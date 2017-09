330 43

COMUNICADO: Lanza la nube Huawei seis soluciones innovadoras en HUAWEI CONNECT 2017

SHANGHAI, 7 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Joy Huang, vicepresidente de la gama de productos informáticos de Huawei, anunció durante su discurso inaugural en HUAWEI CONNECT 2017, titulado "All Connected, All Cloud, All Intelligent" ("Todo conectado, todo en la nube, todo inteligente"), seis soluciones innovadoras nuevas, diseñadas con el propósito de ayudar a las empresas en el proceso de transformación digital. Las soluciones nuevas incluyen innovaciones en hardware, software, datos, conexión, arquitectura, y nube híbrida.

Huawei también compartió historias de éxito y mejores prácticas aprendidas trabajando con el Banco Industrial y Comercial de China y Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd. en la transformación digital.

"La transformación digital en diversas industrias llevará a los seres humanos a un mundo más inteligente en el futuro, y la innovación será la mayor fuerza motora detrás de esta revolución," declaró Joy Huang. "De más en más, la innovación tendrá lugar en la nube, y la nube necesitará una resistencia integral. La nube de Huawei se compromete a facilitar al mundo inteligente, brindando una innovación continua de las tecnologías y capacidades de la nube Huawei, para así ayudar a nuestros clientes a triunfar en la transformación digital."

En HUAWEI CONNECT 2017, la nube Huawei lanzó seis soluciones, presentando su innovación en materia de hardware, software, datos, conexión, arquitectura, y nube híbrida:

-- Innovación en hardware: Atlas es la plataforma de hardware inteligente de última generación de Huawei. En los escenarios de nube pública, inteligencia artificial (IA), computación de alto rendimiento (HPC), Atlas une los recursos de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), discos duros y discos SSD usando pools heterogéneos de recursos y orquestación inteligente. La plataforma provee recursos de hardware bajo demanda para cumplir con los requisitos de diferentes modelos de servicio, duplicando la utilización de recursos. Además, servidores lógicos pueden ser desplegados en segundos, apoyando la ejecución rápida de servicios. -- Innovación en software: Huawei DevCloud (que será lanzada mañana) facilita herramientas, capacidades, y servicios de procesos en la nube Huawei, compartiendo la experiencia acumulada de Huawei en el desarrollo con empresas. -- Innovación en datos: El servicio de inteligencia empresarial (IE) de la nube Huawei ofrece asistencia para empresas en la innovación de datos para crear un mundo inteligente. La nube Huawei no solamente ofrece servicios de plataforma, como el aprendizaje profundo, el análisis gráfico y la búsqueda, sino también servicios de IA, como etiquetado de imágenes, auditorías inteligentes, reconstrucción de gráficos, tratamiento automatizado de declaraciones aduaneras utilizando el reconocimiento óptico de caracteres (ROC) y empaquetado inteligente, permitiendo a las empresas ser más inteligentes. Para cumplir con los requisitos empresariales de una arquitectura informática distribuida, Huawei ha introducido tres servicios seguros y confiables de base de datos distribuidas en la nube Huawei, incluyendo el almacén de datos empresarial distribuido OLAP LibrA, la base de datos empresarial distribuida OLTP Derecho, y la base de datos distribuida MySQL Taurus. -- Innovación en conexión: La plataforma Huawei Cloud IoT es una plataforma de desarrollo completo que incluye funciones de gestión de tarjeta SIM, gestión de dispositivos y capa de habilitación de aplicaciones, ofreciendo las funciones de un ecosistema multisectorial con conexión segura y fácil integración. La plataforma provee un amplio espectro de suites y plantillas que potencian al sector, para que la nube Huawei sea más adaptada a los escenarios del IoT y del Internet de vehículos. -- Innovación en arquitectura: La nube Huawei ha lanzado la solución FusionCloud Stack y ha introducido servicios de almacenamiento para empresas con 99,9999% fiabilidad. Siendo un modulo extendido de la nube pública, FusionCloud Stack puede ser desplegado dentro de los centros de datos de las empresas. En caso de un fallo de la red conectando a la nube pública, el sistema local puede seguir prestando servicios a las empresas. Esta solución sostiene una experiencia de usuario de la nube pública consistente, una soberanía de datos más segura, baja latencia, y cero mantenimiento local, ayudando a migrar los servicios esenciales de las empresas a la nube de forma segura. -- Innovación en nube híbrida: La solución de nube híbrida FusionBridge esta basada en la plataforma nube OpenStack, con una arquitectura de inyección en cascada innovadora que es utilizada para implementar nubes híbridas homogéneas o heterogéneas. Esta solución ofrece un catalogo de servicios unificados para proteger la diferenciación debida a la utilización de múltiples plataformas en la nube. Con una imagen de servicio cross-cloud indiferenciada usando HyperContainer, automatización de red superpuesta cross-cloud y servicio de despliegue unificado vAPP, esta solución implementa fácilmente el despliegue distribuido cross-cloud y la expansión bajo demanda de los servicios al cliente. FusionBridge proporciona a los clientes con una GUI o un portal de funcionamiento y mantenimiento para ayudarles a reducir la carga de trabajo y simplificar la gestión cross-cloud.

Desde la formación de la unidad empresarial de la nube en marzo de 2017, la base de usuarios de la nube Huawei ha visto un incremento de 238%, y 40 servicios de nube nuevos se han lanzado, incluyendo los servicios de almacén de datos, protección avanzada DDoS, y CDN. Hasta la fecha, Huawei ha lanzado un número total de 85 servicios de nube. Entretanto, más de 4 500 funciones nuevas han sido añadidas a la nube Huawei.

CONTACTO: CONTACTO: Li Qiwei, +86 18025339127, liqiwei2@huawei.com

