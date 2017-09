330 43

COMUNICADO: Un pilar del islam que une a millones

El peregrinaje Hajj es uno de los cinco pilares del islam. Millones de musulmanes procedentes de todos los países y de todas las culturas se unen en Arabia Saudita una vez al año para realizar el peregrinaje Hajj.

El peregrinaje consiste en una serie de rituales que se llevan a cabo durante varios días, y se celebra cada año del día 8 al día 12 del último mes del calendario lunar islámico.

Durante siglos, los musulmanes de todos los tipos han realizado su peregrinaje. Para algunos, el coste del viaje nunca es un problema. Otros han de ahorrar durante toda su vida. Hay otros que reciben ayuda de cientos de organizaciones caritativas en Arabia Saudita y en todo el mundo. Pero una vez llegan a la Meca, el mundo material se cubre, la categoría social y la riqueza se olvidan y todo el mundo es igual.

