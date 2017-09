330 43

COMUNICADO: Eldorado Gold recibe más permisos de Olympias

VANCOUVER, British Columbia, September 15, 2017 /PRNewswire/ --

TSX: ELD NYSE: EGO

Eldorado Gold Corporation ("Eldorado" o la "Compañía") confirma que hoy ha recibido la aprobación del Estudio Técnico para el cierre de Old Olympias Mine y el Permiso de Instalación para la planta de pasta en Olympias.

En este momento, quedan pendientes la emisión del permiso modificado de montaje electromecánico para la planta de flotación de Skouries así como otros asuntos incluyendo, sin limitarse a, la reubicación de antigüedades en el sitio de Skouries.

Al recibir el permiso necesario de Skouries y el gobierno griego estando dispuesto a participar con nosotros en discusiones constructivas, la empresa estará entonces en condiciones de volver a evaluar sus opciones de inversión en Grecia.

George Burns, director general y consejero delegado de Eldorado Gold dijo: "Este es otro paso positivo; sin embargo, todavía estamos esperando en otros asuntos, que seguimos creyendo que pueden ser resueltos mediante negociaciones de buena fe. Una vez más invitamos al Ministerio a participar con nosotros para resolver estas cuestiones."

Acerca de Eldorado Gold Eldorado es un importante productor de oro con operaciones de minería, exploración y desarrollo en Turquía, Grecia, Rumania, Serbia, Canadá y Brasil. El éxito de la empresa hasta la fecha se basa en una fuerza de trabajo altamente cualificado y dedicado, operaciones seguras y responsables, una cartera de activos de alta calidad y asociaciones a largo plazo con las comunidades donde opera. Las acciones de Eldorado cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y la de Nueva York .

Algunas de las declaraciones y la información contenida en este comunicado de prensa son declaraciones o información prospectiva dentro del sentido de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995 y las leyes de valores canadienses aplicables. A menudo, pero no siempre, las declaraciones y la información prospectiva pueden identificarse por el uso de palabras tales como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "continuar", "proyectado", "programado", "estimaciones", "pronóstico", "proyectado", "tiene la intención de", "anticipa", o"cree"o sus formas negativas o variaciones de palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden","podrían", o"serán llevados" ocurren o son alcanzados. Tales declaraciones o información incluyen, pero no están limitadas a, declaraciones o información con respecto a este comunicado de prensa.

Las declaraciones y la información prospectiva por su naturaleza se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de la empresa sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información.

Hemos hecho algunas suposiciones acerca de las declaraciones y la información, incluyendo suposiciones acerca del clima geopolítico, económico, de permisos y legal que operamos; el precio futuro del oro y otras materias primas; tipos de cambio; costes y gastos esperados; recursos, producción, reservas de mineral y recuperaciones metalúrgicas, el impacto de adquisiciones, disposiciones, suspensiones o retrasos en nuestro negocio y la capacidad para lograr nuestras metas.

Aunque la administración cree que los supuestos y las expectativas representados por dichas declaraciones o información son razonables, no puede haber ninguna garantía de que las declaraciones o información prospectiva será exacta. Muchos supuestos pueden ser difíciles de predecir y están fuera de nuestro control.

Además, deben materializarse uno o más de los riesgos, incertidumbres u otros factores, o supuestos subyacentes deben resultar incorrectos, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en las declaraciones o información prospectiva. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los siguientes: clima geopolítico y económico (global y local), riesgos relacionados con la tenencia de mineral y permisos; volatilidad en el precio de oro y otros metales; operaciones mineras y riesgo de desarrollo; riesgos operacionales del país extranjero; riesgo de inversión soberana; entorno regulatorio y restricciones, incluso restricciones reguladoras ambientales y responsabilidad; discrepancias entre la producción real y estimada, reservas minerales y recursos y recuperaciones metalúrgicas; riesgos relacionados con el impacto de la venta de los activos chinos en operaciones de la empresa; riesgos relacionados con la adquisición de Integra Gold Corporation; necesidades adicionales de financiación; fluctuaciones de cambio; riesgos de litigios; comunidad y acciones de la organización no gubernamental; naturaleza especulativa de exploración de oro; dilución; cuota de volatilidad de los precios; competencia; pérdida de empleados clave; y título defectuoso a reclamaciones de mineral o propiedad, así como los factores discutidos en las secciones "Declaraciones prospectivas" y "factores de riesgo en nuestro negocio" en el formulario anual 40-F más reciente de la empresa. El lector debe examinar atentamente la discusión detallada del riesgo en nuestro formulario de información anual más reciente presentado ante el SEDAR bajo el nombre de nuestra empresa, para una comprensión más completa de los riesgos e incertidumbres que afectan a los negocios y operaciones de la empresa.

No puede asegurarse que las declaraciones o información prospectiva serán exactas, pues los resultados reales y acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Por consiguiente, usted no debe poner confianza indebida en las declaraciones o información contenida en este documento. Excepto según lo requerido por la ley, no esperamos actualizar las declaraciones prospectivas e información continuamente con el cambio de las condiciones y se refieren a la discusión completa de la empresa contenida en informes de la compañía ante las autoridades reguladoras en Canadá y Estados Unidos.

Relaciones con inversores: Krista Muhr Vicepresidente relaciones con inversores y comunicaciones corporativas +1-604-601-6701 or +1-888-363-8166 kristam@eldoradogold.com Medios: Louise Burgess, Director de comunicaciones y relaciones con el gobierno +1-604-616-2296 louiseb@eldoradogold.com

PUBLICIDAD