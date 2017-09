330 43

COMUNICADO: El consejero delegado de Mars afirma que el motor de la actividad económica mundial "no funciona" (1)

- El consejero delegado de Mars afirma que el motor de la actividad económica mundial "no funciona" y el sector debe arreglarlo para poder enfrentarse a las perentorias amenazas climáticas y sociales

-- EN UNAS DECLARACIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA SEMANA DEL CLIMA DE LA ONU, GRANT REID, CONSEJERO DELEGADO DE LA EMPRESA, HA MANIFESTADO SU CONVICCION DE QUE EL MOTOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA MUNDIAL --SU CADENA DE SUMINISTRO-- NO FUNCIONA Y PARA ARREGLARLO HACE FALTA UN ESFUERZO DE COLABORACION TRANSFORMADOR ENTRE TODAS LAS RAMAS DEL SECTOR.

-- EL SR. REID MANTIENE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL ACUERDO DE PARIS EXIGE LA ADOPCION DE UNA PERSPECTIVA MAS AMPLIA EN LA QUE SE TENGAN EN CUENTA, MUCHO MAS ALLA DEL AMBITO DE LAS OPERACIONES DIRECTAS, LAS REPERCUSIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DEL SECTOR.

-- EL CONSEJERO DELEGADO HA EXPRESADO ESTOS COMENTARIOS EN LAS MISMAS FECHAS EN QUE MARS PRESENTA SU INICIATIVA "SUSTAINABLE IN A GENERATION PLAN", CON LA QUE SE DISPONE A INVERTIR CASI 1000 MILLONES DE DOLARES A LO LARGO DE LOS PROXIMOS AÑOS PARA PODER ABORDAR UNA SERIE DE AMENAZAS URGENTES, QUE ABARCAN EL CAMBIO CLIMATICO, LA POBREZA QUE EXISTE EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y LA ESCASEZ DE RECURSOS.

-- M&M'S --UNA DE LAS MARCAS MAS EMBLEMATICAS DEL MUNDO-- REDOBLA SUS ESFUERZOS POR HACER QUE EL CONSUMIDOR TOME PARTE EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS MAS ACUCIANTES QUE AFECTAN A LA SOSTENIBILIDAD.

MCLEAN, Virginia, 6 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Grant F. Reid, consejero delegado de Mars, ha afirmado hoy que el sector tiene que encabezar un movimiento de "cambio transformador" para dar respuesta a las amenazas más perentorias a las que se enfrentan el planeta y los seres humanos que lo habitan.

En unas declaraciones efectuadas antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima que van a tener lugar este mes en Nueva York, el Sr. Reid ha sostenido que sobre el sector nunca ha pesado una responsabilidad mayor: "Si queremos contribuir al cumplimiento de los objetivos acordados en París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ha de producirse un cambio de enormes dimensiones. Si bien hay muchas empresas que se esfuerzan por resultar más sostenibles, el grado de avance que se observa en la actualidad no es suficiente, ni mucho menos".

Continuó diciendo el directivo: "En Mars llevamos cuatro generaciones en activo y pretendemos seguir otras cuatro, y la única forma de conseguirlo es hacer las cosas de otra manera para que el planeta goce de buena salud y todas las personas que participan en nuestras cadenas de suministro, en toda su extensión, tengan la oportunidad de prosperar. Por ello debemos trabajar juntos, porque el motor de la actividad económica mundial --su cadena de suministro-- no funciona y para arreglarlo hace falta un esfuerzo de colaboración transformador entre todas las ramas del sector"."

El Sr. Reid ha explicado que, por ejemplo, a la hora de abordar la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, muchas empresas, Mars entre ellas, han hecho grandes avances para reducir las repercusiones que tienen sus propias operaciones directas, pero no los suficientes en las cadenas de suministro, que abarcan más ámbitos. El consejero delegado ha añadido que las tareas realizadas en lo referido a pobreza y derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro internacionales han sido esfuerzos bienintencionados pero que no han redundado en un grado satisfactorio de progreso.

"Gracias a los datos y la conectividad podemos ir sabiendo un poco más, año tras año, acerca de las consecuencias de nuestras actividades. La información científica de que disponemos sobre el clima en la actualidad está muy clara y percibimos mejor que nunca qué problemas medioambientales y sociales existen en nuestra cadena de suministro; sabiendo esto, resulta obvio que la intervención tiene que ser mucho más enérgica y, en consecuencia, ahora es cuando el sector debe reevaluar el papel que desempeña y la responsabilidad que recae sobre él en vista de las pruebas existentes".

En el marco de la respuesta que pretende dar a estas dificultades, Mars ha anunciado hoy su iniciativa "Sustainable in a Generation Plan", que se compone de un conjunto de objetivos e intenciones de amplio alcance que vienen respaldados por los datos científicos y por la determinación de influir en la cadena de suministro en toda su extensión. Con el fin de progresar a mayor velocidad, Mars va a invertir en torno a 1000 millones de dólares en su "Sustainable in a Generation Plan", en el que las áreas de actuación serán aquellas en las que Mars pueda provocar un cambio que contribuya a paliar algunos de los mayores problemas mundiales que han quedado establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El "Sustainable in a Generation Plan" contiene un esbozo de tres intenciones interconectadas:

-- Un planeta sano, un planeta sano, con la intención de reducir las repercusiones medioambientales de las actividades, en la dirección marcada por lo que, según la ciencia, ha de hacerse para mantener la salud del planeta, dedicando especial atención a las acciones que influyan en el clima, a la administración de los recursos hídricos y a la gestión del territorio. Así, Mars ha anunciado su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 67% antes del año 2050 a lo largo de toda su cadena de valor, con lo que se autoimpone un nivel de exigencia muchísimo mayor que el que hasta ahora aplicaba para reducir las emisiones de sus operaciones.

-- Personas prósperas, con la intención de mejorar de manera significativa la vida laboral del millón de personas que trabajan en su cadena de suministro con el fin de permitirles prosperar, prestando especial atención al incremento de sus ingresos, el respeto de los derechos humanos y la generación de oportunidades para la mujer. Así, para fomentar la sostenibilidad y la disminución de la pobreza en toda la extensión de las cadenas de suministro, Mars ha creado el Fondo de Medios de Vida para la Agricultura Familiar, junto con el Laboratorio de Ingresos Agrícolas, un grupo de reflexión y acción especializado en emitir las apreciaciones necesarias para erradicar la pobreza de los pequeños propietarios.

-- Alimentación para el bienestar, con la intención de promover la actividad científica, la innovación y la comercialización de los productos de forma que se contribuya a que miles de millones de personas, y sus animales domésticos, puedan llevar una vida más sana y feliz.. Esta iniciativa tiene su continuidad en las tareas que Mars lleva a cabo en la actualidad en materia de seguridad y abastecimiento alimentarios, renovación de productos e ingredientes y marketing responsable.

El Sr. Reid puntualizó: "Con este plan no queremos simplemente que el negocio nos vaya mejor, sino que vaya por donde tiene que ir, y vamos a actuar así porque es lo que hay que hacer, pero también porque es una buena manera de realizar nuestras actividades. En efecto, la creación de beneficios mutuos para todos los que intervienen en nuestra cadena de suministro y la mitigación de nuestro impacto medioambiental constituyen decisiones empresariales muy sensatas, y sabemos, además, que nuestros consumidores, cada vez más, se preocupan por estas cuestiones tanto como nosotros".

