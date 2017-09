330 43

COMUNICADO: Sirius firma acuerdo con Delek Group para adquirir el 4,9% de The Phoenix Holdings Ltd. por 208 millones de séqueles

- Sirius tendrá opción a adquirir las acciones que Delek Group (47,4%) posee de The Phoenix durante un periodo de exclusividad de 60 días para evaluar riesgos

- Tras ejercer la opción de compra de las acciones de The Phoenix que Delek Group posee, Sirius pagará a Delek Group otros 2300 millones de séqueles sujetos a determinados ajustes tras el cierre de la transacción pertinente

- En 2016, los inspectores de seguros internacionales de Sirius aprobaron la titularidad de la empresa

HAMILTON, Bermudas y TEL AVIV, Israel, 15 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- La aseguradora internacional Sirius International Insurance Group Ltd. ("Sirius") ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo con Delek Group Ltd. ("Delek Group") para adquirir el 4,9% de The Phoenix Holdings Ltd. ("The Phoenix") por 208 millones de séqueles en efectivo. Como parte del acuerdo, en un plazo de 45 días tras la firma, Sirius enviará una solicitud al comisionado israelí de Mercados de capital, Seguros y Ahorros (el comisionado de seguros de Israel) para obtener permiso para hacerse con el control de la aseguradora, y contará con un periodo de exclusividad de 60 días para la evaluación de riesgos, durante el cual Sirius tendrá la opción de adquirir todas las demás acciones que Delek Group posee de The Phoenix (aproximadamente el 47,35%) por otros 2300 millones de séqueles en efectivo sujetos a determinados ajustes por motivo de intereses y ganancias.

Al respecto del acuerdo, Allan Waters, presidente y consejero delegado de Sirius International Insurance Group, Ltd., ha comentado hoy: "Estamos muy emocionados y deseamos trabajar en el mercado israelí con The Phoenix, que lleva décadas colaborando con Sirius y es una de las empresas financieras y aseguradoras más importantes de Israel. Por medio de The Phoenix, Sirius pretende ofrecer nuevos productos al mercado israelí y considera esta operación una oportunidad para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, al tiempo que protege los intereses de la población israelí asegurada por la empresa".

Allan Waters también añadió que Sirius tiene la seguridad de que el comisionado de seguros de Israel le dará la aprobación como controlador de The Phoenix, dada su dilatada carrera como aseguradora y su sólida labor de supervisión en Nueva York, Reino Unido, Suecia, Bermudas y Singapur, entre otros.

En Israel, Sirius está representada por el Dr. Ornit Kravitz y los letrados Doni Toledano, Roy Caner y Lior Oren de Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co.

Acerca de Sirius International Insurance Group:

Sirius es una empresa de seguros y reaseguros internacional con 72 años de antigüedad fundada en Estocolmo, Suecia, en 1945 y cuya sede corporativa se encuentra en Hamilton, Bermudas. Sirius dispone de 2800 millones de dólares estadounidenses en capital PCGA y emitió primas por un valor de 1300 millones de dólares estadounidenses en 2016, 435 millones de ellos vinculados a seguros de accidentes y salud. Sus oficinas principales se sitúan en Estocolmo, Nueva York y Londres.

La empresa trabaja desde 12 oficinas a escala internacional gestionadas por directores locales con amplia experiencia en seguros. Sirius cuenta con licencia internacional y con la supervisión de los siguientes órganos:

-- Autoridad Monetaria de Bermudas -- Departamento de Servicios Financieros de Nueva York -- Departamento de Seguros de Tennessee -- Autoridad de Servicios Financieros de Suecia -- Autoridad Reguladora Prudencial de Reino Unido -- Comisionado de Seguros de Hong Kong -- Autoridad Monetaria de Singapur -- Autoridad Reguladora Prudencial de Australia

Sirius, filial de CM International Holding Pte. Ltd., con base en Singapur, cuenta con abundante experiencia en seguros y una sólida trayectoria en supervisión. La empresa cuenta con una sólida estructura de gobierno interno, según la cual el Consejo y las estructuras de gobierno siguen el esquema de las empresas que cotizan en bolsa y se dan a nivel de Sirius International Insurance Group, Ltd. Además, dispone de más de 7000 tratados y cuentas, con más de 2000 clientes en más de 140 países. Cuenta con una singular plataforma internacional de reaseguros y especialidades con una sólida presencia en EE. UU. (49% de las primas netas) y Europa (28%).

Recientemente, Sirius ha ampliado su enfoque con respecto de especialidad directa (en especial, seguros de accidentes y salud) con dos adquisiciones estratégicas en 2017 (ArmadaGlobal e IMG).

La credibilidad internacional de la empresa con las agencias evaluadoras se refleja en las evaluaciones de su capacidad económica:

Standard & Poor's A-, pronóstico estable A.M. Best A, pronóstico negativo Fitch A-, pronóstico estable

The Phoenix emite seguros de vida, de daños y de responsabilidad civil, y también es titular de una cámara de compensación y liquidación de tarjetas de crédito y de Excellence, una empresa de gestión de activos. En 2016, The Phoenix obtuvo unos ingresos de 3500 millones de dólares (12.500 millones de séqueles) y, a 30 de junio de 2017, cuenta con 30.000 millones de dólares (160.000 millones de séqueles) en activos.

Podrá encontrar información adicional sobre la transacción y Delek Group en http://ir.delek-group.com/phoenix.zhtml?c=160695&p=irol-newsArticle&ID=2300619 [http://ir.delek-group.com/phoenix.zhtml?c=160695&p=irol-newsArticle&ID=2300619].

Para obtener más información sobre este anuncio, póngase en contacto con Ruthi Romshtein, subdirectora general y directora de Contabilidad de Sirius, Rahav Communications, en el 011-972-03-7188555.

