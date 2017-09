330 43

COMUNICADO: Canada Life Reinsurance llega a un acuerdo de reaseguración de longevidad de riesgo valorado en 1.700 millones de libras

ST. MICHAEL, Barbados, September 14, 2017 /PRNewswire/ --

Canada Life Reinsurance se complace al anunciar que recientemente ha entrado en un acuerdo de reaseguración a largo plazo para cubrir el riesgo de longevidad de 1.700 millones de libras en endeudamiento para unos 7.500 pensionistas miembros del Marsh & McLennan Companies (MMC) U.K. Pension Fund. Esta transacción estuvo suscrita por la rama de Barbados de Canada Life a través de un acuerdo de reaseguración con el asegurador de captación basado en Guernsey y gestionado por medio de Marsh Guernsey.

Tom O'Sullivan, responsable general de la rama de Barbados de Canada Life, comentó: "Estoy encantado de anunciar este destacado acuerdo de reaseguración, que refleja nuestra capacidad para colaborar de forma eficaz con el MMC U.K. Pension Fund para crear una solución que destaque de forma eficaz su riesgo de longevidad".

Jeff Poulin, responsable mundial de Canada Life Reinsurance, añadió: "Esta transacción destaca nuestra experiencia en la suscripción de iniciativas de riesgo innovadoras, complejas y grandes junto al valor de nuestra fortaleza financiera".

Canada Life Reinsurance ofrece un abanico de soluciones innovadoras de gestión de capital y riesgo que cubren la mortalidad, longevidad, salud y riesgo de lapso para aseguradores, reaseguradores y fondos de pensiones de Estados Unidos y Europa. Canada Life Reinsurance sigue desarrollando soluciones de reaseguración innovadoras que ofrece a los aseguradores y reaseguradores en muchos mercados de Europa, incluyendo entre ellos los Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Bélgica e Irlanda.

Acerca de Canada Life

Canada Life es parte de un grupo de compañías propiedad de Great-West Lifeco Inc., una compañía de holding de servicios financieros diversificados con sede central sita en Winnipeg, Canadá. Great-West Lifeco y sus filiales aseguradoras han recibido destacadas clasificaciones de las principales agencias de clasificación.

Acerca de Great-West Lifeco Great-West Lifeco Inc. es una compañía de holding de servicios financieros internacionales con intereses en los campos de los seguros de vida, seguros de salud, jubilación y servicios de inversión, gestión de activos y negocios de reaseguración. Great-West Lifeco cuenta con operaciones en Canadá, Estados Unidos y Europa a través de Great-West Life, London Life, Canada Life, Irish Life, Great-West Financial y Putnam Investments. Great-West Lifeco y sus compañías cuentan con 809.000 millones de libras (más de 1.300 billones de dólares canadienses) en activos consolidados bajo administración a fecha de 30 de junio de 2017, siendo además miembros del grupo de compañías Power Financial Corporation. Si desea conocer más, visite la página web http://www.greatwestlifeco.com.

Contacto: Tom O'Sullivan F.S.A., F.C.I.A., M.A.A.A. Responsable general y estadista Canada Life (Barbados Branch) Teléfono: +1-246-227-1025 | Móvil: +1-246-266-8651

