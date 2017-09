330 43

COMUNICADO: Kleindienst Group lanza The Floating Venice, el primer complejo hotelero - buque de lujo del mundo

DUBAI, EAU, September 11, 2017 /PRNewswire/ --

Kleindienst Group lanza hoy The Floating Venice, el primer complejo hotelero - buque submarino de lujo del mundo en Cityscape Dubai. Valorado en 2.500 millones de AED (680 millones de dólares estadounidenses), The Floating Venice estará localizado en la islas "The World Islands", a 4km de la costa de Dubai y ofrecerá una auténtica experiencia veneciana para Oriente Medio.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/553577/The_Floating_Venice.jpg )

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/553578/Underwater_Luxury_Vessel_Resort.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/553579/Kleindienst_Group_Resort.jpg )

Este exclusivo complejo flotante tiene una capacidad de hasta 3.000 huéspedes por día, con alojamiento, restaurantes y entretenimiento divididos en 4 cubiertas, una de las cuales estará bajo el agua. Los huéspedes llegarán en barco, hidroavión o helicóptero a la Piazza San Marco donde podrán facturar en el vestíbulo bajo el agua. Las góndolas, importadas de Venecia transportarán a los huéspedes a sus camarotes a través de los canales serpenteantes, mediante un corto paseo por las pasarelas laterales del canal y puentes.

Habrá una gama de 414 camarotes a medida dispuestos en 4 cubiertas, una de ellas es submarina dando espectaculares vistas de los arrecifes de coral y viendo pasar las góndolas. Una gran variedad de lugares, de boutiques elegantes y tiendas artesanales tradicionales traerá la experiencia veneciana a la vida. Durante todo el año The Floating Venice será una celebración de la cultura y las artes, donde las fiestas tradicionales como Carnivale di Venezia, Binnale di Venezia y la Festa del Rendentore llenarán el complejo con el estilo y el patrimonio de Venecia.

"Como desarrolladores de nuestra visión nos alineamos con la ambición de Dubái de ser un destino líder mundial y hogar de la innovación como la ciudad más adelantada del mundo. Estoy extremadamente emocionado y orgulloso de The Floating Venice. Nuestro objetivo es cambiar el panorama de los bienes inmuebles y la hostelería y ofrecer una nueva experiencia icónica. The Floating Venice es el epítome de esta innovación y el espíritu, el primer complejo de buque submarino de lujo del mundo." -Josef Kleindienst, presidente.

The Floating Venice ofrecerá una experiencia inigualable donde los huéspedes podrán relajarse en una serie de piscinas, algunas de las cuales tendrán bases acrílicas transparentes dando impresionantes vistas de los arrecifes de coral de lecho marino. Se plantarán más de 400.000 pies cuadrados de corales alrededor de The Floating Venice de nuestro propio vivero de coral 'in situ' que fomentará una abundancia de vida marina. Playas flotantes únicas con el impresionante telón de fondo del horizonte de Dubái se encontrarán dispersas a lo largo de The Floating Venice.

Una colección de 12 bares y restaurantes que ofrecerán una gran variedad de entretenimiento, de los cuales 3 están sumergidos dando espectaculares vistas de la deslumbrante vida marina. Por otra parte, el primer spa submarino flotante del mundo espera para estará dispuesto a cuidarte.

The Floating Venice será una nueva maravilla moderna y el más reciente destino icónico para Dubái. Su diseño se hace eco de la antigua ciudad con sus fachadas elegantes y magníficos palacios, la inspiración para la última interpretación moderna y la progresión natural de Venecia, un destino de lujo como ningún otro.

The Floating Venice se hizo posible gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas creando The Floating Seahorse. Construido a partir de una mezcla de hormigón para las secciones subacuáticas y materiales ligeros marinos para las cubiertas superiores, The Floating Venice tendrá una vida útil garantizada de al menos 100 años. La construcción está programada para comenzar en el primer trimestre de 2018 con la terminación para el cuarto trimestre de 2020.

Kleindienst es el desarrollador tras las islas The Heart of Europe y The Floating Seahorse, la primera experiencia de vida submarina de lujo del mundo, que se encuentra en el mar Arábigo a 4km de las costas de Dubái. Puede encontrar más información sobre el nuevo proyecto en http://www.thefloatingvenice.com.

Contacto: Steven MacEwan - responsable de RRPP y comunicaciones, Kleindienst, Tel: +971-4279-8704, media@kleindienst.ae

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/553577/The_Floating_Venice.jpg http://mma.prnewswire.com/media/553578/Underwater_Luxury_Vessel_Resort.jpg http://mma.prnewswire.com/media/553579/Kleindienst_Group_Resort.jpg

PUBLICIDAD