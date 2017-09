330 43

COMUNICADO: Crown Holdings, Inc. construirá una nueva planta de latas de bebida en la Comunidad Valenciana (España)

FILADELFIA, 9 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Crown Holdings, Inc. , un importante proveedor de productos de envasado en todo el mundo, ha anunciado hoy la construcción de una nueva planta en la Comunidad Valenciana (España) para producir latas de aluminio para bebidas. La ubicación de la planta, Parc Sagunt, se encuentra 10 millas al norte de la ciudad de Valencia, y fue elegida por su proximidad a consumidores clave, así como por sus excelentes infraestructuras locales y enlaces de transporte.

La empresa cuenta actualmente con dos plantas de fabricación de latas de acero para bebidas en España, en Agoncillo y Sevilla, y construirá la nueva instalación para satisfacer la creciente demanda y la preferencia por las latas de aluminio en la región ibérica. La planta, que está previsto que esté operativa en el cuarto trimestre de 2018, tendrá una capacidad anual inicial de aproximadamente 900 millones de unidades de múltiples tamaños y estará diseñada para poder ampliarse en el futuro. Inicialmente, la capacidad de la planta se utilizará para facilitar a los clientes la transición de las latas de acero a las latas de aluminio y, posteriormente, para atender la creciente demanda de latas de cerveza y de bebidas no alcohólicas en la región.

Ziya Ozay, vicepresidente sénior de CROWN Bevcan en Europa y Oriente Medio, comentó: "Estamos entusiasmados con el crecimiento del mercado de latas de aluminio en la región ibérica, y nuestra nueva planta tendrá una ubicación ideal para atender las crecientes necesidades de diversos clientes clave y para dar apoyo a nuestras otras instalaciones en el paso del acero al aluminio".

Acerca de Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc., a través de sus filiales, es uno de los principales proveedores de productos de envasado para empresas de marketing para consumidores de todo el mundo. La sede mundial se encuentra en Filadelfia (Pensilvania). Para obtener más información, visite www.crowncork.com [http://www.crowncork.com/].

Nota cautelar respecto a declaraciones prospectivas

A excepción de la información histórica, el resto de información de este comunicado de prensa consiste en declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas entrañan una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores, por ejemplo, si la demanda y la preferencia de los clientes en favor de las latas de aluminio de dos piezas continuarán creciendo en la región ibérica tanto para la cerveza como para las bebidas no alcohólicas, o si la empresa podrá llevar a cabo con éxito sus planes para construir una nueva planta, añadir capacidad adicional y cumplir las metas relativas a los plazos y la producción (incluida la obtención de los consentimientos y permisos necesarios, lo que podría retrasar o impedir la ampliación), que pueden provocar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los mencionados, de manera explícita o implícita, en las declaraciones prospectivas. Los factores relevantes que pueden provocar que las declaraciones formuladas en este comunicado de prensa o los resultados reales de las operaciones o la situación financiera de la empresa no coincidan se analizan en el epígrafe "Forward-Looking Statements" del informe anual del Formulario 10-K de la empresa para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016, y en comunicaciones posteriores realizadas con anterioridad o posterioridad a la fecha del presente comunicado. La empresa no tiene la intención de revisar ninguna declaración prospectiva a la luz de futuros eventos.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Thomas T. Fischer, vicepresidente de Relaciones con Inversores y Asuntos Corporativos; Tel.: (215) 552-3720; Correo electrónico: thomas.fischer@crowncork.com[mailto:thomas.fischer@crowncork.com]

Sitio Web: http://www.crowncork.com/

