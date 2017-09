330 43

COMUNICADO: El abogado Jules Stuyck se incorpora a la oficina de Bruselas de Crowell & Moring

- El abogado Jules Stuyck, líder en materia de normativa antimonopolios y derecho publicitario, se incorpora a la oficina de Bruselas de Crowell & Moring

BRUSELAS, 7 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Crowell & Moring tiene el placer de anunciar la llegada de Jules Stuyck [https://www.crowell.com/Professionals/Jules-Stuyck] a https://www.crowell.com/Professionals/Jules-Stuyck [https://www.crowell.com/Professionals/Jules-Stuyck]su oficina de Bruselas como consejero jurídico principal en los grupos antimonopolio y publicidad y gestión de riesgo de producto. Con más de 30 años de experiencia en el sector del derecho europeo y belga, Stuyck prestará servicio a clientes particulares e instituciones y agencias europeas y organismos europeos en materia de derecho de competencia, de ayuda estatal, unión aduanera, libre circulación, contratación pública, ley de marcas y prácticas comerciales, ley de medios de comunicación y derecho medioambiental.

"Estamos encantados de recibir a Jules en Crowell & Moring", declaró la presidenta de la empresa, Angela B. Styles [https://www.crowell.com/Professionals/Angela-Styles]. "Como autoridad en materia de derecho de competitividad en la Unión Europea y específicamente en Bélgica, el Sr. Stuyck aporta un mayor elenco de capacidades a nuestro grupo antimonopolio global".

El Sr. Stuyck es un abogado procesalista con mucha experiencia, que se centra en las prácticas comerciales, el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. Ha asesorado a varias asociaciones profesionales en materia de prácticas comerciales y en temas de derecho sustantivo e institucional de la Unión Europea. Justo antes de incorporarse a Crowell & Moring había estado trabajando para el bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick.

"Conozco a Jules desde hace muchos años y es una de los mejores expertos belgas en materia de derecho de competitividad y sobre competencia desleal", declaró Thomas De Meese [https://www.crowell.com/Professionals/Thomas-De-Meese], socio codirector de la oficina de Bruselas. "Sus conocimientos y su experiencia práctica le convierten en una inestimable incorporación para nuestro equipo".

El Sr. Stuyck es reconocido por ser líder en derecho de la competencia en Europa y también como consejero del gobierno y autoridades académicas. La Comisión Europea lo ha nombrado miembro del grupo de consejeros en normativa de compraventa europea --el grupo experto en derecho contractual europeo-- y, en varias ocasiones, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) le ha invitado para ofrecerle su punto de vista sobre prácticas de competencia desleal, normativa del consumidor, legislación de compraventa y sobre asuntos de mercado interior. El Sr. Stuyck es profesor emérito de Derecho Europeo en prestigiosas universidades como la Universidad Católica Lovaina y la Universidad Rabdoud de Nijmegen. Es profesor visitante de la Universidad Pantéon-Assas Paris 2 y antiguo profesor de la Universidad Central Europea de Budapest. Además, él es el presidente del Consejo de Administración de Almancora Societe De Gestion SA, gerente estatutario de KBC Ancora SCA y el presidente de SELDIA (la asociación de venta directa). Es un reconocido profesional en Chambers Europe por su experiencia en competencia.

"Estoy muy contento de incorporarme a los grupos de antimonopolio y publicidad y de gestión de riesgo del producto", declaró el Sr. Stuyck. Tengo el placer de trabajar junto con los compañeros de Crowell & Moring, Kristof Roox y Thomas De Messe, desde hace muchos años y espero trabajar con los abogados de la empresa para desarrollar las capacidades en ley de competencia en Europa.

El Sr. Stuyck tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina, habla inglés, holandés y francés fluidamente y maneja con fluidez el alemán. Ha publicado más de 400 trabajos, entre los que se incluye un importante manual sobre prácticas comerciales y derecho de competencia desleal. También forma parte del consejo editorial de varias revistas jurídicas belgas y europeas, entre las que figuran Revue de droit Commercial Belge, Journal of European Consumer and Market Law, Journal of Consumer Policy, y European Review of Contract Law.

