330 43

COMUNICADO: Hajj 2017: gran participación de mujeres

JEDDAH, Arabia Saudita, September 6, 2017 /PRNewswire/ --

El peregrinaje Hajj anual une a millones de personas en el corazón de la Península Arábiga - el lugar de nacimiento del Islam. Este año, el Reino ha dado la bienvenida a más de 2,35 millones de personas procedentes de distintas culturas y rincones del mundo, incluyendo una enorme cantidad de mujeres. Como valor central del peregrinaje está la igualdad de sexos y millones de mujeres han realizado Hajj, y este año las mujeres peregrinas están casi en igual número al de hombres.

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en:

https://www.multivu.com/players/uk/8173053-women-peace-pilgrims

Información adicional: http://www.saudiwelcomestheworld.org

Sitio web: http://www.cic.org.sa

Twitter: @CICSaudi

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551740/MOCI_Hajj_Pilgrimage.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551740/MOCI_Hajj_Pilgrimage.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8173053-women-peace-pilgrims

CONTACTO: Para cualquier consulta los miembros de los medios puedencontactar: The Center for International Communication (CIC), Ministry ofCulture and InformationReino de Arabia Saudita, Tel.: +966 53 839 3535, Email: cic@moci.gov.sa

PUBLICIDAD