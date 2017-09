330 43

COMUNICADO: InterVapor®, la ablación térmica con vapor por broncoscopia (BTVA®), regresa al mercado

SEATTLE, 7 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- InterVapor(®), la ablación térmica con vapor por broncoscopia (BTVA(®), en sus siglas en inglés), se reincorpora al mercado tras una breve interrupción, durante la cual la venta de activos de Uptake Medical Corporation se transfería por completo a Broncus Holding Co. Uptake Medical Technology, Inc. es una nueva compañía fundada en Seattle (WA, EE.UU.) y ha recibido el marcado CE por su tecnología, basada en significantes mejoras clínicas de la función pulmonar y la calidad de vida de los enfermos de enfisema¹. BTVA está disponible comercialmente en la actualidad y los pacientes están siendo tratados en varios países europeos. Uptake Medical espera expandir las ventas globales de BTVA a Australia, así como a los países asiáticos a finales del 2017.

«El 2018 promete ser un año excitante para la nueva Uptake Medical», ha declarado el fundador y presidente de la compañía Robert Barry. «Con los recientes y excepcionales resultados del ensayo aleatorio controlado en multicentros STEP-UP y con el respaldo de Broncus, estamos encaminados a tener éxito. Además, estamos esperando los resultados de más estudios clínicos sobre reducción de cáncer de pulmón por broncoscopia. Cuando se combina el sistema Archimedes de Broncus Medical de San José en California para el acceso y el diagnóstico de enfermedades pulmonares junto con la BTVA, uno puede ver florecer nuestra visión de una compañía de neumonología intervencional completa».

«Estoy encantado de al fin tener una solución para los pacientes de enfisema con ventilación colateral positiva». Antes, estos pacientes no tenían opciones lo suficientemente buenas cuyos beneficios estuvieran comprobados», ha recalcado el catedrático y principal investigador del ensayo STEP-UP Félix Herth. «Me agrada en especial la habilidad de centrarme sólo en los segmentos más trastornados y planificar el procedimiento para el paciente de la manera que a mí mejor me parezca. También tengo muchas ganas de continuar colaborando con Broncus/Uptake Medical en el desarrollo de tratamientos por broncoscopia más rápidos y efectivos para el cáncer de pulmón».

Aumentar la disponibilidad comercial no es todo lo que Uptake Medical está realizando. «Así mismo, tenemos planes para prolongar nuestra investigación sobre la BTVA para los pacientes con enfisema y agrandar el abanico de pacientes que reúnen los requisitos para ser tratados. Del mismo modo, damos continuación al estudio y desarrollo clínico de nuestra adaptación de la tecnología para la reducción de varios tipos de enfermedades pulmonares», ha informado el vicepresidente de I+D Erik Henne.

Uptake Medical estará en el congreso ERS este año en Milán, compartiendo caseta con su socio, Broncus Medical.

¹ Herth, F. J. F., Valipour, A., Shah, P. L., ... (2016). Segmental volume reduction using thermal vapour ablation in patients with severe emphysema: 6-month results of the multicentre, parallel-group, open-label, randomised controlled STEP-UP trial. The Lancet Respiratory Medicine, 2600(16), 1-9.

Vídeo -- http://www.youtube.com/watch?v=HY9uoHdDFhk [http://www.youtube.com/watch?v=HY9uoHdDFhk]

CONTACTO: CONTACTO: Erik Henne, 949-440-1800, ehenne@uptakemedical.com

