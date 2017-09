330 43

COMUNICADO: Christie's Education lanza cursos online

SHANGHAI, September 18, 2017 /PRNewswire/ --

La nueva plataforma de aprendizaje se lanzará en octubre

Disponible en inglés, árabe y mandarín

Sumérjase en el mundo del arte, donde quiera que esté.

Este mes de octubre Christie's Education [http://www.christies.edu ] lanzará nuevos cursos online, que harán el estudio de historia del arte y el mercado del arte más accesible a los estudiantes de todo el mundo. La plataforma digital se convertirá en el tercer pilar de aprendizaje de la educación de Christie's Education, uniendo los programas de educación continua y los Master como rutas para ganar una comprensión más profunda del mundo del arte, ya sea a más carreras, mejorar el conocimiento o explorar pasiones.

"Estamos encantados de lanzar nuestro nuevo curso online a un público global," dijo Guillaume Cerutti, consejero delegado, Christie's. "Como la apreciación y el apetito por el arte ha crecido en todo el mundo, ha habido un aumento por el interés y demanda por la comprensión de la industria y recopilar el contexto cultural. Como una filial, Christie's Education es una parte importante de nuestras operaciones y este curso nuevo, digital complementará nuestros programas internacionales existentes. Es importante que estamos lanzando esto durante nuestros eventos en Shanghai y reconoce que la educación es una parte vibrante de nuestros programas en la región."

Los programas de aprendizaje online estarán disponibles en una plataforma basada en web dedicada, ofreciendo conferencias semanales con contenido de video inmersivo con visión detrás de las escenas en la casa de subastas líder del mundo e interacción en el aula online con tutores.

El primer curso online será 'Inside the Global Art World' [http://www.christies.com/christies-education-online ], disponible en inglés [https://vimeo.com/224314012 ], mandarín [https://vimeo.com/232623287 ], y pronto en árabe [https://vimeo.com/232316601 ]. El curso online de cinco semanas comenzará el 16 de octubre de 2017 y tendrá como objetivo:

- ofrecer una comprensión profunda del mundo del arte global - ayudar a identificar los distintos desarrolladores con una comprensión de sus roles individuales y sus interacciones con otros: artistas, distribuidores privados, galerías, coleccionistas, casas de subastas, ferias de arte, bienales y museos - dar un entendimiento de los diferentes tipos de coleccionistas participando en el mercado del arte

Cursos adicionales sobre temas desde negocio del arte a apreciación del arte estarán online durante 2018 y 2019.

Próximos cursos y eventos en Christie's Education

Londres 19 septiembre-15 mayo 2018: The Art Business Certificate [https://www.christies.edu/london/courses/art-business-certificate-course.aspx ] 20 septiembre -27 junio 2018: The London Art Course: Modern & Contemporary [https://www.christies.edu/london/courses/london-art-course.aspx ] 21 septiembre 2017: Breakfast at Christie's - The Life of Style Icon Audrey Hepburn [https://www.christies.edu/london/courses/breakfast-at-christies.aspx ] 25 septiembre 2017-11 junio 2018: The London Art Circle: Neoclassicism to Contemporary Art [https://www.christies.edu/london/courses/london-art-circle-neoclassicism-to-contemporary-art.aspx ] 25-30 septiembre 2017: Mapping a Career in the Art World [https://www.christies.edu/london/courses/mapping-a-career-in-the-art-world-summer.aspx ] 25 septiembre 2017-11 junio 2018: The London Art Circle-Renaissance to Romanticism [https://www.christies.edu/london/courses/london-art-circle-renaissance-to-romanticism.aspx ] 2 octubre 2017: Italian Art and its Markets: Developments and Challenges (Free Event) [https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eej3umn555274cf9&oseq=&c=&ch ] 3 octubre -28 noviembre 2017: The Subject in the Frame [https://www.christies.edu/london/courses/The-Subject-in-the-Frame.aspx ] 4 octubre -29 noviembre 2017: The Making of a Masterpiece [https://www.christies.edu/london/courses/The-Making-of-a-Masterpiece.aspx ] 5 octubre -9 noviembre 2017: How to Buy and Sell at Auction [https://www.christies.edu/london/courses/how-to-buy-and-sell-at-auction-winter.aspx ] 11 octubre 2017: Christie's Education begins year long programme with Harris Academy pupils 4-8 diciembre 2017: Art Business Winter School [https://www.christies.edu/london/courses/art-business-winter-school.aspx ]

