COMUNICADO: Nuevo informe de la Fundación Gates subraya el destacado progreso contra la pobreza y las enfermedades en el mundo (1)

- Nuevo informe de la Fundación Gates subraya el destacado progreso contra la pobreza y las enfermedades en el mundo, y advierte de que los futuros avances están en riesgo

Bill y Melinda Gates piden un liderazgo sólido para abordar la "miseria humana solventable"

SEATTLE, 13 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- La Fundación Bill y Melinda Gates ha presentado hoy un informe anual inaugural que da a conocer el importante progreso realizado de cara a la reducción de la extrema pobreza y las enfermedades en las últimas décadas, y en el que se advierte seriamente de que los futuros avances están en riesgo.

El informe Goalkeepers: The Stories Behind the Data [http://www.globalgoals.org/goalkeepers/datareport] (historias detrás de los datos), corredactado y editado por Bill y Melinda Gates y creado en colaboración con el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación (IHME) de la Universidad de Washington, destaca el progreso realizado para luchar contra algunos de los problemas más devastadores a los que se enfrentan los países pobres y pronostica datos que anticipan panoramas futuros positivos y negativos, con millones de vidas en situación de incertidumbre.

En conjunto, el informe registra 18 puntos de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (u Objetivos Mundiales), entre los que se incluyen la mortalidad infantil y materna, el retraso del crecimiento, el acceso a métodos anticonceptivos, el VIH, la malaria, la extrema pobreza, la inclusión económica y el saneamiento. El informe analiza las cifras para determinar los líderes, enfoques e innovaciones que marcan la diferencia.

A través de los datos y aportaciones personales de seis colaboradores, el informe pone de manifiesto el increíble progreso alcanzado en el mundo durante la última generación, con logros como la reducción de la extrema pobreza y la mortalidad infantil a la mitad, y la disminución de la mortalidad por VIH y materna en casi un 50%. Sin embargo, el informe también muestra la persistencia de importantes retos, entre ellos las disparidades entre países, y señala que el progreso futuro no está marcado.

Los pronósticos se muestran en gráficas y analizan tres posibles escenarios para 2030 correspondientes a cada indicador. El primero de ellos analiza lo que podría ocurrir si seguimos por el mismo camino, en base a tendencias pasadas y sin aplicar cambios significativos a los enfoques y actuales niveles de gasto. Otros dos posibles escenarios ofrecen una imagen de un futuro mejor y de un futuro peor, es decir, lo que ocurriría con un liderazgo sólido, innovación e inversiones, y el crudo panorama que se daría si disminuyesen la atención y la financiación. Por ejemplo, un simple recorte del 10% de la financiación de donantes mundiales para el tratamiento del VIH daría lugar a más de 5 millones más de muertes para 2030.

En su introducción, Bill y Melinda Gates explican que el cambio de prioridades, la inestabilidad y los posibles recortes de presupuesto podrían provocar que el mundo se desviase de sus compromisos y poner el riesgo la trayectoria positiva necesaria para erradicar la extrema pobreza y las enfermedades para 2030.

"Este informe aparece en un momento en el que se pone en tela de juicio, más que nunca, el compromiso del mundo con el desarrollo", afirman Bill y Melinda Gates en el informe. "Ya sea desde el punto de vista de la justicia o desde el punto de vista de crear un mundo seguro y estable, el desarrollo requiere nuestra atención".

Bill y Melinda Gates crearán su informe Goalkeepers cada año hasta 2030, a tiempo para la reunión anual de los líderes mundiales que tiene lugar en la ciudad de Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2015, los líderes mundiales se comprometieron con los Objetivos Mundiales para la erradicación de la extrema pobreza y la lucha contra las desigualdades. El informe Goalkeepers se centra en un subconjunto de indicadores de los Objetivos Mundiales y está concebido para resaltar las mejores prácticas y ayudar a exigir responsabilidades a la Fundación Gates, sus socios y los líderes mundiales. Su función será la de documentar no solo lo que está funcionando, sino también aquellos puntos en los que el mundo está fallando.

El informe incluye aportaciones en primera persona de líderes cuyas innovaciones y políticas ya han logrado marcar una diferencia, como abordar el retraso del crecimiento en Perú, aumentar el uso de anticonceptivos modernos en Senegal o introducir a más mujeres en India dentro del sector financiero formal.

Queda patente a través del informe que las decisiones tomadas de manera colectiva en el mundo en los próximos dos años tendrán un impacto significativo en el futuro de millones de personas. Según argumentan Bill y Melinda Gates, el liderazgo determinará qué camino seguirá el mundo:

"La pobreza y las enfermedades en los países pobres son los ejemplos más claros de miseria humana solventable. Está demostrado que la miseria tiene solución y que en nuestras manos está decidir en qué proporción queremos realmente ponerle remedio. Seamos ambiciosos. Asumamos el liderazgo".

Conjuntamente con el informe, la Fundación Gates celebrará dos eventos Goalkeepers [http://www.globalgoals.org/goalkeepers/] en la ciudad de Nueva York en torno a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ex presidente Barack Obama, Su Majestad la Reina Al Abdullah de Jordania, la vicesecretaria general de la ONU Amina J. Mohammed, Malala Yousafzai, el guionista, productor y director de cine Richard Curtis, y el actor, escritor y presentador Stephen Fry estarán presentes en dichos eventos el 19 y 20 de septiembre. Los participantes celebrarán el progreso realizado de cara a la eliminación de las enfermedades, la desigualdad y la pobreza en el mundo, y servirán de inspiración para una nueva generación de activistas para que trabajen en favor del desarrollo sostenible. El 19 de septiembre, en la cena de entrega de los premios Global Goals Awards de Goalkeepers, se reconocerá la labor de activistas y grupos destacados que han supuesto un impacto positivo en las vidas de las personas y que inspiran a otras a agilizar el progreso, sin dejar a nadie atrás. La Fundación Gates transmitirá en directo por streaming los eventos Goalkeepers el 19 y 20 de septiembre [https://www.youtube.com/user/GatesFoundation].

Acerca de la Fundación Bill y Melinda GatesInspirada por la creencia de que todas las vidas revisten el mismo valor, la Fundación Bill y Melinda Gates trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida saludable y provechosa. En los países en vías de desarrollo, la fundación se centra en mejorar la salud de las personas y en otorgarles la oportunidad de salir del círculo del hambre y la pobreza extrema. En Estados Unidos, procura garantizar que todas las personas, sobre todo aquellas con menos recursos, dispongan de acceso a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito en el ámbito académico y en la vida. Con sede en Seattle (Washington), la fundación está encabezada por su consejera delegada, Sue Desmond-Hellmann, y su copresidente, William H. Gates Sr., quienes trabajan bajo la dirección de Bill y Melinda Gates y de Warren Buffett.

Acerca de Goalkeepers Goalkeepers es el primer informe anual y evento global de la fundación dedicado a agilizar el progreso de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (u Objetivos Mundiales). Al compartir las historias y datos que se esconden tras los objetivos, esperamos inspirar a toda una nueva generación de líderes o "Goalkeepers" capaces de propiciar una mayor concienciación sobre el progreso, exigir responsabilidades a sus líderes y poner en marcha acciones para la consecución de los objetivos.

