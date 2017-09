330 43

COMUNICADO: Marken lanza una nueva campaña de marketing

La estrategia de la empresa continúa siendo ser el principal proveedor de logística clínica

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte, 12 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Marken ha anunciado hoy el lanzamiento de su nueva campaña de marketing para recordar a los clientes que la empresa sigue centrándose en el sector de la logística clínica y que Marken ha asumido un papel destacado como filial clínica de UPS.

http://mma.prnewswire.com/media/128173/marken_new_website_logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/128173/marken_new_website_logo.jpg]

La nueva campaña, titulada The Lifeblood of your Clinical Supply Chain (El alma de su cadena clínica de suministro), pondrá de relieve la atención permanente de Marken en las necesidades del sector de ensayos clínicos. Marken es reconocida como el proveedor líder de soluciones de la cadena de suministro centradas en el paciente, y transporta materiales para ensayos clínicos y especímenes biológicos hasta y desde centros de investigación y hogares de pacientes de todo el mundo. Como filial clínica de UPS, Marken es más fuerte y está más equipada que nunca para satisfacer las necesidades globales de sus clientes.

La nueva campaña, desarrollada conjuntamente con su agencia That's Nice LLC, se lanzará en la versión impresa y digital de varias publicaciones del sector durante el mes de septiembre y se expondrá en las conferencias más importantes del sector, entre las que se incluyen la CPhI de Fráncfort en octubre.

Wes Wheeler, consejero delegado de Marken, dijo sobre el mensaje de la nueva campaña: "La nueva campaña de marketing ha sido concebida para transmitir la idea de que nuestra estrategia no ha cambiado desde que nos absorbió UPS. Nuestra visión de ser el mejor proveedor de servicios logísticos para el sector de ensayos clínicos sigue siendo la misma y, gracias al sólido respaldo de UPS, aceleraremos nuestro crecimiento. Los recursos de los que ahora dispone Marken nos permitirán seguir creando nuevos servicios, mejorar nuestra tecnología y satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes".

That's Nice LLC es la agencia de publicidad oficial en exclusiva de Marken. Desde 2013, la agencia ha prestado apoyo a Marken en el desarrollo de la marca, marketing, publicidad, eventos y generación de contenido.

Acerca de Marken

Marken, filial de UPS absorbida al 100%, es la única entidad de la cadena de suministro que, situando al paciente en el centro de su actividad, se dedica plenamente a prestar sus servicios a los sectores farmacéutico y biosanitario. La empresa ocupa el primer lugar en el área de los servicios prestados directamente al enfermo y del envío de muestras biológicas y, para gestionar la conservación y distribución de materiales destinados a la realización de ensayos clínicos, cuenta con una red de almacenes y centros logísticos de vanguardia que respetan las buenas prácticas de fabricación y se ubican en 46 puntos de todo el mundo. Los más de 800 empleados de Marken tramitan 50.000 envíos mensuales de fármacos y material biológico, en todos los intervalos de temperatura y en más de 150 países. A la posición exclusiva que ocupa la empresa en el sector farmacéutico y logístico se añaden otros servicios, como la producción de lotes biológicos, la obtención, almacenamiento y distribución de material auxiliar, comprobación y calificación de rutas de envío y asesoría en materia de buenas prácticas de fabricación, normativa aplicable y cumplimiento de la legislación.

