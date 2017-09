330 43

COMUNICADO: QS Ranking de Empleabilidad de los Egresados 2018

LONDRES, September 11, 2017 /PRNewswire/ --

Tres universidades españolas dentro del Top 100 mundial

QS Quacquarelli Symonds, el líder del mercado realizando análisis de la educación global y el especialista en orientación profesional, ha anunciado en el día de hoy, las 500 mejores universidades del mundo en materia de empleabilidad de egresados.

La tercera edición del QS Graduate Employability Rankings [http://bit.ly/Employability2018 ] indica que tres universidades españolas se encuentran dentro del top 100 del mundo donde la mejor posicionada es la Universidad de Navarra, en el puesto #48.

Resultados Globales

- La Universidad de Stanford es líder mundial en materia de empleabilidad, seguida por la Universidad de California, Los Angeles (UCLA) y la Universidad de Harvard (3er puesto); - Cinco de las diez mejores universidades del mundo en materia de empleabilidad se encuentran en Estados Unidos, y todas éstas están ubicadas en California o en Boston, Massachusetts; - Dos universidades australianas, la Universidad de Sydney y la Universidad de Melbourne, se encuentran en las posiciones número 4 y 7 respectivamente, compitiendo con instituciones de Estados Unidos y Reino Unido en el top 10; - En Europa el mejor puesto lo ocupa ETH Zurich (16).

Resultados nacionales

- La Universidad de Navarra se encuentra en el puesto 48 mientras que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto con la Universitat de Barcelona, ocupan la 88 posición; todas dentro del Top-100. - El éxito de las universidades españolas es, en parte, gracias a la creación de relaciones cercanas con los distintos negocios. Cuatro universidades españolas puntúan 90/100 o más en el indicador de "Acuerdos con Empleadores" y ocho puntúan 80/100 o más; - Los empleadores otorgan la mayor puntuación a los graduados de la Universidad de Navarra que recibe una puntuación de 72.4/100 en el indicador de "Reputación del Empleador"; - Además, ésta tiene la puntuación más alta en empleabilidad de sus graduados en España. Puntuando 95.8/100. Obteniendo la puntuación más alta en el puesto 24 en relación al resto de universidades del ranking; - En total, los estudiantes podrán encontrar en este ranking Información sobre empleabilidad de 15 universidades españolas. Para visualizar la lista complete de instituciones espanolas, consulte la Table 2.

Metodología

QS utiliza cinco métricas para calcular este ranking. Estas métricas son:

- Reputación de los Empleadores - Resultados de los Egresados - Acuerdo con Empleadores - Conexiones Empleadores-Estudiantes - Ratio de Empleabilidad de Egresados

Tabla 1: QS Graduate Employability Rankings 2018 (Top 10) Puesto 2018 Puesto 2018 Institución País en GER en QSWUR 1 2 Stanford University Estados Unidos 2 33 University of California, Los Angeles (UCLA) Estados Unidos 3 3 Harvard University Estados Unidos 4 50 The University of Sydney Australia 5 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 6 5 University of Cambridge Reino Unido 7 41= The University of Melbourne Australia 8 6 University of Oxford Reino Unido 9 27 University of California, Berkeley (UCB) Estados Unidos 10 25 Tsinghua University China (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/. Todos los derechos reservados

Ben Sowter, Director de Investigación de QS, afirma que: "Se necesitan más datos comparativos de cómo las universidades preparan a sus estudiantes durante el siglo 21. Este ranking está diseñado para mejorar el diálogo que tenemos sobre este tema tan importante en la misión de las universidades, y facilitar mayor cantidad de información a los estudiantes para poder realizar comparaciones más globales."

Así mismo, establece que: "Los resultados indican que las universidades no pueden depender únicamente de su reputación. También necesitan mostrar que se encuentran comprometidas ofreciendo métodos de enseñanza novedosos, entablando relaciones con las empresas, y ofreciendo oportunidades a sus estudiantes para conocer y contactar futuros empleadores."

Los resultados completos del 2018 QS Graduate Employability Rankings los puede encontrar aquí [http://bit.ly/Employability2018 ].

El documento detallando la metodología lo puede encontrar aquí [http://bit.ly/EmployabilityMethodology ]

Tabla 2: 15 universidades españolas en el ranking 2018 Rank 2017 Rank 2018 QSWUR Institution 48 37 270= Universidad de Navarra 88 71-80 233 Universidad Complutense de Madrid (UCM) 88 61-70 156 Universitat de Barcelona (UB) 111-120 101-150 275 Universitat Politècnica de Catalunya 121-130 101-150 491-500 Politécnica de Madrid 141-150 101-150 195= Universitat Autónoma de Barcelona 151-160 101-150 281 Universidad Carlos III de Madrid 181-190 101-150 187 Universidad Autónoma de Madrid 201-250 200+ 373= Universidad Politecnica de Valencia 251-300 - 551-600 Universidad de Alcalá 251-300 - 801-1000 Universidad Rey Juan Carlos 301-500 - 601-650 Universidad de Salamanca 301-500 - 461-470 Universidad de Zaragoza 301-500 - 551-600 Universitat de Valencia 301-500 151-200 296= Universitat Pompeu Fabra

