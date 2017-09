330 43

COMUNICADO: Neovii Pharmaceuticals AG anuncia a su nuevo consejero delegado

RAPPERSWIL, Suiza, September 15, 2017 /PRNewswire/ --

Alexandre Sudarskis, consejero delegado de Neovii Pharmaceuticals, dejará su cargo como consejero delegado al haber alcanzado su edad de jubilación. Neovii Pharmaceuticals ha nombrado a Juergen Pohle, responsable comercial, para ocupar el cargo de consejero delegado y director administrativo de Neovii a partir del 1 de enero de 2018.

Ocupando el cargo de consejero delegado desde junio de 2014, Alexandre Sudarskis estableció la sede central de Neovii Pharmaceuticals en Suiza, y ha desempeñado un cargo central en el lanzamiento de GRAFALON(R), la reestructuración y globalización de la compañía. Además, Alexandre ha liderado las actividades para ampliar la cartera en la que se incluye las licencias de algunos derechos para ARCALYST(R).

Sudarskis comentó: "Neovii ha crecido de forma considerable gracias al aumento del rendimiento, allanando el camino para convertirse en un desarrollador reconocido en la medicina de transplante". Seguirá apoyando a Neovii como director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Neovii Pharmaceuticals.

David Fuhrer, presidente, destacó: "Nuestro agradecimiento especial para el director administrativo saliente, Alexandre Sudarskis. Bajo su dirección, el despegue de la compañía se completo con éxito y los negocios crecieron hasta llegar a nuevos territorios".

Juergen Pohle ha trabajado como responsable comercial de Neovii Pharmaceuticals desde marzo de 2016, donde fue responsable de los negocios mundiales de la compañía. Cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de la industria farmacéutica, habiendo trabajado para Bayer HealthCare, GSK y Novartis. Más recientemente, se encargó de la dirección de los negocios de los mercados crecientes emergentes y clientes institucionales, como UNICEF para Novartis Vaccines and Diagnostics AG en Basilea. Es un ciudadano alemán, está casado y tiene un hijo.

David Fuhrer indicó: "Las capacidades de dirección de Juergen, su registro de seguimiento demostrado a largo plazo y sus numerosos años de experiencia internacional en la industria farmacéutica le convierten en el candidato ideal para ocupar el cargo de consejero delegado. Estamos muy contentos de que Juergen haya integrado el reto de seguir impulsando el desarrollo y crecimiento de Neovii".

Juergen Pohle añadió: "Es un gran honor para mí, y me siento honrado por que se me haya dado la oportunidad de dirigir Neovii. Quiero agradecer a Alexandre sus enseñanzas durante los últimos años. Además, quiero expresar mi agradecimiento a David por la confianza que se me ha otorgado. Vamos a seguir desarrollando Neovii para que se convierta en un destacado proveedor de fármacos innovadores y que salvan vidas en el campo de los trasplantes y las enfermedades raras".

Acerca de Neovii

Neovii es una empresa biofarmacéutica mundial independiente, dinámica y en rápido crecimiento con una misión centrada en el paciente para crear y comercializar tratamientos novedosos que transformen la vida.

Neovii se dedica desde hace más de tres décadas a mejorar los resultados en medicina de trasplantes y en desórdenes hematoncológicos y desórdenes inmunológicos.

La sede internacional de Neovii Pharmaceuticals AG está en Rapperswil, Suiza, con oficinas en Massachusetts, Estados Unidos. Su centro de fabricación de productos biológicos está en Gräfelfing, Alemania. Los productos de Neovii están disponibles en más de 50 países de todo el mundo.

Si desea más información

Para más información, visite la página web: http://www.neovii.com

Su contacto de medios en nombre de Neovii es Laura Duermueller, +41(0)44-455-84-57, laura.duermueller@bm.com

