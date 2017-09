330 43

COMUNICADO: Enerkem comienza la producción comercial de etanol celulósico en Edmonton

MONTREAL, September 16, 2017 /PRNewswire/ --

-- Enerkem comienza la producción comercial de etanol celulósico a partir de la basura en su planta de vanguardia de biocombustibles de Edmonton

Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com [http://enerkem.com ]), un productor mundial líder de biocombustibles y químicos renovables, anunció hoy que ha iniciado la producción comercial de etanol celulósico. La innovadora instalación de Enerkem en Edmonton, AB, Canadá, es la primera planta de escala comercial en el mundo que produce etanol celulósico a partir de residuos sólidos urbanos mixtos no reciclables, no compostables.

La empresa ha estado produciendo y vendiendo biometanol desde 2016, antes de la ampliación de la producción para incluir el etanol celulósico con la instalación de su unidad de conversión de metanol-etanol este año.

"La producción comercial de etanol celulósico en nuestras instalaciones en Edmonton marca un momento histórico para nuestra empresa así como para nuestros clientes en los sectores petroquímicos y de gestión de residuos y confirma nuestro liderazgo en el mercado de biocombustibles avanzados," dijo Vincent Chornet, director general y consejero delegado de Enerkem.

Este creciente mercado global se espera que alcance 124.000 millones de litros para el año 2030, según la Agencia Internacional de Energía Renovable. "Vamos a aumentar progresivamente la producción en Edmonton, mientras nos preparamos para construir las próximas instalaciones de Enerkem localmente y en todo el mundo," añadió Chornet.

Los biocombustibles avanzados juegan un papel vital en la transición hacia la movilidad sostenible mediante la producción de combustibles de transporte que sustituyan una parte de la gasolina. La tecnología de Enerkem proporciona no sólo un combustible de transporte limpio, sino también modifica los modelos de vertido e incineración de residuos tradicionales al ofrecer una alternativa inteligente a las comunidades que quieren recuperar residuos mientras disponen de vehículos con combustibles sostenibles.

Acerca de los biocombustibles avanzados Los biocombustibles avanzados, como el etanol celulósico, están hechos de fuentes no alimentarias como la biomasa forestal residual, residuos de la agricultura, cultivos energéticos o residuos urbanos. Para desbloquear el valor de las fuentes de materia prima no convencional, estos combustibles de transporte líquidos de bajas emisiones de carbono son producidos usando tecnologías innovadoras avanzadas.

Acerca de Enerkem Enerkem produce biocombustibles y productos químicos renovables a partir de residuos. Con su tecnología patentada, Enerkem convierte residuos sólidos urbanos no reciclables en metanol, etanol y otros productos intermedios químicos ampliamente utilizados. Con sede en Montreal (QC), Canadá, Enerkem posee un centro comercial a gran escala en Alberta, así como un centro de innovación en Quebec. La compañía está desarrollando instalaciones de biorrefinería adicionales en todo el mundo, basadas en su infraestructura de fabricación modular. La tecnología de Enerkem ayuda a diversificar la combinación energética y hacer productos de uso cotidiano más verdes mientras que ofrece una alternativa inteligente y sostenible al vertido y la incineración.

