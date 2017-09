330 43

COMUNICADO: The Token Fund da la bienvenida a Chris Skinner

LONDRES, September 13, 2017 /PRNewswire/ --

Chris Skinner se une al consejo de asesoramiento de The Token Fund. Además de mejorar la estrategia del fondo, Chris unirá sus fuerzas con las del equipo con el lanzamiento de una nueva plataforma para los fondos codificados e inversores.

Skinner es uno de los líderes más influyentes y prolíficos del futuro de la banca, finanzas y tecnología, además del autor del blog TheFinanser.com [https://thefinanser.com ] , premiado como "Best Blog" según The Financial Brand y una de las personas más influyentes "FinTech 40" de Financial News dentro del campo de la tecnología financiera.

"Chris lleva muchos años dentro del mundo de las finanzas y la tecnología, y conoce a la perfección cómo funcionan las cosas desde ambas partes - instituciones financieras tradicionales y productos de tecnología revolucionarios" - afirmó Vladimir Smerkis, socio administrativo y responsable de fondo de The Token Fund. "Creemos que la experiencia de Chris no solo beneficiará a todos nuestros clientes, sino que también será un activo vital en la construcción de nuestro próximo proyecto, que pretende dirigirse a inversores más tradicionales dentro del mercado codificado".

The Token Fund [http://thetoken.io ] actúa como fondo de inversión gestionado para la codificación de divisas y proyecto de tipo blockchain, además de proporcionar el servicio que muchos inversores están buscando: una entrada sin daño en el mundo de la codificación que se produce con una cartera diversificada y que no necesita de una maniobra constante en los intercambios.

"The Token Fund abre las puertas al mercado codificado para los inversores tradicionales. Lo veo como una herramienta que resume para la transformación de la industria" - indicó Chris Skinner. "El aumento actual del mercado codificado demuestra la transformación de la industria financiera para ser un proceso no reversible. Los desarrolladores de capital tradicionales que hasta ahora no querían realizar cambios se están viendo forzados al comercio con token. Al tiempo que sucede esto, los primeros que lleguen tendrán ya ventaja".

El mes que viene, The Token Fund [http://thetoken.io ] va a anunciar más refuerzos estratégicos para el equipo. La lógica tras la expansión es la de montar el mejor grupo de experiencia en el mercado para el lanzamiento del nuevo producto, que se anunciará en público a finales de este mes.

Acerca de The Token Fund

Fundado en marzo de 2017, The Token Fund es uno de los primeros fondos de comercio de monedas (CTF) en el mercado. The Token Fund cuenta con una cartera diversa y equilibrada de activos de tipo blockchain. Destinado a aliviar los riesgos dentro del mercado codificado altamente volátil, permite a los inversores beneficiarse del crecimiento del ecosistema de tipo blockchain en general.

CONTACTO: Elena Tairova, responsable de comunicaciones de The Token Fund,e-mail: PR@tokenbox.io, teléfono: +34(631)56-08-52

