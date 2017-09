330 43

COMUNICADO: ET Energy y Vivant Corporation aúnan fuerzas para desarrollar el mercado fotovoltaico en tejado

MANILA, Filipinas, 6 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- ET Energy, desarrollador y operador de energía limpia líder en el mundo, y Vivant Corporation, una de los principales proveedores de soluciones de energía con sede en las Filipinas, han firmado un acuerdo para formar una empresa conjunta (EC), que se llamará ET Vivant Solar (EVC). La idea para la EC surgió cuando representantes de ambas empresas fueron presentadas por Primeiro Partners, quienes también les asesoraron sobre la creación de la EC en diciembre de 2016.

Bajo el acuerdo para la EC, ET Energy y Vivant Corporation, a través de su filial, Vivant Renewable Energy Corporation (VREC), complementará y ampliará sus respectivas pericias en tecnología, desarrollo de proyectos, operaciones, generación de energía y el suministro eléctrico al por menor. Además, EVC se dedicará a proporcionar soluciones llave en mano mediante acuerdos de compra de electricidad (PPAs, según sus siglas in inglés, o Power Purchase Agreements), que cubren cada paso de la vida útil de una planta solar; ayudar a empresas a ahorrar en sus costes de electricidad y protegerlas de las subidas en precios durante 20 años.

"En ET estamos convencidos que la energía limpia es el futuro. Por eso nos dedicamos a proporcionar electricidad limpia para nuestros clientes alrededor del mundo," ha comentado Dennis She, Presidente y CEO de ET Energy. "Nuestra experiencia global en desarrollo de proyectos y operaciones es un encaje perfecto con la experiencia que tiene Vivant en el suministro de electricidad. Somos los socios ideales para ayudar a los comercios filipinos conseguir instalaciones fotovoltaicas en tejado a través de PPAs personalizados."

EVC quiere desarrollar plantas solares que son más baratas a la hora de generar electricidad para el consumidor. Para los comercios y las industrias filipinas, invertir en una solución de energía solar proporciona una alternativa hecha a medida, más barata y mejor que las fuentes convencionales.

Arlo G. Sarmiento, Jefe de Operaciones de Vivant Corporation, ha dicho, "El grupo Vivant de empresas ha dejado huella con nuestra gama de ofertas, y somos una de los pocas empresas filipinas invirtiendo en la distribución, generación y el mercado minorista en el sector de la electricidad, que incluye las renovables, la generación tradicional y proyectos independientes que no dependen de la red. Nuestra colaboración con ET Energy nos permite añadir una nueva opción a las soluciones que ya ofrecemos a nuestros clientes, socios y comunidades, lo cual nos permite adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado."

Acerca de VREC y Vivant Corporation

VREC tiene en su haber la cartera de energía renovable de Vivant Corporation, empresa que cotiza en la bolsa filipina. Vivant está comprometida con la electricidad, y tiene inversiones que han proporcionado soluciones energéticas fiables y continuas a las diferentes comunidades filipinas durante un siglo. Tiene inversiones en la generación de electricidad, distribución y minoristas tanto en fuentes de energías renovables como en las tradicionales. Para más información sobre el grupo de Vivant de empresas, visite: http://www.vivant.com.ph [http://www.vivant.com.ph/].

About ET Energy

ET Energy es un operador y desarrollador de energía limpia líder en el mundo. Gracias a innovadora tecnología solar y soluciones financieras a medida, ET Energy proporciona soluciones profesionales completas a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas de energía solar, incluido el desarrollo, financiación, ingeniería, contratación, construcción, operaciones y mantenimiento. Para más información sobre ET Energy, visite: http://www.etsolar.com [http://www.etsolar.com/].

