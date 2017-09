330 43

COMUNICADO: Segway se prepara para el futuro con una nueva solución para los viajes urbanos cotidianos

Segway anuncia el sistema CityGo Last Mile seguro, ecológico e inteligente

FRANCFORT, Alemania, 14 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy en IAA 2017, el proveedor líder mundial de transporte personal eléctrico Segway, ha mostrado un nuevo concepto de transporte eficiente, ecológico e inteligente con el anuncio del sistema CityGo Last Mile. Una red de patinetes inteligentes y eléctricos que podría cambiar el entorno futuro del transporte dentro de las ciudades.

"Con el concepto del sistema CityGo Last Mile, ayudaremos a los pasajeros urbanos a recorrer el último kilómetro de una manera sencilla y elegante, por no mencionar ecológica. Cuando no están en uso, los patinetes CityGo se pueden bloquear y recargar en estaciones "Charge'n Go" que están en ubicaciones convenientes o en el maletero del coche con la unidad de almacenamiento "Boot'n Go", dijo Tony Ho, vicepresidente de desarrollo empresarial global de Segway. "En estos momentos, estamos trabajando activamente con las ciudades, los fabricantes de coches, compañías de alquiler de coches y redes de recarga de vehículos eléctricos para desplegar este nuevo concepto al gran mercado. Sin duda, damos la bienvenida a que más socios se unan".

Viajes seguros y ecológicos para los viajes cotidianos del futuro

El patinete CityGo, que tiene un diseño elegante, será liviano y fácil de plegar lo que permitirá a los usuarios guardarlo en sus coches o llevarlo cómodamente en el transporte público, lo cual lo convertirá en el vehículo ideal para los viajes cotidianos.

Funciones tal como su sistema único de asistencia para alimentación adaptable permite a los usuarios activar y ajustar la velocidad de manera intuitiva y personalizar sus preferencias de conducción. Con una velocidad máxima de 25 km/h y tres modos de conducción, novicio, estándar y deportivo, los patinetes CityGo cubrirán las necesidades de todo tipo de usuarios.

Aplicación de Segway para CityGo

Todos los patinetes CityGo se pueden operar con el teléfono móvil. Se pueden bloquear y desbloquear, personalizar y supervisar a través de comunicación Blueetooth. Además, la aplicación de CityGo estará alimentada por un sistema de gestión basado en la nube, lo que permite que todos los patinetes, estaciones de recarga y unidades de almacenamiento en el maletero del coche funcionen juntas sin problemas.

Productos Segway que se verán en IAA

Segway asiste a IAA en la sección Movilidad nueva y se le puede encontrar en el vestíbulo 3.1, puesto C22. Segway mostrará su gama entera de productos profesionales y para el consumidor, incluyendo los recientemente anunciados Ninebot de Segway KickScooters [http://eu-en.segway.com/products/ninebot-by-segway-kickscooter-es2], Segway miniLITE [http://eu-en.segway.com/products/segway-minilite] y Segway miniPLUS [http://eu-en.segway.com/products/segway-miniplus]. Puesto que el tema principal de la sección Movilidad nueva del IAA en Fráncfort es "El futuro ahora", Segway encaja perfectamente por ser una marca innovadora reconocida por sus vehículos autoequilibrados.

CONTACTO: CONTACTO: Quan Quan, +86-158-0136-6262, quan.quan@ninebot.com

