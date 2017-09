COMUNICADO: Iconos internacionales hablan sobre la peregrinación Hajj y el Islam

330 43

Durante siglos, millones de musulmanes han viajado a la Meca desde todos los rincones el mundo para realizar el peregrinaje Hajj anual, el mayor encuentro anual del mundo.

El activista americano de los derechos civiles, Malcolm X, realizó la peregrinación en 1964. Escribió acerca de la forma en la que el peregrinaje Hajj demostraba una unidad que no pensaba que fuera posible en su autobiografía, publicada en 1965:

"Había decenas de peregrines, procedentes de todas las partes del mundo. Eran de todos los colores, desde rubios con ojos azules hasta africanos de piel negra. Pero todos ellos estaban participando en el mismo ritual, mostrando un espíritu de unidad y hermandad que mis experiencias en América me han llevado a creen nunca existían entre los blancos y los no blancos. América necesita entender el Islam, porque esta es la única religión que borra de su sociedad el problema racial. Usted puede sorprenderse por mis palabras. Pero en esta peregrinación, lo que he visto y experimentado, me ha forzado a reorganizar gran parte de mis patrones de pensamiento anteriores."

En 2012, la estrella de Bollywood, Aamir Khan, realizó la peregrinación Hajj desde Bombay con su madre, describiendo su experiencia como periodista de la forma siguiente: "Probablemente una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Es muy difícil describirla con palabras. La primera vez que ves la Kabaa y toda la experiencia de conocer a tanta gente de diferentes partes del mundo, hablando idiomas diferentes. Gente de diferentes colores, diferentes credos, diferentes orígenes, diferentes sociedades, todos reunidos para esta ellos, ya sabe. Es todo un espectáculo fascinante. Y ciertamente, es una experiencia única en la vida".

Estas perspectivas reflejan la clave del valor islámico de la unidad, reflejada por medio del peregrinaje Hajj, que reúne a los peregrinos juntos como uno. Este es uno de los muchos valores universales que el Islam comparte con el mundo.

El prolífico escritor inglés H.G. Wells también señaló los valores universales de compasión y tolerancia en los que se basa el Islam: "Las enseñanzas islámicas han dejado grandes tradiciones de conductas y acuerdos equitativos y moderados e inspiran a la gente con nobleza y tolerancia. Estas son enseñanzas humanas de primer orden y a la vez practicables... El Islam está lleno de amabilidad, cortesía y fraternidad. "

En la declaración hecha el 7 de febrero de 1980, abordando las relaciones con las Naciones Islámicas, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, destacó esos valores compartidos:

"Me he visto golpeado, personalmente, y con mi experiencia como presidente, por los valores humanos y morales que los americanos como personas comparten con el islam. Compartimos, en primer lugar y más importante, una profunda fe en un Ser Supremo. Todos estamos a la orden de El en la fe, compasión y justicia. Tenemos además un respeto común y reverencia por la ley. Aún con las presiones de la era moderna, seguimos dando una importancia especial a la familia y al hogar. Y compartimos la creencia de que la hospitalidad es una virtud y que el anfitrión, ya sea una nación o un individuo, se debe comportar con generosidad y honor hacia los invitados."

