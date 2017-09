330 43

COMUNICADO: Makkah: una de las ciudades más internacionales del mundo durante Hajj

Más de 1.800 millones de personas compartan la fe del Islam en todo el mundo. Como pilar fundamental del Islam, todos los musulmanes sanos deben emprender la peregrinación una vez en la vida. Arabia Saudita ha dado la bienvenida a Makkah a millones de musulmanes procedentes de todos los rincones del mundo. Durante la semana del Hakk, Makkah se convierte en una de las ciudades más internacionales de todo el mundo, con peregrinos procedentes de 80 países unidos en la Ciudad Santa.

