randolph T. Barker, et al. (2012) "Preliminary investigation of employee's dog presence on stress and organizational perceptions", International Journal of Workplace Health Management, Vol. 5 Issue: 1, pp.15-30, https://doi.org/10.1108/17538351211215366

En las próximas semanas se publicará más información acerca de la encuesta.

Si desea conocer más acerca de la European Pets at Work Alliance y cómo unirse, visite: http://www.petsatworkalliance.com

Acerca de Nestlé Purina PetCare EMENA

Nestlé Purina PetCare EMENA (Europa, Oriente Medio y Norte de Africa) cree que las mascotas y personas están mejor juntas, y está comprometida a ayudar a que las mascotas vivan más tiempo, más felices y con unas vidas más sanas por medio de una mejor nutrición y cuidado. Durante más de 120 años, Purina se ha convertido en uno de los pioneros en el suministro de productos nutritivos y sabrosos creados con los estándares de calidad y seguridad más elevados. La pasión de Purina por las mascotas va más allá del avance de la nutrición de las mascotas, y en el año 2016 Purina PetCare Europe lanzó los 10 compromisos de Purina in Society para conseguir un impacto positivo en las mascotas y la sociedad, incluyendo la promoción de la adopción de mascotas para ayudar a reducir el riesgo de obesidad en las mascotas. La cartera de Purina incluye muchos de los alimentos más conocidos y queridos por las mascotas, incluyendo Felix(R), Purina ONE(R), Gourmet(R) y Pro Plan(R).

Como fabricante mundial premiere de productos para mascotas, Nestlé Purina PetCare es parte de Nestlé S.A., con sede central en Suiza, un líder mundial en nutrición, salud y bienestar.

Si desea más información, visite la página web de Purina: https://www.purina.eu/ [https://www.purina.eu ]

Acerca de la European Pets at Work Alliance

La Pets at Work Alliance es un grupo de negocios y organizaciones de Europa que, compartiendo la misma creencia que Purina - de que las personas y mascotas están mejor juntas - está comprometida con la instigación de la política Pets at Work, que tiene como finalidad que 200 organizaciones abran sus puertas a las mascotas para el año 2020.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD