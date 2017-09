330 43

COMUNICADO: Huawei lanza su plataforma de hardware para la nube inteligente de próxima generación llamada Atlas

Marcando la tendencia para liderar la revolución en agrupación de recursos de infraestructura

SHANGHAI, 7 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Huawei ha aprovechado el HUAWEI CONNECT 2017 hoy para lanzar su plataforma de hardware para la nube inteligente de próxima generación llamada Atlas. Diseñada para la nube pública, la inteligencia artificial (IA) e informática de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés), Atlas utiliza las ventajas de ciertas tecnologías claves como la agrupación de recursos heterogéneos y la orquestación inteligente para proporcionar nuevos niveles de explotación de recursos de hardware y la adaptación más flexible a las demandas de servicio. Como resultado de la estrategia de "Boundless Computing" de Huawei, la plataforma Atlas posiciona favorablemente al gigante chino para liderar la revolución en agrupación de recursos de infraestructura.

Con el aumento en la investigación y aplicación de la IA, ésta y las tecnologías informáticas en la nube serán imprescindibles en la vida cotidiana de la gente. Desde aplicaciones como Safe City (Ciudad Segura) y la fabricación inteligente hasta la conducción automatizada, la IA y las tecnologías en la nube se están extendiendo. Uno de los puntos más importantes relativo a la inteligencia artificial es tener la posibilidad de permitir que numerosos sistemas procesen en tiempo real el volumen masivo de datos generados en un mundo conectado. Por ejemplo, una ciudad con 100,000 cámaras de seguridad instaladas produce 100 billones de imágenes de matrículas y un trillón de archivos de reconocimientos faciales al año. La potencia necesaria para procesar, consultar y analizar datos de tal magnitud supone un reto inmenso para la informática convencional.

Hecha para escenarios de la nube pública, IA y HPC, la plataforma Atlas aborda los retos de procesamiento de datos en la era de IA. Atlas se basa en los servidores heterogéneos del FusionServer serie G de Huawei, que utiliza tecnologías tales como la agrupación de recursos heterogéneos y la orquestación inteligente para agrupar recursos como GPUs, HDDs, y SSDs, y proporciona los recursos hardware bajo demanda para adaptarse a las necesidades de modelos de servicio específicos.

Atlas tiene una eficiencia de utilización de recursos de más del 50% y aumenta el rendimiento en más de 10 veces comparado con la arquitectura convencional de x86, a la vez que recorta en los tipos de hardware para los clientes. Asimismo, Atlas puede abastecer a los servidores lógicos en diferentes ratios de configuraciones y desplegar los servidores en segundos, acortando así los ciclos iterativos de servicio de manera importante, dándole al cliente la flexibilidad para adaptarse a los cambios en servicio.

"Aunque la era de la IA se aproxima, el hardware convencional no puede cumplir con los requisitos necesarios para su desarrollo y el de las tecnologías de la nube," ha dicho Qiu Long, Presidente, IT Server Product Line, Huawei. "Posicionado como una plataforma de hardware para la nube inteligente de próxima generación, Atlas es el primero en usar las tecnologías de agrupación de recursos heterogéneos y la orquestación inteligente para llevar la utilización de recursos y el rendimiento a un nuevo nivel. Atlas también es fruto de la estrategia "Boundless Computing" de Huawei. La idea de simplificar la informática mediante la innovación constante ha sido una fuente de inspiración para Huawei, siempre teniendo presente las necesidades de los clientes para crear servidores estables, fiables y de alto rendimiento. Así los clientes pueden lidiar mejor con las dificultades de hacer una transformación exitosa hacia la era de la inteligencia artificial y la nube."

La estrategia de "Boundless Computing" es un paso gigante hacia un mundo más y mejor conectado. Esta estrategia aboga por la innovación en la informática, haciendo uso de chips innovadores, informática heterogénea y "edge computing" para así desafiar los límites de la informática convencional, antes limitada a CPUs, servidores y centros de datos. Huawei ha lanzado varios servicios en la nube pública nuevos basados en la plataforma Atlas en el HUAWEI CONNECT 2017, incluyendo servicios en la nube GPU y FPGA, que potencian las aplicaciones IA con capacidades nube para que nuestros clientes puedan acceder a servicios informáticos heterogéneos con mayor facilidad y velocidad.

Los servidores Huawei y toda la línea de productos IT ya se han integrado al estándar global de IT. Huawei proporciona un rendimiento puntero e infraestructuras de IT simplificadas y eficientes para acelerar la transformación digital de las empresas. Hasta la fecha, 197 empresas de la lista Fortune 500 y 45 empresas de la lista Fortune 100 han elegido a Huawei como socio para la transformación digital.

HUAWEI CONNECT, el evento insignia de Huawei para el sector de las TIC global, se realiza en el Nuevo Centro de Exposiciones Internacional de Shanghái (Shanghai New International Expo Centre, SNIEC) del 5 al 7 de septiembre de 2017 con el tema de "Crecer con la nube". En esta plataforma global para la colaboración abierta, Huawei, junto con sus clientes y socios, explorará nuevas oportunidades de crecimiento mediante la transformación digital. Para más información, visite: http://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2017/ [http://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2017/]

