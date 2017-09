330 43

COMUNICADO: Cristina Diezhandino, de Diageo, es nombrada Luxury Woman to Watch in 2018

AMSTERDAM, September 14, 2017 /PRNewswire/ --

Cristina Diezhandino, de Diageo, ha sido nombrada una de las Luxury Daily's Luxury Women to Watch 2018, que predicen el futuro del lujo y lo que significa para la cartera de

lujo de Diageo

Cristina Diezhandino, de Diageo, se une a las clasificaciones de los principales ejecutivos de Bentley Motors, Four Seasons, Bang & Olufsen, entre otros, al haber sido nombrada Luxury Woman to Watch 2018 por medio del prestigioso título mundial, Luxury Daily.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549192/Diageo_Cristina_Diezhandino.jpg )

Luxury Daily's Luxury Women to Watch 2018 honra a 25 mujeres ejecutivas inteligentes que está previsto establezcan la diferencia dentro de los negocios del lujo en el año 2018. Habiendo trabajado como líder mundial en bebidas alcohólicas, Cristina ahora ocupa el cargo de directora administrativa de la prestigiosa Reserve Brands, la cartera de lujo de Diageo.

Hablando acerca de este premio, Cristina destacó: "El lujo está en el centro de lo que hago. Mis negocios se centran en hacer que el día a día sea más especial, que estén disponibles las experiencias de lujo, sean accesibles y aspiracionales para todos. Así que cuando escuché que me iban a nombrar Luxury Woman to Watch in 2018, me quedé absolutamente complacida".

Con marcas destacadas en su herencia, artesanía y autenticidad, las carteras Reserve y whiskie - que incluyen Johnnie Walker Blue Label, Cîroc, Don Julio, Bulleit, Tanqueray No. Ten, Ketel One, Zacapa y una fina colección de Single Malts - están formadas por algunas de las bebidas alcohólicas más lujosas del mundo.

Comentando el futuro del lujo, Cristina explicó: "La industria del lujo está evolucionando a un ritmo muy rápido, en buena parte impulsada por la definición cambiante del 'lujo'. Ahora ya no se trata solo de 'tener'. El lujo tiene múltiples facetas, está influido por la globalización, se enorgullece de la cultura local y del volumen de influencias en la sociedad".

"Con el deseo de que las experiencias y la emoción consigan una importancia cada vez mayor dentro de la industria del lujo, se espera ver que 'ser' o 'sentir' sea igual de importante que 'tener'. Y en lo que respecta a las bebidas de lujo, espero una mentalidad cercana a la de los alimentos de lujo y la gastronomía. La gente se preocupa más que nunca sobre cómo se crea una bebida concreta, de dónde procede y cómo se sirve".

Hablando acerca del futuro en el lujo de Diageo, indicó: "Los consumidores de lujo valoran realmente las marcas Reserve, y las cifras lo demuestran. Nuestra cartera está floreciendo, con Diageo Reserve habiendo crecido un 7% durante el último año financiero".

"Hemos invertido fuertemente en la investigación mundial para asegurarnos de que seguimos al frente del sector del lujo. Siguiendo los pasos mundiales pioneros de los fundadores, nuestras marcas van a seguir siendo empresariales dentro de nuestro impulso para conseguir mejores resultados que nuestros competidores en el mercado diario".

Notas para los redactores:

Biografía de Cristina Diezhandino

Cristina Diezhandino es la directora administrativa de las marcas Global Reserve. Diageo Reserve es la colección de Diageo de bebidas alcohólicas premium, que representa el 16% de las ventas netas de Diageo y que ha crecido un 7% en todas las regiones durante el año pasado.

Cristina lleva ocupando este cargo más de dos años, y lleva en Diageo diez años, ocupando anteriormente cargos como los de responsable general para América Central y El Caribe, y marketing e innovación para Diageo Africa.

Antes de formar parte de Diageo, Cristina fue directora de marketing empresarial en España para Allied Domecq, y anteriormente ocupó varios puestos de marketing en Unilever HPC trabajando en España, Reino Unido y Estados Unidos durante 10 años. Cristina está graduada en la escuela empresarial ICADE de Madrid (1989), consiguiendo una beca Erasmus en ESSEC en París (1988), además de estar graduada en el Executive Program de la Stanford Graduate School of Business (2015). Con sede central en Amsterdam, Cristina trabaja también como directora del consejo de administración de Ketel One vodka, que está dentro de la colección Diageo Reserve.

Cristina está disponible para entrevistas y comentarios relacionados con:

- La industria de las bebidas de lujo y el whiskie - Las tendencias de bebidas de lujo y whiskies - Asuntos actuales que afectan / están relacionados con el lujo y la industria de las bebidas del whiskie - Su papel como directora de la categoría Diageo para las marcas Reserve y de whiskie

Habla castellano e inglés. Si desea más información, o solicitar una entrevista o si quiere conocer a Cristina cuando visite su país, contacte con la oficina de prensa.

Acerca de Diageo Reserve

Creada en el año 2004, la división Reserve de Diageo se centra en la oportunidad del lujo global y reúne a marcas basadas en un fuerte legado, artesanía y autenticidad. Esta cartera de lujo incluye Johnnie Walker Blue Label, Ciroc, Don Julio, Tanqueray No. TEN, Ketel One vodka, Zacapa, Bulleit y una fina colección de Single Malts. La cartera de Reserve contabiliza el 16% de las ventas totales de Diageo, y ha crecido en un 7% durante este año financiero.

Acerca de Diageo

Diageo es un líder global en bebidas alcohólicas, con una sobresaliente colección de marcas que abarcan los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, JepsilonB, Buchanan's y Windsor; los vodkas Smirnoff y Cîroc; además de las marcas Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (DGE) y nuestros productos se venden en más de 180 países en todo el mundo. Para obtener más información sobre Diageo, su gente, sus marcas y su rendimiento, visite http://www.diageo.com. Visite el recurso global de Diageo sobre consumo responsable de alcohol, http://www.DRINKiQ.com, para encontrar información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.

Celebrando la vida, todos los días y en todas partes

Si desea más información o solicitar una entrevista con Cristina Diezhandino contacte con: Nicola Minford, Smarts Communicate, E-mail: Nicola.minford@smartscommunicate.com, Teléfono: +44 7841 635002

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549192/Diageo_Cristina_Diezhandino.jpg

PUBLICIDAD