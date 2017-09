330 43

COMUNICADO: Johnson & Johnson Medical Devices Companies señala su compromiso con el tratamiento de los derrames

NIZA, Francia, September 7, 2017 /PRNewswire/ --

- Johnson & Johnson Medical Devices Companies señala su compromiso con el tratamiento de los derrames por medio del anuncio de su nuevo negocio neurovascular

Johnson & Johnson Medical Devices Companies* han presentado hoy CERENOVUS**, su nuevo negocio neurovascular, durante la 9 reunión anual de la European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT), un nombre que deriva de las palabras latinas 'nuevo' y 'cerebro', y que se va a centrar en el suministro de terapias innovadoras para los pacientes con derrames hemorrágicos e isquémicos.

Los derrames son una preocupación de salud cada vez mayor; en Europa, la cifra de derrames cada año se prevé que aumente de los 1,1 millones del año 2000 hasta los 1,5 millones del año 2025[1]. Mientras, la American Heart Association estima que una persona fallece a causa de derrame cada 4 minutos[2]. El coste económico anual de los derrames se estima se sitúa en los 27.000 millones de euros en Europa, lo que incluye costes directos como servicios del cuidado de la salud y medicaciones, además de costes indirectos como la pérdida de productividad[3].

"Creemos que los derrames no deberían ser una sentencia para la vida", indicó Gabriele Fischetto, vicepresidente de Johnson & Johnson Cardiovascular Specialty Solutions en EMEA. "CERENOVUS se inspira en nuestra larga herencia y dedicación para mejorar las vidas de los pacientes. Pensamos que no hay otra compañía del cuidado de la salud mejor posicionada que nosotros de cara a ayudar a hacer frente a los puntos de dolor reales para los médicos que tratan los derrames - desde ayudarles a trabajar con más eficacia hasta conseguir una tasa de éxito más elevada en todos los casos neurovasculares".

Las Johnson & Johnson Medical Devices Companies se comprometen con el cuidado neurovascular, y han ampliado la cartera de productos CERENOVUS durante el año pasado con inversiones destinadas. Las recientes adquisiciones de Pulsar Vascular Inc., especializada en el tratamiento endovascular del aneurisma de bifurcación de cuello amplio, y Neuravi Limited, ofrecen una experiencia amplia y conocimiento de los derrames isquémicos agudos con su plataforma de revascularización EmboTrap(R), que amplía de forma considerable las capacidades de CERENOVUS de hacer frente a las necesidades médicas no cumplidas dentro de estas áreas.

La compañía mostrará las tecnologías actuales, investigación e innovación por medio de ESMINT. Visite los expositores 10 y 15 si desea disponer de más información.

Acerca de CERENOVUS CERENOVUS, parte de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, es un líder mundial dedicado al cuidado neurovascular. Nuestro compromiso de cara al cambio en la trayectoria de los derrames está inspirado en nuestra larga herencia y dedicación de la ayuda a los médicos a proteger a las personas de las dificultades de la vida. CERENOVUS ofrece una amplia cartera de dispositivos usados en el tratamiento endovascular de los derrames hemorrágicos e isquémicos. Si desea disponer de más información visite la página web http://www.cerenovus.com.

** Johnson & Johnson Medical Devices Companies están formadas por los negocios de cirugía, ortopedia y cardiovascular del segmento Medical Devices de Johnson & Johnson.

**CERENOVUS es parte de DePuy Synthes Products, Inc.

Contactos para medios: Joanna Collins +44(0)7917-534175 jcollin9@its.jnj.com Emma Knott +44(0)20-7173-4098 emma.knott@publicisresolute.com

