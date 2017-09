330 43

COMUNICADO: El consejero delegado de Transas gana el premio Gold en los Golden Bridge Awards

LONDRES, September 11, 2017 /PRNewswire/ --

El consejero delegado de Transas, Frank Coles, ha conseguido el premio 'Gold' dentro de la categoría Most Influential People of the Year de los premios 2017 Golden Bridge Business and Innovations Awards. Este prestigioso galardón reconoce su capacidad para comunicar su visión para la industria marítima en la era digital.

Los Golden Bridge Awards son unos premios anuales de la industria y un programa de reconocimiento a sus iguales con sede en San Francisco que sirven para honrar a las mejores compañías, productos, innovaciones, equipos administrativos e influyentes de todo el mundo.

Como maestro minero y abogado marítimo por formación, Coles fue seleccionado por el panel de jueces de Golden Bridge por su capacidad de ser la fuerza impulsora detrás de la era digital de la industria marítima y del nuevo mundo de envíos automatizados. Como enorme impulsor de la campaña para el suministro de estándares de formación, papeles modernizadores y responsabilidades, además de asegurar la operación dentro de un entorno respetuoso con el medioambiente y eficaz, a Coles le apasiona la necesidad de la "competencia con certificación".

Dirigiéndose de forma continuada a los accionistas para comunicar la contribución de su compañía y los objetivos estratégicos, Coles ha luchado por comunicar la importancia de integrar la digitalización y los nuevos modelos empresariales. Su pasión de cara a la modernización la industria se ve reflejada en su presencia influyente en los medios y en las soluciones pioneras que Transas lleva al mercado y que incluyen el uso de aprendizaje de máquina como punto de pasada en el viaje hacia los barcos autónomos.

Como pensador visionario, sus declaraciones se basan en su profundidad de experiencia sin rivales, lo que le permite adoptar poder centrarse en el laser en las grandes preguntas que pocos se atreven a realizar. Sus observaciones a menudo son un reto para el status quo, y provocan un intense debate consistentemente acerca de la dirección futura de la industria.

Al recibir el premio, Coles comentó: "La industria de la maquinaria no puede seguir siendo invisible. Ya sea a través de los medios o de las conversaciones tradicionales cara a cara, la transparencia, interacción y colaboración han de integrarse si se desea que la industria florezca."

En una carrera de 40 años, Coles ha trabajado dentro de la industria marítima prácticamente en todos los cargos, desde marinero hasta ejecutivo senior, consiguiendo mejoras que han cambiado el mercado en casi cada paso. La experiencia conseguida en la Marina Mercante le han proporcionado un conocimiento de primera mano de las presiones prácticas de los que trabajan en el mar, y sigue informando de las decisiones que lleva a cabo hoy como consejero delegado proactivo de Transas. Más recientemente, ha sido el responsable del desarrollo y lanzamiento de la revolucionaria plataforma de software THESIS, o Transas Harmonised Ecosystem of Integrated Solutions, que va a remodelar la forma en la que funcionan los barcos comerciales; mejorando los costes de seguridad para los propietarios de los barcos y llevando las ganancias de eficacia en las cadenas de suministros mundiales.

