COMUNICADO: CSA Medical celebrará un mini-simposio y presentará el sistema RejuvenAir Metered Cryospray en la conferencia de la Soci

El simposio tendrá lugar la tarde del domingo del 10 de septiembre de 2017 en Milán (Italia).

BOSTON, 8 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- CSA Medical ha anunciado su próximo mini-simposio en la conferencia de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS, en sus siglas en inglés), que tendrá lugar la tarde del domingo del 10 de septiembre de 2017 a las 17:30 en Milán (Italia). El simposio reflejará los datos de doce pacientes recopilados durante tres meses en su estudio de viabilidad a través del sistema RejuvenAir(®) Metered Cryospray(TM), el cual está en vías de desarrollo para el tratamiento de la bronquitis crónica.

El simposio será presidido por el doctor Gerard Criner de (Philadelphia, EE.UU.). Los doctores Félix Herth (Heidelberg, DE), Dirk-Jan Slebos (Groningen, NL) y Pallav Shah (Londres, UK) presentarán el sistema RejuvenAir y los datos de viabilidad.

«Este simposio es una piedra angular en el programa RejuvenAir, puesto que es la primera vez que estamos haciendo públicos resultados prematuros tras el tratamiento completo de las vías respiratorias del paciente. La información presentada explicará cómo las propiedades rejuvenecedoras del nitrógeno líquido pueden ser beneficiosas para pacientes con bronquitis crónica», ha declarado la doctora Ellen Sheets, directora general de CSA Medical.

La bronquitis crónica es un subconjunto de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). No hay tratamientos para lidiar con la condición subyacente de la bronquitis crónica, lo que conlleva una necesidad médica no satisfecha en esta terapia. La bronquitis crónica está asociada con consecuencias clínicas múltiples, incluidas el empeoramiento del declive de la función pulmonar, lo que aumenta así el riesgo de exacerbaciones agudas de EPOC, mayor riesgo de desarrollar neumonía, reducción de la calidad de vida en temas de salud y un aumento en la mortalidad por cualquier causa.

Sobre CSA MedicalCSA Medical, Inc. desarrolla y produce una plataforma tecnológica patentada para la crioterapia con pulverización intervencionista que utiliza las propiedades del nitrógeno líquido pulverizado con un dispositivo controlado por un software con catéteres especiales que habilitan la pulverización de cryogen dentro del cuerpo para congelar rápidamente y destruir tejidos no deseados, y permitir así que haya un patrón rejuvenecedor de cura. CSA fabrica y distribuye su tecnología en EE.UU. como el sistema truFreeze, el cual utiliza nitrógeno líquido en spray que tiene una temperatura de ebullición de -196(o)C para la ablación de tejidos malignos o benignos no deseados. El sistema RejuvenAir está siendo investigado clínicamente en la actualidad y no está disponible comercialmente.

Para leer más sobre nuestra tecnología, por favor visite:www.csamedical.com [http://www.csamedical.com/].