Zurich 11-13 octubre 2017: Mapping a Career in the Art World [https://www.christies.edu/london/courses/mapping-a-career-in-the-art-world-zurich.aspx ]

Hong Kong 12 octubre -23 noviembre 2017: Crossroads: Chinese Contemporary Art [https://www.christies.edu/Asia/courses/chinese-contemporary-art-2017 ] 23-24 noviembre 2017: Fundamentals of Western Art, Part III: European Art before World War II (Mandarin) [https://www.christies.edu/Asia/courses/fundamentals-of-western-art-20c.aspx ] 25-26 noviembre 2017: Fundamentals of Western Art, Part III: European Art before World War II (English) [https://www.christies.edu/Asia/courses/fundamentals-of-western-art-20c.aspx ]

Nueva York 19 octubre 2017: Social Media, Marketing and the Contemporary Art World [https://www.christies.edu/new-york/courses/social-media-marketing-and-the-contemporary-art-world.aspx ] 9 noviembre 2017: From Hermès to Chanel-A Guide to Iconic Handbags [https://www.christies.edu/new-york/courses/2017%20From%20Hermes%20to%20Chanel%20A%20Guide%20to%20Iconic%20Handbags.aspx ] 10 noviembre 2017: The Art of Fashion [https://www.christies.edu/new-york/courses/the-art-of-fashion.aspx ] Noviembre 2017: Post-War and Contemporary Art on Top-The Artists and Art Works in the Christie's Evening Sales [https://www.christies.edu/new-york/courses/Art%20on%20Top%20Nov%202017.aspx ] 4 diciembre 2017: Hidden Gems-Jewelry Behind the Scenes [https://www.christies.edu/new-york/courses/Hidden%20Gems%20Jewelry%20Behind%20the%20Scenes%202017.aspx ] Diciembre 2017: From Rolex to Patek Philippe: A Guide to Iconic Watches [https://www.christies.edu/new-york/courses/From%20Rolex%20to%20Patek%20Philippe%20A%20Guide%20to%20Iconic%20Watches.aspx ]

Acerca de Christie's Education

Christie's Education es una filial de la principal empresa de arte del mundo, Christie's. Es una institución internacional de postgrado dedicada a preparar a graduados para la entrada en el mundo del arte a través del estudio avanzado del negocio del arte, práctica del mundo del arte y la adquisición de habilidades de entendidos en arte. Ofreciendo Master en Londres y Nueva York, sumergimos a los estudiantes en todas las áreas del mundo del arte, centrándonos en el análisis de negocio, estudio basado en objetos, historia del arte, estudios de mercado del arte, apoyado por rigurosos cursos de desarrollo profesional. Los Master tienen prácticas integradas en la casa de subastas Christie's como parte acreditada de estos programas.

Los cursos online de Christie's Education ofrecen una experiencia totalmente inmersiva del mundo del arte. Christie's Education también ofrece una amplia gama de oportunidades de formación continua en Londres, Nueva York y Hong Kong, diseñado para introducir a los entusiastas a los fundamentos del arte y el mercado del arte.

Christie's Education - Formando la próxima generación de profesionales del mundo del

arte

CONTACTO: CONTACTO DE PRENSA: Emily Burke | +44(0)20-7389-2054 |EBurke@christies.com

PUBLICIDAD