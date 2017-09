330 43

COMUNICADO: TM4 amplía su oferta de productos con el lanzamiento de un inversor de carga bi-direccional

September 6, 2017

En un movimiento estratégico realizado para ampliar su oferta de productos, TM4 anunció hoy el lanzamiento de su nuevo inversor de carga bi-direccional, el BCI20. TM4 ha desarrollado este producto en colaboración con Convertronix, una compañía con sede en Quebec especializada en el diseño y fabricación de equipamiento de conversión energética.

El TM4 BCI20 es un innovador inversor de carga bi-direccional que funciona como cargador de batería e inversor para su uso en una variedad de aplicaciones de vehículos eléctricos e híbridos. Se ha diseñado para usar la gama actual completa de la red eléctrica AC definida en SAE J1772 para conseguir una carga máxima de 18kW en 240 VAC.

Cuando se utiliza el vehículo, el cargador se convierte en un inversor dual que puede proporcionar dos enchufes independientes de tres fases de 9kVA, cada uno de ellos para usarse en cargas auxiliares AC. "El cargador, combinado con dos entradas de inversor, es muy beneficioso para nuestros clientes. Simplifica la integración del vehículo al combinar funcionalidades múltiples en una caja, acercando TM4 hacia la aproximación de compra de una sola parada," afirmó Eric Azeroual, director de ventas y servicio al cliente de TM4.

The Lion Electric Company es el primer cliente de TM4 en experimentar los beneficios de este nuevo producto integrado en sus autobuses eléctricos de colegio: "Hasta donde sabemos, no hay ninguna otra unidad en el mercado que ofrezca estas prestaciones, como densidad de potencia, calidad y facilidad de integración a un coste tan competitivo," destacó Bruno Pilon, director de ingeniería de The Lion Electric Co.

El BCI20 cumple con la clasificación IP67 de funcionamiento fiable en entornos complicados bajo el capó de los vehículos. Permite una instalación flexible en múltiples localizaciones de montaje gracias a su capacidad compacta y ligereza.

A largo plazo, TM4 busca ampliar esta nueva serie de producto y ofrecerlo en los mercados de Norteamérica y Europa en un inversor de cargador bi-direccional de una sola fase y de tres fases en opciones de 450VDC y 750VDC.

El BCI20 se mostrará por primera vez en el expositor 1110 de la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, que se lleva a cabo del 12 al 14 de septiembre en Novi, Michigan.

Acerca de TM4

Una filial de propiedad total de Hydro-Québec, TM4 diseña y comercializa sistemas motores eléctricos, electrónica y sistemas de control para los mercados comerciales, de automoción, marítimo, minero, ferroviario, deportes de motor y vehículos recreativos. TM4 contribuye con la máxima eficiencia de conversión de energía gracias a su experiencia en motores de imán permanente, administración térmica, bobinado, topología de rotor exterior, y algoritmos de control del motor y del inversor. Además de sus instalaciones de producción en Canadá y China, TM4 ha establecido una red de distribución mundial y apoyo para dar servicio a su base de clientes mundial y en rápido crecimiento. Para más información, visite la página web tm4.com [http://tm4.com ].

Louis-Olivier Batty, responsable de prensa, teléfono: +1-514-289-4214, e-mail: batty.louis-olivier@hydro.qc.ca; Maggie Parisé, responsable de marketing, teléfono: +1-450-645-1444 x378, e-mail: maggie.parise@tm4.com

