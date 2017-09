330 43

COMUNICADO: El servicio de streaming TIDAL estará disponible en los vehículos Mercedes-Benz desde 2018

Entretenimiento exclusivo con más de 50 millones de canciones

STUTTGART, Alemania, 6 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Mercedes-Benz y TIDAL, la plataforma global de música y entretenimiento, han anunciado una colaboración a largo plazo. En los próximos meses, los clientes de Mercedes-Benz que hayan conectado su coche al portal Mercedes me podrán hacerse miembros del servicio TIDAL HiFi de forma gratuita. Los clientes podrán reproducir más de 50 millones de canciones, más de 185.000 vídeos musicales y cientos de listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas durante doce meses gratuitamente en sus vehículos, teléfonos inteligentes o sistemas de música de su propio hogar. TIDAL no se trata solamente de un servicio de streaming, sino que también ofrece a sus miembros en 52 países una variedad de contenidos exclusivos con una calidad de sonido de alta fidelidad. El programa TIDAL X conecta a los artistas directamente con sus seguidores a través de espectáculos en directo completamente exclusivos, eventos para conocer a los músicos, entradas gratuitas, sesiones de streaming en directo y mucho más, con artistas como JAY-Z, Beyoncé, Bon Jovi, Nicki Minaj, Damian Marley, Lil Wayne y Alicia Keys, entre otros. Proporcionar una plataforma para que los seguidores interactúen con sus músicos favoritos es un aspecto esencial de la experiencia TIDAL. Mercedes-Benz y TIDAL marcan el lanzamiento de su colaboración con un concierto exclusivo que tendrá lugar durante la conferencia me Convention, celebrada en el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort (IAA).

"Gracias a nuestra colaboración con TIDAL estamos mejorando la gama de estilo de vida de Mercedes me con una experiencia de entretenimiento única. Nuestros clientes pueden reproducir música y vídeos en su hogar o virtualmente de forma ilimitada. También ofrecemos oportunidades exclusivas para ponerse en contacto con artistas o verlos en directo", comenta el doctor Jens Thiemer, vicepresidente de Marketing de Mercedes-Benz Cars.

Para el lanzamiento de su colaboración, Mercedes-Benz y TIDAL ofrecerán un concierto exclusivo el viernes 15 de septiembre de 2017 durante la conferencia me Convention de Fráncfort. El artista será anunciado muy pronto, y los asistentes a la me Convention pueden registrarse para hacerse con una entrada por medio de la aplicación del evento durante la conferencia. Además, se sortearán entradas adicionales a través de los canales de medios sociales de TIDAL y Mercedes-Benz.

"Es todo un honor para TIDAL poder colaborar con el principal fabricante de automóviles del mundo", dijo Lior Tibon de TIDAL. "El objetivo común de una calidad y excelencia superiores es una sinergia natural entre ambas marcas. Los clientes de Mercedes valoran la creatividad, y estamos orgullosos de poder compartir la formidable experiencia musical y de entretenimiento de TIDAL con ellos".

A partir de 2018, todos los clientes de Mercedes me recibirán una suscripción gratuita de streaming con calidad de alta fidelidad de 12 meses de duración. Una vez concluya esta prueba gratuita, los clientes podrán continuar utilizando la suscripción a TIDAL para acceder a álbumes, streaming en directo y conciertos de Tidal X por un precio de 9,99 euros (calidad premium) o de 19,99 euros (calidad alta fidelidad). También habrá listas de reproducción Mercedes-Benz disponibles en www.tidal.com [http://www.tidal.com/].

Acerca de la conferencia me Convention

Como parte del IAA de Fráncfort, Mercedes-Benz y el festival South by Southwest (SXSW) están organizando la primera me Convention: una inspiradora plataforma para tratar los temas del futuro. La me Convention reunirá a los sectores tecnológico, creativo y del diseño para hablar sobre el futuro los días 15 y 17 de septiembre de 2017. Con el lema "crear lo nuevo" (#createthenew), la conferencia estará centrada en los temas nueva creación, nueva urbanidad, nuevo liderazgo, nuevas realidades y nueva velocidad. Los temas del futuro serán abordados de forma crítica durante talleres, paneles de expertos, discursos de ponentes destacados, espacios de trabajo cooperativo y plataformas interactivas. La me Convention tendrá lugar en el Festhalle Frankfurt, inmersa en un ambiente festivo, y estará acompañada de un cartel de eventos nocturnos que incluirá fiestas y conciertos en la zona urbana de Bahnhofsviertel, el barrio situado alrededor de la estación de tren de Fráncfort. Para obtener más información sobre el programa y la me Convention, sus eventos y sus ponentes, visite www.me-convention.com [http://www.me-convention.com/].

Acerca de TIDAL

TIDAL es una plataforma global, de experiencias y de entretenimiento creada para los seguidores directamente por artistas de todo del mundo. Los miembros de TIDAL pueden disfrutar de contenidos exclusivamente seleccionados que conectan directamente a los artistas con sus seguidores de múltiples formas. El servicio ofrece música con sonido de calidad CD de alta fidelidad, vídeo de alta resolución y la oportunidad de descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising, además de vivir experiencias únicas mediante TIDAL X. TIDAL está disponible en más de 52 países, con un catálogo de más de 50 millones de canciones y 185.000 vídeos de alta calidad.

