COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Agosto de 2017: Sigue el fuerte crecimiento del Aeropuerto de Frankfurt (2)

Cifras de tráfico de Fraport Agosto de 2017 Aeropuertos del Grupo Fraport[1] Año hasta la fecha (YTD) 2017 Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente DELTA DELTA DELTA DELTA consolidados Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Frankfurt Alemania 42.934 2,7 42.636.313 4,5 1.443.341 5,2 313.974 0,8 LJU Ljubljana Eslovenia 3.393 -2,9 1.117.497 20,6 7.637 15,1 22.981 5,3 LIM Lima Perú[2] 16.573 5,5 13.524.982 8,9 171.984 -0,4 122.250 4,4 Fraport Twin Star 8.532 1,8 3.941.474 6,3 10.817 25,8 28.716 2,3 BOJ Burgas Bulgaria 5.490 0,1 2.479.080 3,3 10.646 25,6 17.361 1,5 VAR Varna Bulgaria 3.042 5,1 1.462.394 12,0 171 41,1 11.355 3,5 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A+B 40.255 14,0 19.707.266 10,4 n.a. n.a. 161.567 11,2 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A 20.368 16,3 11.071.011 10,4 n.a. n.a. 87.501 11,4 CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 4.568 8,5 2.146.173 4,7 n.a. n.a. 15.980 4,5 CHQ Chania (Creta) Grecia 3.052 3,1 2.211.337 5,1 n.a. n.a. 14.039 3,6 EFL Kefalonia Grecia 1.416 34,6 480.393 13,2 n.a. n.a. 4.425 18,6 KVA Kavala Grecia 554 17,4 226.652 12,7 n.a. n.a. 2.463 11,1 PVK Aktion/ Preveza Grecia 1.091 27,8 422.006 19,1 n.a. n.a. 3.865 18,4 SKG Tesalónica Grecia 6.914 24,2 4.333.773 13,4 n.a. n.a. 37.536 14,7 ZTH Zakynthos Grecia 2.773 15,3 1.250.677 17,2 n.a. n.a. 9.193 18,1 Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia B 19.887 11,9 8.636.255 10,3 n.a. n.a. 74.066 10,9 JMK Miconos Grecia 4.165 27,7 939.113 19,2 n.a. n.a. 12.652 34,5 JSI Skiathos Grecia 1.084 13,4 333.336 5,0 n.a. n.a. 3.286 11,1 JTR Santorini (Thira) Grecia 3.108 14,9 1.381.927 11,2 n.a. n.a. 12.059 18,8 KGS Kos Grecia 3.224 13,1 1.632.754 18,2 n.a. n.a. 12.075 12,9 MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 678 2,7 309.938 3,0 n.a. n.a. 3.952 -3,8 RHO Rodas Grecia 6.691 2,1 3.738.968 5,6 n.a. n.a. 25.943 0,5 SMI Samos Grecia 937 18,3 300.219 14,4 n.a. n.a. 4.099 12,3 En aeropuertos con consolidación igual[2] AYT Antalya Turquía 23.558 41,8 17.969.700 42,3 n.a. n.a. 106.057 27,9 HAJ Hanover Alemania 7.387 -0,9 3.839.250 7,7 10.876 -12,9 50.938 -0,5 LED San Petersburgo Rusia 15.535 15,8 10.941.441 24,3 n.a. n.a. 101.892 17,2 XIY Xi'an China 28.317 9,4 27.543.322 13,4 164.912 13,5 210.559 10,6

Aeropuerto de Frankfurt[3] Agosto de 2017 Mes DELTA % YTD 2017 DELTA % Pasajeros 6.291.670 5,0 42.639071 4,5 Carga (envíos + correo) 181.102 5,4 1.465.018 4,8 Movimientos de la aeronave 42.934 2,7 313.974 0,8 MTOW (en toneladas métricas)[4] 2.722.521 1,8 19.908.936 -0,3 PAX/PAX-flight[5]

Definiciones: [1 ]Según la definición ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas + salidas + tránsito contado una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas + salidas excluyendo tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas + salidas); [2] Cifras preliminares; [3] Según la definición de Fraport: Pasajeros: tráfico comercial y no comercial (llegadas + salidas+ tránsito contado una vez, incluyendo aviación general), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas + salidas+ tránsito contado una vez, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas + salidas); [4] Solo tráfico entrante; [5]Tráfico previsto y chárter; [6] cambio absoluto frente a año anterior en %; [7 ] HCAA Hellenic Civil Aviation Authority (1. -10.4.) y Aeropuertos Regionales de Grecia de Fraport (11. - 30.04.); *Mercancía y correo

