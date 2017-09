330 43

COMUNICADO: La nueva versión para Apple de MobileIron supondrá un nuevo y actual modelo de seguridad y de acceso al Mac

Incluye soporte de compatibilidad para iOs 11 desde el "día cero"

MOUNTAIN VIEW, California, 6 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- MobileIron anunció hoy el lanzamiento de su nueva versión para Apple, que responde a la creciente necesidad que tienen las empresas de ofrecer a sus empleados la posibilidad de utilizarun Mac. Esta versión ha sido diseñada para proporcionar el innovador modelo de seguridad de MobileIron y su acceso al macOS, con el fin de aumentar la seguridad de Mac y reducir la complejidad de las operaciones de TI. La nueva versión ofrece también compatibilidad desde el "día cero" con iOS 11, funcionalidad que posiblemente Apple dará a conocer a finales de este mes.

Los Millennials impulsan el uso del Mac en las empresas

Apple se ha ganado los corazones, las mentes y los bolsillos de muchos Millennials. Las empresas de investigación han concluido que Apple es la primera marca entre los Millennials,(1) marca con la que esta generación es más leal y está más comprometida.(2) Como consecuencia, conforme los Millennials han ido accediendo al mercado laboral, el uso del Mac se ha ido multiplicando en las empresas. Así, según TrendForce, el suministro de Mac en el segmento corporativo creció un 17 por ciento duranteel segundo trimestre de 2017.(3) Sin embargo, muchos de los Mac que se utilizan en las empresas conllevan un grave riesgo de seguridad, bien porque ya no los gestiona el departamento de TI o porque se hace más compleja su operativa, al utilizar soluciones heredadas en su administración.

El nuevo concepto de seguridad y el modelo de acceso de MobileIron

Las arquitecturas de los sistemas operativos de sobremesa y los de los dispositivos móviles convergen cada vez más, por lo quelos equipos de TI deberían intentar reducir el número de tecnologías que utilizan para gestionar sus terminales. El lanzamiento de MobileIron para Apple ha sido diseñado para posibilitar un acceso seguro y gestionar los modelos actuales de terminales, con una misma consola fácil de usar. Las funcionalidades previstas incluyen:

-- Protección de los datos en un Mac, asegurando la entrega de aplicaciones y su configuración. -- Protección de los datos cuando salen de un Mac, asegurando la conexión a través de MobileIron Tunnel, que proporciona una RPV antes de la aplicación y elimina la necesidad de utilizar una RPV independiente de terceros. -- Protección de los datos en la nube, haciendo respetar el acceso de confianza a través de MobileIron Access, evitando que los Mac no autorizados accedan a servicios tales como Office 365 o Salesforce.

"Para atraer a los mejores talentos, las empresas deberíanpermitir a sus empleados utilizar sus tecnologías punteras favoritas", afirmó Barry Mainz, presidente y director general de MobileIron. "Con las nuevas funcionalidades para Mac, los responsables de tecnología de las empresas podrán no solo segurizar sus actuales flotas de Mac, sino que permitirán su acceso a un mayor número de empleados, mediante una plataforma autorizada por la compañía. La seguridad y la complejidad operativa ya no serán obstáculo para la adopción de un Mac en la empresa.

Funcionalidades objetivo:

-- Soporte para MobileIron Access y Tunnel: ofrece el actual modelo de seguridad expandida y el modelo de acceso de MobileIron a macOS. -- Controlador de acceso de aplicaciones: configura las políticas que definen qué aplicaciones pueden descargarse los empleados en sus dispositivos, para evitar que las aplicaciones ejecuten acciones maliciosas. -- Distribución de aplicaciones: proporciona toda la funcionalidad de distribución y ciclo de vida de aplicaciones de MobileIron a dispositivos con macOS, incluyendo el programa de descuento por volumen de Apple y el programa de inscripción de dispositivos (DEP) de Apple. -- Soporte in situ para aplicaciones: distribuye aplicaciones que no están en la Mac App Store de Apple. -- Políticas de seguridad y acciones de cumplimiento: activa acciones de cumplimiento predefinidas cuando se detectan ciertas condiciones, como por ejemplo cuando se desactiva un cifrado, un MDM, etc. -- Restricciones en Mac: soporta las restricciones a través de la versión Sierra 10.12. -- Configuración personalizada: incorpora macOS a las configuraciones personalizadas existentes en MobileIron, para que los administradores puedan implementar configuraciones personalizadas en los dispositivos Mac.

Las nuevas funcionalidades de macOS de MobileIron extienden su actual modelo de seguridad y su forma de acceso al Mac de los empleados adquiridos por la compañía. Los datos de la empresa están más seguros y, en pocos minutos, los administradores de sobremesa pueden dar acceso seguro a correo electrónico, Wi-Fi, RPV y otras aplicacionesprofesionales de productividad o repositorios de contenido a los usuarios.

iOS 11

La versión para Apple de MobileIron también incluye soporte de compatibilidad desde el "día cero"con iOS 11.

Para más información sobre qué supone el iOS 11 para la empresa:

-- Descárgue este documento técnico: https://info.mobileiron.com/IT_what-ios-11-means-enterprise.html [https://info.mobileiron.com/IT_what-ios-11-means-enterprise.html] -- Inscríbase al webinar: https://www.mobileiron.com/ios11-webinar [https://www.mobileiron.com/ios11-webinar]

(1) Informe de 2017 sobre las marcas preferidas de los Millennials, agosto de 2017, Moosylvania

(2) Las 20 marcas consideradas más atractivas por los Millennials, agosto de 2015 Brand Keys

(3) TrendForce informa de un beneficio anual del 3,6% durante el segundo trimestre de 2017 en envíos de portátiles, TrendForce

Acerca de MobileIron

MobileIron proporciona la base segura para que las compañías de todo el mundo se transformen en empresas "Mobile First". Para más información, visite www.mobileiron.com [http://www.mobileiron.com/].

