COMUNICADO: Shanghai Shenda y IAC Group formalizan una iniciativa empresarial conjunta y forman Auria

Shanghai Shenda y IAC Group formalizan una iniciativa empresarial conjunta y forman Auria, un proveedor internacional de primer nivel de productos de automoción como tapizados o productos acústicos.

- Propiedad de Auria: Shenda 70%, IAC 30%

- La nueva empresa se posiciona como proveedor líder mundial de tapizados y productos acústicos para el sector de la automoción

- Brian Pour es nombrado presidente y consejero delegado de Auria

FRANCFORT, Alemania, 15 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Shanghai Shenda Co., Ltd. (Shenda) e International Automotive Components (IAC) Group han formalizado hoy una iniciativa empresarial conjunta y han formado Auria Solutions, Ltd. (Auria), un nuevo proveedor internacional de tapizados y productos acústicos para el sector de la automoción.

"Estamos muy contentos de haber formalizado esta operación y de haber puesto en marcha el próximo líder mundial del segmento de los tapizados y productos acústicos", declaró el presidente y consejero delegado de IAC, Robert ("Steve") Miller. Shenda ha adquirido una participación del 70 por ciento en la empresa conjunta y IAC mantiene un interés del 30 por ciento. Esta empresa conjunta amplía una exitosa asociación conjunta ya existente entre las filiales de IAC y Shenda que se remonta hasta hace casi dos décadas.

"La formalización de esta operación no marca solo el inicio de una nueva empresa emergente de carácter internacional, Auria, sino que también desarrolla lo que ha sido una asociación muy fuerte y productiva entre IAC y Shenda en China", afirmó el presidente de Shenda, Yao Minghua. "Creemos que esto contribuirá a un comienzo rápido y un futuro prometedor para Auria".

Auria, con sede en Reino Unido, contará con sedes regionales en Southfield, Michigan (EE. UU.) y en Dusseldorf (Alemania) y operará 21 instalaciones de fabricación y cuatro centros técnicos en 10 países, además de hacerse cargo del control operativo de tres empresas conjuntas en China, Sudáfrica y Estados Unidos. La empresa dará empleo a unas 7000 personas y proporcionará suministros a todos los fabricantes mundiales de automóviles, así como a varios fabricantes regionales.

Brian Pour, presidente y consejero delegado de Auria, declaró: "Esta es una oportunidad única para todos los implicados, incluidos nuestros empleados, clientes y proveedores, ya que contamos con un grupo de propietarios comprometidos con el crecimiento de la empresa, un equipo de liderazgo con amplia experiencia, una sólida base de excelencia en fabricación y en innovación de productos y una posición estable en el segmento".

Las líneas de productos de automoción de Auria incluirán soluciones acústicas y de tapicería de alta ingeniería con el fin de crear el entorno cómodo en el interior del automóvil que demandan los clientes.

"Nuestros productos son idóneos para el futuro del sector", declaró el Sr. Pour. "A medida que los vehículos avanzan hacia una mayor electrificación e hibridación, los materiales ligeros y un habitáculo más silencioso cobran todavía más importancia, mientras que los servicios de uso compartido y recorrido requerirán suelos y materiales de acabado más duraderos para soportar un uso mayor".

Al margen de Auria, IAC seguirá centrándose en su cartera de productos principales, entre los que se incluyen cuadros de mandos y sistemas para habitáculos, sistemas de revestimiento de puertas, sistemas de consola de conducción y sistemas de techo y de revestimiento de techos.

Acerca de Auria:

Auria Solutions es un proveedor líder mundial de soluciones acústicas y textiles para el sector de la automoción. Creada en 2017 como una empresa conjunta entre Shanghai Shenda y IAC Group, Auria parte de un legado de 150 años de experiencia en el sector de los transportes. La empresa, con sede financiera en Coleshill (Inglaterra) y sedes operativas en Southfield, Michigan (EE. UU.) y en Dusseldorf (Alemania), opera 21 instalaciones de fabricación y cuatro instalaciones técnicas en 10 países, tiene participación en tres empresas conjuntas y ofrece empleo a unas 7000 personas en todo el mundo.

Acerca de IAC:

Con sede en Luxemburgo, International Automotive Components (IAC) es uno de los proveedores líderes mundiales de componentes y sistemas de automoción, entre los que se incluyen cuadros de mando, sistemas de consola de conducción, paneles para puertas y sistemas de techo y de revestimiento de techos para fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las ventas de la empresa en 2016 alcanzaron los 6 mil millones de dólares estadounidenses. Una vez constituida la empresa conjunta con Shenda, IAC Group operará más de 50 instalaciones de fabricación en 18 países. La empresa cuenta con cerca de un total de 60 instalaciones ubicadas en 20 países, entre las que se incluyen 20 centros técnicos, comerciales y de diseño, y ofrece empleo a más de 24.000 personas en todo el mundo.

Acerca de Shenda:

Shanghai Shenda Co., Ltd. es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái. Se dedica principalmente al comercio internacional de productos textiles y a la fabricación de interiores para automóviles y de otros productos textiles del sector. Desde su creación en 1986, la empresa ha avanzado a un ritmo constante y cuenta con alrededor de 3300 empleados y 50 filiales dedicadas al negocio.

Como pilar empresarial de Shenda, el área de negocio de interiores para automóviles cuenta con 19 instalaciones de fabricación que son propiedad integral de la empresa o están bajo su control en China. Además, opera, conjuntamente con sus socios, 17 instalaciones de fabricación en todo el mundo. Durante las dos últimas décadas, Shenda se ha convertido en uno de los mayores proveedores de interiores para automóviles de China y proporciona tapizados y productos acústicos a casi todos los fabricantes internacionales de equipos originales.

CONTACTO:

David LaddIACdladd@iacgroup.com[mailto:dladd@iacgroup.com] (248) 455-7090

Lu Zhijun+8621 62321585lzj@sh-shenda.com[mailto:lzj@sh-shenda.com]

Frank BuscemiMarx Group en representación de Auriafbuscemi@marxgrp.com[mailto:fbuscemi@marxgrp.com] (248) 230-8006 Ext. 402

