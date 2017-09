330 43

COMUNICADO: La superestrella Kris Wu se une a iQIYI como director de Experiencias VIP

PEKIN, 8 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- El 6 de septiembre se celebró en Pekín una ceremonia inaugural con motivo del nombramiento del director de Experiencias VIP de iQIYI, bajo el tema "Atrévete a sentirte orgulloso, juntos rugimos" ("Dare to Be Proud, Together We Roar", en inglés). El famoso actor y cantante de hip-hop chino Kris Wu fue nombrado director de Experiencias VIP del área de negocio Pop Stars de iQIYI. Kris Wu es la sexta estrella del pop que ha tenido el honor de trabajar como embajador VIP de iQIYI, siguiendo los pasos de actores famosos como William Chan y Zhao Liying.

El señor Gong Yu, fundador y consejero delegado de iQIYI, anunció la creación del área de negocio Pop Stars de iQIYI y dio la bienvenida a Kris Wu en su nuevo cargo de director de Experiencias VIP.

En su discurso, destacó los esfuerzos de promoción de la marca de la empresa para atraer a usuarios jóvenes con el valor distintivo que supone tener un equipo lleno de estrellas que trabajen para los miembros VIP de iQIYI. Asimismo, declaró que espera que la cooperación entre iQIYI y Kris Wu tenga un futuro prometedor.

Durante el evento, las otras tres estrellas ejecutivas también dieron la bienvenida a Kris Wu al equipo a través de un vídeo pregrabado y le hicieron entrega de unos regalos elegidos especialmente para él, lo que causó tanto presión como entusiasmo en el nuevo director de Experiencias VIP.

Como director de Experiencias VIP recién designado, Kris Wu expresó su emoción por colaborar con iQIYI y prometió trabajar duro en su nuevo puesto.

Durante la ceremonia se presentó un nuevo anuncio de televisión protagonizado por Kris Wu y realizado especialmente para iQIYI.

iQIYI siempre ha valorado las nociones de juventud, moda y energía positiva y se une al concepto de marca "¡Orgulloso de ser un suscriptor VIP de iQIYI!" ("Proud to Be An iQIYI VIP Subscriber!", en inglés).

Los programas de iQIYI, entre los que se incluyen The Rap of China, Sing! y Tientsin Mystic, se han convertido en grandes éxitos este verano. iQIYI es pionero en el sector de los vídeos en línea de China donde se invitan a estrellas del pop a unirse a la empresa como "miembros del personal" y en interactuar directamente con sus abonados VIP.

Al formar equipo con Kris Wu, que cuenta con muchos seguidores entre los jóvenes chinos, se espera que iQIYI incremente su influencia entre la audiencia en línea en su camino hacia un éxito todavía mayor.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/553072/Kris_Wu.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/553072/Kris_Wu.jpg]

