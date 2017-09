330 43

COMUNICADO: NPAW lanza métricas de monitorización de reproducción de vídeo

BARCELONA, España, NUEVA YORK, September 13, 2017 /PRNewswire/ --

Con grandes nombres en la industria del vídeo ofreciendo reproducción de contenido offline, y otros más en la industria que les seguirán, NPAW, se mantiende a la cabeza ente las empresas inteligencia de negocio, aportando ya analíticas de incidencias durante el

visionado fuera de línea.

NPAW [https://nicepeopleatwork.com ], la empresa de big data e inteligencia de negocio para la industria de media, anunció esta mañana la inclusión de métricas de medición de la experiencia de vídeo fuera de línea para servicios de vídeo bajo demanda, con la plataforma YOUBORA Inifinty.

Con los usuarios consumiendo contenido entre trayectos y encontrándose en áreas sin Wifi o sin querer usar su plan de datos, sube la demanda de opciones para descargar contenido directamente en los dispositivos en lugar de reproducir en línea desde la web o app. Con YOUBORA Infinity, las plataformas de vídeo podrán ahora monitorizar eventos que ocurran con independencia de la conexión a internet.

Esta nueva funcionalidad añade otra pieza al complejo engranaje que configuran el comportamiento de usuario y la fidelización, y ayudará a las empresas en la toma de decisiones editoriales. Las nuevas métricas de YOUBORA Infinity permiten el seguimiento de quién ha consumido determinados títulos, cuántas veces, cuándo, dónde, desde qué dispositivos, con qué IP, y eventos sucedidos durante el visionado - como los inicios y las pausas.

"La gente que prefiera consumir contenido fuera de línea, desde usuarios de metro a pasajeros de largos vuelos, podrá hacerlo," dice Ferran Gutiérrez, CEO y Co-fundador de NPAW [https://nicepeopleatwork.com/the-team ]. "Esto mejora la posición de las OTTs en tanto que incorporamos flexibilidad a la estrategia offline de lo que se conoce como < >"

"Las analíticas de visualización offline permiten a los equipos de negocio, contenido y marketing, hacer seguimiento y valorar el grado de fidelidad de su audiencia, así como tomar las decisiones editoriales adecuadas," dice Laura Delcor, VP de Marketing Communications en NPAW [https://nicepeopleatwork.com/the-team ]. "Además, la funcionalidad de visionado fuera de línea y su monitorización pueden contribuir a la expansión de las plataformas de vídeo en países donde la conectividad y rapidez de internet es limitada."

About NPAW

NPAW is a global Big Data and BI company helping online media services in making data-driven business, technical and operational decisions. NPAW's AI-powered solution, YOUBORA Infinity, is the most advanced, holistic BI platform helping content providers gain real-time understanding how their audience behaves and how their platform performs across the entire video service. YOUBORA Infinity helps customers reduce churn and proactively manage users, increase ad and content efficiency, and overcome operational and technical challenges. Today NPAW is one of the foremost players on the world stage in this domain.

Contacto: Laura Delcor | VP Marketing Comms, NPAW, press@nicepeopleatwork.com , +34-931-222-111

